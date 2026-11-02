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KAKO NAREDITI DOMAČI TELOVADNICO

Domača telovadnica brez velikih stroškov. Kaj res potrebujete za učinkovito vadbo?

Ko se večji del telesne vadbe preseli med štiri stene, je pomembno, da si doma uredimo primeren prostor za gibanje.
Kako urediti domačo telovadnico brez velikih stroškov? Preverite, katere pripomočke potrebujete za varno in učinkovito vadbo ter zakaj ne smete pozabiti na gibanje na prostem. FOTO: Shutterstock 
Kako urediti domačo telovadnico brez velikih stroškov? Preverite, katere pripomočke potrebujete za varno in učinkovito vadbo ter zakaj ne smete pozabiti na gibanje na prostem. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 2. 11. 2026 | 08:56
9:46
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Za učinkovito in varno vadbo ne potrebujemo dragih naprav, temveč nekaj osnovnih pripomočkov, premišljeno razporeditev prostora in predvsem redno uporabo. Na svež zrak pa ne smemo pozabiti niti v hladnejših mesecih.

V obdobjih, ko je vadba na prostem ali v športnih objektih omejena, postane domača telovadnica pomemben del skrbi za telesno pripravljenost. Najboljša rešitev je kombinacija različnih oblik gibanja: sprehodov, teka in kolesarjenja na prostem ter vaj za moč in gibljivost doma.

Ker ni vedno mogoče vedeti, koliko časa bomo morali večino vadbe opraviti doma, je smiselno razmisliti o ureditvi stalnega prostora za telovadbo. Takšna naložba je uporabna tudi v običajnih razmerah, ko si želimo popestriti športno rekreacijo ali opraviti vadbo, ne da bi zapustili stanovanje.

Kako urediti prostor za domačo telovadnico?

Najprej je treba izbrati primeren prostor in premisliti, kako ga čim bolje izkoristiti. Tako kot pri načrtovanju kuhinje je tudi pri urejanju domače telovadnice dobro razmisliti o vseh podrobnostih. S premišljenim načrtovanjem lahko že z majhnim finančnim vložkom in na razmeroma majhni površini ustvarimo zelo uporabno vadišče.

Če vadimo na različnih mestih po stanovanju, moramo nenehno prenašati pripomočke in prilagajati prostor. Zato je bolje, da si uredimo stalni kotiček za vadbo. To je koristno tudi z vidika higiene, saj se med telesno aktivnostjo pogosto potimo, prostor pa moramo po končani vadbi ustrezno očistiti.

Za osnovno domačo telovadnico lahko zadostuje že prazen prostor ob steni, velik približno dva krat dva ali tri krat tri metre.

Pri izbiri prostora mora biti na prvem mestu varnost. Talna površina ne sme drseti, po potrebi pa je treba izbrati primerno športno obutev. Pozorni moramo biti tudi na predmete v neposredni okolici vadišča. Če med vadbo izgubimo ravnotežje ali pademo, nas lahko ostri robovi pohištva in drugi predmeti poškodujejo.

Izguba ravnotežja je namreč eden najpogostejših vzrokov za poškodbe pri domači vadbi. Dodatno tveganje predstavljajo vadbe, ki jih spremljamo prek spletnih videoposnetkov. Usklajevanje gledanja zaslona in posnemanja prikazanih vaj je lahko zahtevno. Vadeči so pogosto preveč osredotočeni na dogajanje na ekranu in premalo na lastno telo, zaradi česar lahko izgubijo ravnotežje.

Zato je priporočljivo, da zaslon namestimo na dovolj vidno mesto, približno v višino glave, da lahko vaje spremljamo brez nepotrebnega obračanja in sklanjanja. Pomembna je tudi kakovost vadbenih pripomočkov. Pred uporabo moramo preveriti njihovo trdnost, stabilnost in nosilnost.

Kateri pripomočki sodijo v domačo telovadnico?

Domačo telovadnico lahko opremimo postopoma. Med uporabnejšimi pripomočki je letvenik oziroma lesena konstrukcija, ki jo pritrdimo na steno. Na njej lahko izvajamo številne raztezne in krepilne gimnastične vaje. Na letvenik lahko na različnih višinah pritrdimo tudi elastične trakove. Tako razširimo nabor vaj in povečamo učinkovitost vadbe. Poseben izziv domače vadbe je krepitev mišic zgornjega dela hrbta. Pomembne so predvsem mišice, ki sodelujejo pri različnih potegih in prispevajo k izboljšanju telesne drže.

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Za takšno vadbo lahko uporabimo kovinske palice, ki se s posebnimi nosilci pritrdijo med podboje vrat. Pri njihovi namestitvi moramo biti zelo previdni. Preveriti je treba nosilnost in upoštevati navodila proizvajalca.

Druga možnost je pritrditev jeklenih kavljev v steno ali strop, na katere lahko namestimo elastične oziroma vadbene trakove. Če trakove zataknemo za radiatorje, cevi ali kljuke, moramo pred vadbo preveriti, ali bodo zdržali obremenitve pri izvajanju potegov.

