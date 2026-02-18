Domen Prevc z razbito brado po olimpijskem slavju: Dve zlati medalji in dva šiva

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je letošnje zimske olimpijske igre v Italiji zapustil kot eden največjih junakov slovenske odprave. A tik pred odhodom domov se mu je pripetila še manjša nezgoda, na poti na intervju za portal 24ur se je spotaknil, padel in si presekal brado.

Kljub krvavi epizodi je ostal nasmejan in z značilnim humorjem strnil vtise:

»Zelo zadovoljen in ponosen zapuščam prizorišče letošnjih olimpijskih iger. Z dvema zlatima medaljama in dvema svežima šivoma.«

Na zimskih olimpijskih igrah 2026 je Prevc dosegel vrhunec kariere.

Zlato na veliki skakalnici

Na veliki napravi je prikazal izjemno zbranost in tehnično dovršenost. Z dvema vrhunskima skokoma je prepričljivo ugnal konkurenco in Sloveniji priboril eno najodmevnejših medalj iger. Njegova zmaga ni bila naključna, že v kvalifikacijah in poskusnih serijah je nakazal odlično formo, v finalu pa jo kronal z olimpijskim naslovom.

Zlato v mešani ekipni tekmi

Drugo zlato medaljo je osvojil v mešani ekipni preizkušnji, kjer je skupaj s sotekmovalci pokazal ekipno moč in psihološko trdnost. Slovenija je v napetem finalu ubranila prednost in še drugič na teh igrah stopila na najvišjo stopničko.

Prevc je bil eden ključnih členov ekipe, saj je v odločilnih serijah prispeval daljave, ki so utrdile slovensko zmago.