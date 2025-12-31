Demenco je mogoče napovedati že 20 let vnaprej! Teh 6 znakov v srednjih letih ne smete prezreti

Povezava med depresijo in demenco je znana že dolgo, a najnovejše raziskave razkrivajo, da ni ključna depresija kot celota, temveč posamezni simptomi, ki pomembno povečujejo tveganje za razvoj bolezni v poznejšem življenju.

Zakaj število primerov demence strmo narašča

Strokovne napovedi opozarjajo, da bo število primerov demence v prihodnjih desetletjih močno naraslo. Če ne bo učinkovitih preventivnih ukrepov, bi lahko število novih diagnoz do sredine stoletja doseglo zelo visoke ravni, kar predstavlja velik izziv za zdravstvene sisteme in družbo.

Dolgoročna raziskava razkriva zgodnje opozorilne znake

Kako je potekala raziskava

Raziskava je več kot 25 let spremljala skoraj 6.000 oseb, starih med 45 in 69 let, ki ob začetku niso imele demence. Duševno stanje so raziskovalci redno ocenjevali s standardiziranimi vprašalniki.

Ključni rezultati raziskave

približno 10 odstotkov sodelujočih je v času spremljanja razvilo demenco

osebe z izrazitejšimi depresivnimi simptomi v srednjih letih so imele 27 odstotkov večje tveganje za razvoj demence

Najpomembnejša ugotovitev: povečano tveganje ni bilo povezano z vsemi znaki depresije, temveč le z določenimi.

Šest zgodnjih simptomov, ki lahko napovedujejo demenco

Teh 6 znakov se pogosto pojavi že pred 60. letom

Raziskava je pokazala, da so z večjim tveganjem za demenco povezani predvsem naslednji simptomi: izguba samozavesti, težave pri spopadanju s problemi, pomanjkanje občutka topline in bližine do drugih, stalna živčnost in notranja napetost, nezadovoljstvo z opravljanjem vsakodnevnih nalog, težave s koncentracijo

Dva simptoma močno izstopata

Izguba samozavesti in težave pri reševanju problemov sta bila povezana s kar 50 odstotkov večjim tveganjem za razvoj demence v poznejšem življenju.

Zanimivo je, da drugi pogosti znaki depresije, slabo razpoloženje, težave s spanjem ali samomorilne misli, niso pokazali pomembne dolgoročne povezave z demenco.

Zakaj so ti znaki za možgane posebej nevarni

Strokovnjaki opozarjajo, da omenjeni simptomi pogosto vodijo v: socialno izolacijo, zmanjšano umsko dejavnost, manj stikov z drugimi ljudmi

Vse to lahko oslabi kognitivno odpornost možganov, ki je eden ključnih zaščitnih dejavnikov pred razvojem demence.

Ali je demenco mogoče preprečiti?

Preprečevanje se začne že v srednjih letih

Pravočasno prepoznavanje in obravnava teh simptomov bi lahko pomembno prispevala k znižanju tveganja za demenco v starosti. Strokovnjaki poudarjajo, da so potrebne dodatne raziskave, zlasti za razumevanje vpliva spola in družbenih dejavnikov.

Demenca ni le bolezen spomina

Demenca ne prizadene le spomina in mišljenja, temveč povečuje tudi tveganje za:

okužbe

hude padce

bolezni srca in ožilja

podhranjenost

depresijo in druge duševne stiske

Čeprav zdravila za popolno ozdravitev še ni, lahko sodobne terapije, podpora in spremembe življenjskega sloga ublažijo simptome ter upočasnijo napredovanje bolezni.