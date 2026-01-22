  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MLEKO ZA SRCE

Dolgoročna raziskava razkriva, katero mleko bolj obremenjuje srce

Vprašanje, katero mleko je boljše za zdravje srca, že desetletja deli strokovno in splošno javnost.
Rezultati so pokazali, da je visok skupni vnos mleka povezan z večjim tveganjem za prezgodnjo smrt, še posebej zaradi bolezni srca in ožilja. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Rezultati so pokazali, da je visok skupni vnos mleka povezan z večjim tveganjem za prezgodnjo smrt, še posebej zaradi bolezni srca in ožilja. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Miroslav Cvjetičanin
 22. 1. 2026 | 11:00
A+A-

Nova obsežna dolgoročna raziskava, ki temelji na več desetletjih podatkov, ponuja jasnejši odgovor in ta je pomemben tudi za slovenske potrošnike, kjer je mleko še vedno pomemben del vsakodnevne prehrane.

Kaj kažejo dolgoročni podatki

Raziskovalci so analizirali podatke velike skupine prebivalcev, ki so jih spremljali več kot tri desetletja. Osredotočili so se na povezavo med uživanjem mleka, predvsem polnomastnega in manj mastnega, ter tveganjem za bolezni srca in ožilja ter splošno umrljivost, so zapisali na spletni strani ajcn.nutrition.org.

Rezultati so pokazali, da je visok skupni vnos mleka povezan z večjim tveganjem za prezgodnjo smrt, še posebej zaradi bolezni srca in ožilja. Ključna razlika pa se je pokazala med vrstami mleka: polnomastno mleko je bilo povezano z večjim tveganjem, medtem ko pri manj mastnem mleku takšne povezave niso zaznali.

Zakaj je vrsta mleka pomembna

V preteklosti so številni ljudje doma uporabljali kombinacijo polnomastnega in posnetega mleka, kar je odražalo prehranske navade pred razširitvijo delno posnetega mleka. Raziskovalci so te podatke ustrezno prilagodili, da so lahko natančneje ocenili dolgoročne učinke posameznih vrst mleka.

Že dolgo je znano, da nasičene maščobe vplivajo na zviševanje ravni »slabega« holesterola (LDL), ki je eden glavnih dejavnikov tveganja za bolezni srca. Prav mlečne maščobe so pogosto v središču razprav, ali so res tako škodljive ali pa manj problematične kot nasičene maščobe iz drugih virov.

Rezultati, ki jih ni mogoče prezreti

V raziskavi je sodelovalo skoraj 74.000 odraslih oseb, povprečno starih okoli 40 let ob začetku spremljanja. V več kot 30 letih so zabeležili več kot 26.000 smrti, od tega skoraj 9.000 zaradi bolezni srca in ožilja.

Udeleženci, ki so spadali med največje porabnike mleka, so imeli:

  • 22-% večje tveganje za smrt iz vseh vzrokov,
  • 12-% večje tveganje za smrt zaradi bolezni srca in ožilja
  • v primerjavi z osebami, ki so mleko uživale najmanj.

Podrobnejša analiza je pokazala, da je to povečano tveganje skoraj v celoti povezano s polnomastnim mlekom. Pri osebah, ki so ga uživale največ, je bilo tveganje za smrt zaradi vseh vzrokov in srčno-žilnih bolezni statistično značilno višje. Nasprotno pa uživanje manj mastnega mleka ni bilo povezano s povečanim tveganjem.

Manj mastno mleko kot varnejša izbira

Ko so raziskovalci neposredno primerjali obe vrsti mleka pri enaki skupni količini zaužitega mleka, so ugotovili, da je bilo uživanje manj mastnega mleka povezano z:

  • 7 do 11-% nižjim tveganjem za smrt,
  • nižjim tveganjem za srčno-žilne bolezni
  • v primerjavi s polnomastnim mlekom.

Pozitivni učinki manj mastnega mleka so bili izrazitejši pri ženskah in pri osebah z normalno telesno težo.

Kaj to pomeni za slovenske potrošnike

Čeprav raziskava temelji na podatkih iz severne Evrope, so ugotovitve zelo relevantne tudi za Slovenijo, kjer je poraba mleka tradicionalno visoka. Rezultati podpirajo dolgoletna prehranska priporočila, ki svetujejo zmernost pri uživanju nasičenih maščob in izbiro manj mastnih mlečnih izdelkov.

Polnomastno mleko ni nujno prepovedano živilo, vendar dolgoročni podatki kažejo, da je njegova redna in obilna uporaba lahko povezana z večjim tveganjem za bolezni srca in prezgodnjo smrt. Manj mastno mleko se kaže kot varnejša izbira, zlasti v okviru uravnotežene prehrane in zdravega življenjskega sloga.

Več iz teme

mlekozdravjemaščobezdrava prehranaraziskava
ZADNJE NOVICE
11:43
Novice  |  Slovenija
POVIŠANJE

Znano, za koliko se bo letos zvišala minimalna plača, minister Mesec dosegel svoje

Oodločitev o 1000 evrih neto je zdržala koalicijsko in vladno presojo, je še dodal.
22. 1. 2026 | 11:43
11:35
Bulvar  |  Zanimivosti
NAVDUŠILA

To je Veronika - prva krava, ki je uporabila orodje

Zna se popraskati z metlami in grabljami. Raziskovalci menijo, da so krave pametnejše, kot smo mislili.
22. 1. 2026 | 11:35
11:30
Novice  |  Slovenija
MANIPULACIJE?

Srbska političarka udarila po Prebiliču, potem ko je izjavil: Takšne stvari se niso dogajale niti v jugoslovanskem režimu

Predsednica srbske narodne skupščine Ana Brnabić je slovenskemu evroposlancu očitala politično manipulacijo, potem ko je ta kritiziral policijsko posredovanje na Filozofski fakulteti v Novem Sadu.
22. 1. 2026 | 11:30
11:16
Bulvar  |  Tuji trači
ŽALOSTNA VEST

Dvor žaluje: umrla je kraljeva sestra

Princesa se je poslovila mirno, v krogu svoje družine.
22. 1. 2026 | 11:16
11:09
Bulvar  |  Glasba in film
PRILJUBLJENA ZVRST

Simon Vadnjal skočil v country vode

V svoji glasbeni karieri je zaplaval v nekoliko drugačne vode.
Roman Turnšek22. 1. 2026 | 11:09
11:06
Lifestyle  |  Astro
NASVET

Ko smo v temi, poiščimo smisel: kopel z morsko soljo bo odplaknila težo

Zavedajmo se, da smo v zimi in da ta vedno mine.
22. 1. 2026 | 11:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki