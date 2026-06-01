Dva kozarca tega posebnega soka na dan zniža krvni tlak in holesterol

Nova raziskava kaže, da lahko redno uživanje soka iz višenj pomembno vpliva na zdravje srca in ožilja.

Redno uživanje soka iz višenj bi lahko pomagalo zmanjšati tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap, kaže nova raziskava. Gre za napitek, ki vsebuje visoko raven rastlinskih spojin, imenovanih polifenoli, ki naj bi prispevali k zniževanju krvnega tlaka in slabega holesterola.

S tem naj bi se zmanjšalo tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja.

Zmanjšanje vnetij in oksidativnega stresa

Raziskava, v katero je bilo vključenih več deset oseb med 65. in 80. letom starosti, je pokazala tudi zmanjšanje vnetnih procesov in oksidativnega stresa v telesu pri tistih, ki so redno uživali sok iz višenj. To se je pokazalo z znižanjem vrednosti določenih označevalcev v krvi, ki kažejo na vnetja in celični stres.

Ugodni učinki na holesterol in krvne parametre

Po 12 tednih rednega uživanja sta se pokazala naslednja učinka:

slab holesterol (LDL) se je znižal za približno 11 odstotkov,

raven vnetnega označevalca v krvi se je zmanjšala za približno 25 odstotkov,

raven drugega označevalca oksidativnega stresa se je znižala za približno 3 odstotke.

Poleg tega so opazili tudi povečano aktivnost gena, ki sodeluje pri popravljanju DNK.

Manj vnetij in boljše delovanje telesa

Udeleženci, ki so uživali sok, so imeli nižje vrednosti krvnega tlaka ter manj znakov vnetij v telesu v primerjavi s kontrolno skupino.

Sistolični krvni tlak - to je zgornja vrednost pri merjenju tlaka - meri pritisk v žilah, ko srce utripa. Normalne vrednosti so pod 120/80 mmHg.

Visoka skladnost in dobra sprejemljivost

Raziskava je pokazala tudi visoko stopnjo upoštevanja navodil, saj je bilo v povprečju izpolnjenih približno 94 odstotkov predpisanega režima. To nakazuje, da je mogoče takšen napitek enostavno vključiti v vsakodnevno prehrano.

Hranilna vrednost in vpliv na telesno težo

Dnevni odmerek soka (približno 0,5 litra) vsebuje okoli 181 kalorij in približno 34 gramov sladkorja, kar je manj kot pri številnih drugih sadnih sokovih in sladkih pijačah. Kljub uživanju soka ni bilo zaznati sprememb telesne teže, ravni inzulina ali inzulinske odpornosti.

Možni dodatni pozitivni učinki

Raziskovalci opozarjajo, da so višnje že dolgo povezane tudi z drugimi potencialnimi koristmi, kot so:

boljša mišična moč,

izboljšanje spanja,

zmanjšanje simptomov artritisa,

zaščitni učinki na možgane.

Kljub obetavnim rezultatom strokovnjaki poudarjajo, da so potrebne še dodatne, obsežnejše in dolgotrajnejše raziskave, ki bi potrdile dolgoročne učinke takšnega prehranskega pristopa.