Med osnovno opremo sodijo tudi:

  • Vadba na blazini: tanjša blazina je primerna za vaje v ležečem, sedečem in klečečem položaju.
  • Navaden stol: uporaben je pri številnih krepilnih in razteznih gimnastičnih vajah, pomaga pa lahko tudi pri ohranjanju ravnotežja.
  • Elastični in vadbeni trakovi: omogočajo različne vaje za krepitev mišic in so posebej praktični za manjše prostore.
  • Velika in manjše pilates žoge: razširijo možnosti vadbe in omogočajo izvajanje različnih gimnastičnih vaj.
  • Proste uteži: primerne so predvsem za zahtevnejše uporabnike, pri čemer morajo biti njihove teže prilagojene telesni pripravljenosti.
  • Variabilne uteži: omogočajo preprosto spreminjanje obremenitve z mehanskim sistemom, zato lahko z njimi vadimo z različnimi težami ročk.
  • Vadbeni step: stopnička je uporabna za številne vaje za krepitev mišic nog, rok in trupa.

Za manjše prostore niso najboljša izbira polžoge in drugi ravnotežni pripomočki, zlasti če jih uporabljajo ljudje s slabšo telesno pripravljenostjo in slabšim ravnotežjem. Nestabilna vadbena površina jim lahko povzroči precej težav in poveča nevarnost padca.

Zakaj pri domači vadbi ne smemo telovaditi v copatih?

Primerna športna obutev je pomembna tudi takrat, ko vadimo doma. Hišni copati niso primerni. Uporabljati moramo čisto športno obutev, ki ne drsi in zagotavlja stabilnost stopala. Vadba bosa ali v obutvi, ki drsi, je lahko nevarna, obenem pa otežuje pravilno izvedbo vaj. Posebej pozorni moramo biti na podlago. Ta ne sme drseti, kar velja tudi za penaste vadbene podloge.

Na blazini se težava morda ne pokaže, ko ležimo, lahko pa postane očitna, ko nanjo stopimo. Zato moramo pred začetkom vadbe preveriti, ali je podlaga dovolj stabilna.

Drage vadbene naprave lahko hitro postanejo lovilci prahu

Pri opremljanju domače telovadnice ni treba pretiravati z nakupi. Na tržišču je veliko vadbenih naprav, ki so privlačne na pogled, vendar zavzamejo precej prostora, omogočajo pa izvajanje le nekaj vaj za določene mišične skupine. Uporabniki so nad novimi napravami pogosto sprva navdušeni, sčasoma pa njihova uporaba upade. Podobno velja za naprave za aerobno vadbo. Te so lahko zelo učinkovite, vendar samo, če jih redno uporabljamo.

Dober primer so pametni kolesarski trenažerji, po katerih je bilo ob prvi karanteni veliko povpraševanje. Pozneje se je na trgu pojavilo precej malo rabljenih naprav. Preden za posamezen vadbeni pripomoček odštejemo več sto evrov, je zato smiselno premisliti, ali ga bomo res uporabljali. Pomembno je tudi, kam bomo napravo postavili. Če imamo dovolj prostora, je namestitev preprostejša. V manjšem stanovanju pa moramo dobro premisliti, kaj je najbolj smiselno. Vadbene naprave naj imajo svoje stalno mesto. Pogosto prestavljanje ni priporočljivo, saj morajo biti ustrezno nameščene, uravnotežene in stabilne.

Tekalna steza, kolesarski ergometer ali veslaška naprava?

Izbira naprave za aerobno vadbo je odvisna predvsem od osebnih želja, telesne pripravljenosti in razpoložljivega prostora. Tekalna steza je primerna za vse, ki radi tečejo. Na voljo so različni cenovni razredi in velikosti. Manjše in lažje izvedbe so primerne za omejen prostor, vendar so lahko zaradi svoje konstrukcije manj stabilne in manj zanesljive za težje uporabnike.

Kolesarski ergometer omogoča učinkovito aerobno vadbo. Sodobne naprave imajo tudi aplikacije, prek katerih se lahko uporabniki povezujejo, in primerjajo z drugimi. Kolesarjenje v zaprtih prostorih tako ponuja številne možnosti za popestritev treninga.

Eliptični trenažer je primeren za vadbo celotnega telesa. Med gibanjem niso aktivne samo noge, temveč tudi roke in ramenski obroč. S potiski in potegi krepimo mišice zgornjega dela telesa, zato je obremenitev bolj celostna. Veslaški ergometer je prav tako učinkovita izbira, saj omogoča hkratno vključevanje večjih mišičnih skupin. Podobno velja za naprave, ki posnemajo smučarski tek. Na voljo so tudi kombinirane naprave, na katerih lahko v enem položaju posnemamo smučarski tek, v drugem pa veslanje.

Izbira je torej velika, vendar se je pred nakupom vredno ustaviti in premisliti, katera naprava najbolj ustreza našim potrebam. Najboljša je tista, ki jo bomo z veseljem in redno uporabljali, ne pa tista, ki je trenutno najbolj moderna ali ima največ dodatnih funkcij.

Domača vadba ni nadomestilo za gibanje na prostem

Čeprav je domača telovadnica odlična rešitev za ohranjanje telesne pripravljenosti, ne smemo pozabiti na gibanje v naravi. Tudi v hladnejših mesecih je priporočljivo vsak dan vsaj eno uro nameniti sprehodu, teku, kolesarjenju ali drugi obliki telesne aktivnosti na prostem. Ni razloga, da bi se zaradi nižjih temperatur odpovedali gibanju. Če se primerno oblečemo in izberemo ustrezno intenzivnost aktivnosti, lahko tudi v hladnejšem vremenu varno skrbimo za telesno pripravljenost.

Najboljša rešitev je zato kombinacija vadbe doma in gibanja na svežem zraku. Doma lahko poskrbimo za moč, gibljivost in stabilnost, na prostem pa za vzdržljivost in dobro počutje. Pri tem ne potrebujemo drage opreme, temveč predvsem nekaj prostora, osnovne pripomočke in redno telesno aktivnost.

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