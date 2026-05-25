Domači test lahko napove tveganje za Alzheimerjevo bolezen

Raziskovalci so razvili preprost krvni test, ki ga je mogoče opraviti doma in ki lahko skupaj s spletnim kognitivnim preizkusom oceni posameznikovo tveganje za razvoj Alzheimerjeve bolezni.

Test temelji na odvzemu kapljice krvi z vbodom v prst ter spletni oceni kognitivnih sposobnosti, pri čemer je oba postopka mogoče izvesti brez obiska zdravstvene ustanove.

V raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji Nature Communications, je sodelovalo 174 oseb, ki so test izvedle samostojno doma, nato pa vzorce krvi po pošti poslale raziskovalcem.

Analiza je vključevala iskanje dveh ključnih krvnih biomarkerjev, p-tau217 in GFAP. Prvi je povezan z Alzheimerjevo boleznijo, drugi pa s splošnim upadom možganskih funkcij.

Rezultati kažejo, da je mogoče kombinacijo krvnega testa in spletnega kognitivnega preverjanja uporabiti za oceno tveganja za razvoj bolezni ter za zgodnje prepoznavanje posameznikov, pri katerih obstaja večja verjetnost za kognitivni upad.

Raziskovalci poudarjajo, da bi tak pristop lahko služil kot orodje za razvrščanje bolnikov glede na stopnjo tveganja, kar bi omogočilo hitrejšo usmeritev v nadaljnjo diagnostiko in ustrezno obravnavo.

Ob tem izpostavljajo potrebo po bolj dostopnih in razširljivih metodah za zgodnje odkrivanje težav s spominom in mišljenjem, zlasti pri ljudeh, ki še niso vključeni v specialistično obravnavo.

Domače testiranje bi lahko pomembno razbremenilo zdravstvene sisteme, saj bi omogočilo presejanje na daljavo in hitrejše prepoznavanje posameznikov, ki potrebujejo dodatne preiskave.

Kombinacija kognitivnih testov in krvnih biomarkerjev tako odpira možnost zgodnejšega odkrivanja bolezni ter bolj ciljanega spremljanja ogroženih posameznikov.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da bodo za potrditev zanesljivosti metode v vsakdanji klinični praksi potrebne še obsežnejše raziskave na bolj raznolikih populacijah.