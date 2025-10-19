Devet opozorilnih znakov raka prostate, ki jih moški pogosto spregledajo

Rak prostate je najpogostejši rak pri moških, vendar mnogi primeri še vedno ostanejo neodkriti predolgo.

Mnogi moški simptome napačno pripisujejo staranju in zato prepozno poiščejo zdravniško pomoč, kar ima lahko usodne posledice.

Višje tveganje je pri starejših in pri moških z dedno obremenjenostjo.

Določene skupine so izpostavljene večjemu tveganju. Starejši moški imajo kar dvakrat večjo verjetnost, da bodo zboleli za rakom prostate, njihov življenjski riziko, je ena proti štiri, medtem ko je pri mlajših od 55 let ena proti osem.

Moški, starejši od 50 let, tisti z družinsko anamnezo raka prostate naj se o tveganju pogovorijo s svojim zdravnikom. Zdravnik lahko opravi krvni test PSA (prostata-specifični antigen) in fizični pregled, po potrebi pa sledi napotitev na dodatne preiskave.

Devet simptomov raka prostate, ki jih moški pogosto ignorirajo

Rak prostate se pogosto razvija počasi in brez izrazitih simptomov. A naslednji znaki so rdeča luč, ki je nikoli ne gre prezreti:

Težave pri začetku uriniranja ali potreba po napenjanju Šibek ali prekinjajoč se curek urina Pogosto uriniranje, zlasti ponoči Občutek, da mehur ni popolnoma izpraznjen Nenadna nuja ali težave z zadrževanjem urina Kri v urinu ali semenu Erektilna disfunkcija Bolečine v spodnjem delu hrbta Nepričakovana izguba telesne teže

Veliko teh simptomov lahko povzročijo tudi manj resna stanja, na primer povečana prostata (benigna hiperplazija). Toda ignoriranje simptomov lahko pomeni zamujeno priložnost za zgodnje zdravljenje – in pri raku prostate šteje vsak teden.

Ko težave niso le del staranja

Pomembno je vedeti, da ti simptomi ne pomenijo nujno raka prostate.

Pri starejših moških se prostata pogosto naravno poveča, kar povzroča podobne težave, kot so šibek curek ali pogostejše uriniranje. A vsaka vztrajna ali spreminjajoča se težava z uriniranjem zahteva pregled pri zdravniku.

Moški še vedno neradi govorijo o teh težavah

Pri moških je še vedno prisotna stigma glede uroloških težav. Skoraj vsak peti moški bi raje razpravljal o »pomenu življenja« kot o težavah z uriniranjem.

Strah, sram in prepričanje, da bodo simptomi »minili sami od sebe«, mnoge zadržujejo pred obiskom zdravnika.

Mesec ozaveščanja o urologiji je namenjen prav temu, prebijanju tišine okoli tem, o katerih je moškim še vedno nerodno govoriti.

Ignoriranje simptomov samo poveča tveganje, da bo bolezen odkrita prepozno. Pomembno je, da moški poznajo znake, pravočasno poiščejo pomoč in se zavedajo svojih pravic v primeru zdravniških napak.

Kaj lahko naredite danes

Poznajte simptome in spremljajte spremembe pri uriniranju.

Pogovorite se z zdravnikom o možnosti PSA testa, še posebej, če ste starejši od 50 let.

Ne odlašajte – zgodnja diagnoza lahko reši življenje.