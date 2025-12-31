Demenco je mogoče napovedati že 20 let vnaprej! Teh 6 znakov v srednjih letih ne smete prezreti

Galerija
Povezava med depresijo in demenco je znana že dolgo, a najnovejše raziskave razkrivajo, da ni ključna depresija kot celota, temveč posamezni simptomi, ki pomembno povečujejo tveganje za razvoj bolezni v poznejšem življenju.
Strokovne napovedi opozarjajo, da bo število primerov demence v prihodnjih desetletjih močno naraslo. Če ne bo učinkovitih preventivnih ukrepov, bi lahko število novih diagnoz do sredine stoletja doseglo zelo visoke ravni, kar predstavlja velik izziv za zdravstvene sisteme in družbo.
Raziskava je več kot 25 let spremljala skoraj 6.000 oseb, starih med 45 in 69 let, ki ob začetku niso imele demence. Duševno stanje so raziskovalci redno ocenjevali s standardiziranimi vprašalniki.
Najpomembnejša ugotovitev: povečano tveganje ni bilo povezano z vsemi znaki depresije, temveč le z določenimi.
Teh 6 znakov se pogosto pojavi že pred 60. letom
Raziskava je pokazala, da so z večjim tveganjem za demenco povezani predvsem naslednji simptomi: izguba samozavesti, težave pri spopadanju s problemi, pomanjkanje občutka topline in bližine do drugih, stalna živčnost in notranja napetost, nezadovoljstvo z opravljanjem vsakodnevnih nalog, težave s koncentracijo
Izguba samozavesti in težave pri reševanju problemov sta bila povezana s kar 50 odstotkov večjim tveganjem za razvoj demence v poznejšem življenju.
Zanimivo je, da drugi pogosti znaki depresije, slabo razpoloženje, težave s spanjem ali samomorilne misli, niso pokazali pomembne dolgoročne povezave z demenco.
Strokovnjaki opozarjajo, da omenjeni simptomi pogosto vodijo v: socialno izolacijo, zmanjšano umsko dejavnost, manj stikov z drugimi ljudmi
Vse to lahko oslabi kognitivno odpornost možganov, ki je eden ključnih zaščitnih dejavnikov pred razvojem demence.
Preprečevanje se začne že v srednjih letih
Pravočasno prepoznavanje in obravnava teh simptomov bi lahko pomembno prispevala k znižanju tveganja za demenco v starosti. Strokovnjaki poudarjajo, da so potrebne dodatne raziskave, zlasti za razumevanje vpliva spola in družbenih dejavnikov.
Demenca ne prizadene le spomina in mišljenja, temveč povečuje tudi tveganje za:
Čeprav zdravila za popolno ozdravitev še ni, lahko sodobne terapije, podpora in spremembe življenjskega sloga ublažijo simptome ter upočasnijo napredovanje bolezni.