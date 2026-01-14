  • Delo d.o.o.
ZNANOST ODOBRAVA

Dieta, ki jo podpira znanost! Pomaga pri hujšanju in znižuje krvni tlak

Znanstveno utemeljena prehrana lahko hkrati pomaga pri izgubi telesne teže in znižanju krvnega tlaka, dveh ključnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, ki so pogoste tudi v Sloveniji.
DASH dieta tako ni le prehranski trend, temveč dolgoročna naložba v zdravje. FOTO: Getty Images
DASH dieta tako ni le prehranski trend, temveč dolgoročna naložba v zdravje. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 14. 1. 2026 | 06:26
A+A-

Med preverjenimi prehranskimi pristopi izstopa dieta DASH, ki jo pogosto priporočajo tudi zdravstveni strokovnjaki.

Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) je bila razvita z namenom zniževanja krvnega tlaka, vendar raziskave kažejo, da ima lahko tudi pomemben vpliv na uravnavanje telesne teže. Namenjena je ljudem, ki želijo shujšati na varen in dolgoročno vzdržen način, ob tem pa izboljšati splošno zdravje srca in ožilja.

Kaj je dieta DASH?

DASH dieta temelji na uravnoteženem vnosu hranil in ne zahteva posebnih ali dragih živil. Osredotoča se na naravno, manj predelano hrano in zmanjšan vnos soli, kar je še posebej pomembno v okolju, kjer je vnos natrija pogosto previsok.

Prehranski načrt spodbuja izbiro živil z nizko vsebnostjo nasičenih in transmaščob ter manj natrija, hkrati pa temelji na dnevnih energijskih potrebah posameznika.

DASH dieta po slovensko pomeni »prehranski pristopi za zniževanje visokega krvnega tlaka«.

Če jo razložimo preprosto in razumljivo: DASH dieta je način prehranjevanja, ki pomaga znižati krvni tlak, varovati srce in hkrati omogoča zdravo uravnavanje telesne teže. Temelji na zdravi, čim manj predelani hrani in na zmanjšanem vnosu soli.

Preprosta razlaga DASH diete

Gre za prehranski model, ki spodbuja: veliko zelenjave in sadja, polnozrnata žita, puste beljakovine (ribe, perutnina, stročnice), manj mastne mlečne izdelke, zdrave rastlinske maščobe.

Hkrati pa omejuje: sol in slana živila, sladkor in sladke pijače, mastno meso in nasičene maščobe, industrijsko predelano hrano.

Kaj je bistvo diete DASH?

Bistvo ni v stradanju ali štetju kalorij, temveč v boljših prehranskih izbirah. Z manj soli in več naravnih živil se: znižuje krvni tlak,

zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja, izboljšuje raven holesterola in krvnega sladkorja, pogosto pride tudi do postopne izgube telesne teže.

Zakaj je primerna za slovensko okolje?

DASH dieta se zelo dobro ujema s slovensko kuhinjo: uporablja običajna živila (zelenjava, krompir, fižol, ribe, mlečni izdelki),

spodbuja domačo, manj slano pripravo hrane, ne zahteva posebnih ali dragih izdelkov.

Kratko povedano

DASH dieta je zdrav, znanstveno podprt način prehrane, ki pomaga uravnavati krvni tlak in skrbeti za srce, brez zapletenih pravil in brez ekstremov.

Čeprav dieta DASH prvotno ni bila zasnovana kot shujševalna dieta, številni poročajo o izgubi telesne teže, zlasti kadar ob tem zmanjšajo tudi skupni energijski vnos. Raziskave kažejo, da lahko posamezniki v nekaj tednih izgubijo od nekaj kilogramov do občutno več, predvsem zaradi večjega vnosa nizkokaloričnih živil, kot sta sadje in zelenjava.

Znanstveni pregledi več raziskav so pokazali, da je dieta povezana z: opaznim znižanjem sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka, manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni, kot so srčni infarkt, možganska kap in koronarna bolezen, izboljšanjem drugih dejavnikov tveganja, vključno s holesterolom, krvnim sladkorjem in prekomerno telesno težo.

Ključ do uspeha so doslednost, dolgoročno sledenje načelom prehrane in prilagoditev življenjskemu slogu.

Koliko kalorij potrebuje povprečen odrasel?

Splošna priporočila za dnevni energijski vnos znašajo približno 2.500 kcal za moške in 2.000 kcal za ženske, vendar se potrebe razlikujejo glede na starost, telesno aktivnost in zdravstveno stanje. Pred večjimi spremembami prehrane je priporočljiv posvet z zdravstvenim strokovnjakom.

DASH dieta tako ni le prehranski trend, temveč dolgoročna naložba v zdravje.

zdravje dieta hujšanje zdrava dieta zdrava prehrana krvni tlak
IZBRANO ZA VAS
