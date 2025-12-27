  • Delo d.o.o.
GREMO NA LED

Drsanje za odrasle: kako se po letih znova samozavestno postaviti na led

Občutek, da ste se po dolgih letih znova postavili na led in premagali začetni strah, ima pozitiven vpliv tudi zunaj drsališča.
Drsanje aktivira globoke stabilizacijske mišice, ki so ključne za zdravo hrbtenico in močan trup. FOTO: Getty Images
Drsanje aktivira globoke stabilizacijske mišice, ki so ključne za zdravo hrbtenico in močan trup. FOTO: Getty Images
Janez Kušar
 27. 12. 2025 | 10:00
3:40
A+A-

Drsanje ni le otroška zimska zabava. Vse več odraslih se po dolgih letih vrača na led in ugotavlja, da gre za odlično rekreativno vadbo, ki krepi telo, sprošča misli in prinaša obilo veselja.

Marsikdo se spomni drsanja iz otroštva, a se po letih ali celo desetletjih obotavlja, ali bi znova stopil na led. Dobra novica je, da se telo osnov hitro spomni, z nekaj pravilnimi nasveti pa je vrnitev na drsališče lahko varen, prijeten in presenetljivo hiter.

Začnite počasi in z osnovno držo

Najpomembnejši prvi korak je pravilna telesna drža. Kolena naj bodo rahlo pokrčena, teža telesa nekoliko naprej, roke pa sproščene ob telesu. Tak položaj zagotavlja stabilnost in preprečuje najpogostejši začetniški napaki, nagibanje nazaj in zakrčene roke, ki hitro vodita do izgube ravnotežja.

Prava izbira drsalk je ključna

Drsalke ne smejo biti prevelike ali slabo zategnjene. Čevlji naj se dobro prilegajo stopalu, hkrati pa naj ne tiščijo. Posebej pomembna je stabilnost gležnja. Večina sodobnih drsališč ponuja kakovostno izposojo, ki je primerna tudi za popolne začetnike.

Osvojite osnovni drsni korak

Začnite z majhnimi, kratkimi potiski v stran. Drsanje ni hoja po ledu, temveč nežno drsenje. Ko se sprostite in ujamete ritem, gibanje postane tekoče, lahkotno in precej manj naporno, kot se zdi na začetku.

Padci so del učenja

Strah pred padcem je pogosto največja ovira pri odraslih. Pomembno je vedeti, da so padci normalen del procesa učenja. Če do padca pride, je bolje pasti naprej, s pokrčenimi koleni in rokami ob telesu. Večina padcev je mehkih in nenevarnih, še posebej pri počasnem začetnem drsanju.

Izberite pravi čas in mirno okolje

Začetnikom se priporoča drsanje izven največje gneče. Jutranji ali zgodnji popoldanski termini so praviloma mirnejši. Večja slovenska drsališča, kot so Tivoli, Ledena dvorana Maribor, Bled ali Celje, pogosto ponujajo posebne rekreativne termine, namenjene odraslim.

image_alt
Moški brez zadnjice! O krizi srednjih let, o kateri se preredko govori

Napredek pride hitreje, kot pričakujete

Ko enkrat osvojite ravnotežje in osnovne potiske, se napredek hitro pozna. Že po nekaj obiskih lahko samozavestno vijugate po ledu in v drsanju zares uživate.

Zakaj je drsanje odlična rekreacija za odrasle?

  • Krepi ravnotežje in stabilnost
  • Drsanje aktivira globoke stabilizacijske mišice, ki so ključne za zdravo hrbtenico in močan trup.
  • Izboljšuje koordinacijo in gibljivost
  • Ritmično gibanje izboljšuje usklajenost rok in nog ter povečuje gibljivost kolkov, kolen in gležnjev.
  • Odličen trening za noge
  • Kvadricepsi, meča in zadnje stegenske mišice so stalno aktivne, ob tem pa je obremenitev sklepov razmeroma majhna.
  • Sprošča misli in zmanjšuje stres
  • Enakomerno drsenje deluje pomirjujoče, izboljšuje koncentracijo in ustvarja občutek miselnega odmika, podoben meditaciji.
  • Povečuje samozavest
  • Občutek, da ste se po dolgih letih znova postavili na led in premagali začetni strah, ima pozitiven vpliv tudi zunaj drsališča.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
