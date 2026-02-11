  • Delo d.o.o.
NEVERJETNI SLOVENCI

Družina Prevc piše olimpijsko zgodovino! Osem olimpijskih medalj v eni družini

Olimpijska vitrina družine Prevc se lahko še poveča.
Družina Prevc prihaja iz Dolenje vasi pri Železnikih, kjer so smučarski skoki že dolgo del lokalne tradicije. FOTO: Matej Družnik 
Družina Prevc prihaja iz Dolenje vasi pri Železnikih, kjer so smučarski skoki že dolgo del lokalne tradicije. FOTO: Matej Družnik 
Miroslav Cvjetičanin
 11. 2. 2026 | 08:04
2:56
A+A-

Družina Prevc je postala ena najbolj izjemnih športnih zgodb v zgodovini slovenskega športa. Po zadnjih uspehih imajo Prevčevi kar osem olimpijskih medalj! Prav vsi štirje sorojenci, Peter, Cene, Domen in Nika, so se vpisali med dobitnike olimpijskih odličij.

Takšnega dosežka ne pomni niti slovensko niti svetovno smučarsko skakanje.

Osem olimpijskih medalj: zlata, srebra in bron

Najuspešnejši med brati ostaja Peter Prevc, ki je svojo olimpijsko pot začel že v Sočiju 2014. Tam je osvojil srebrno medaljo na srednji skakalnici in bronasto medaljo na veliki skakalnici. V Pekingu 2022 je zbirko dopolnil še z ekipnim srebrom ter zlatom na mešani ekipni tekmi.

Njegov brat Cene Prevc je olimpijsko medaljo osvojil na ekipni tekmi v Pekingu 2022, kjer je Slovenija posegla po srebru.

Novo poglavje družinske pravljice sta zdaj napisala še najmlajša člana. Nika Prevc je najprej osvojila srebro na srednji skakalnici, nato pa skupaj z Domnom Prevcem ter slovensko reprezentanco slavila zlato na mešani ekipni tekmi. Domen je s tem dopolnil družinsko zbirko medalj in potrdil, da Prevčevi že vrsto let krojijo svetovni vrh smučarskih skokov.

Edinstvena športna družina v zgodovini smučarskih skokov

Da so prav vsi štirje sorojenci osvojili olimpijsko medaljo, je dosežek brez primere. Družina Prevc prihaja iz Dolenje vasi pri Železnikih, kjer so smučarski skoki že dolgo del lokalne tradicije.

Peter je bil prvi, ki je postal globalna zvezda, med drugim je osvojil veliki kristalni globus. Njegovi uspehi so navdihnili mlajše brate in sestro, ki so stopili po isti poti. Domen je že kot najstnik navduševal z zmagami v svetovnem pokalu, Nika pa danes velja za eno največjih zvezd ženskih smučarskih skokov in eno glavnih kandidatk za najvišja mesta na vsakem velikem tekmovanju.

Uspeh Prevcev ni naključje, temveč rezultat dolgoletnega sistematičnega dela, močne družinske podpore in izjemne športne miselnosti.

Olimpijska zgodba še ni končana

Olimpijska vitrina družine Prevc se lahko še poveča. Nika in Domen sodita med favorite tudi na posamični tekmi na veliki skakalnici, slovensko reprezentanco pa čaka še ekipna preizkušnja dvojic.

Slovenija tako spremlja redko športno zgodbo, ki presega posamezne uspehe. Prevčevi niso le zbiralci medalj, temveč simbol generacije slovenskih smučarskih skokov, ki že več kot desetletje navdušuje domačo in svetovno javnost.

Če je bilo do zdaj osem olimpijskih medalj mejnik, je jasno eno: zgodba družine Prevc še zdaleč ni končana.

10:25
Novice  |  Slovenija
