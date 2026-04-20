BODIMO POZORNI

Dva manj znana znaka »tihega ubijalca«, ki se lahko pojavita na obrazu

Visok holesterol pogosto poteka brez simptomov, vendar lahko telo v nekaterih primerih pošlje opozorilne znake tudi na obrazu.
Gre za majhne, rumenkaste zatrdline, ki se pojavijo na vekah ali v njihovi bližini, najpogosteje ob notranjem kotičku očesa. FOTO: Getty Images 
Miroslav Cvjetičanin
 20. 4. 2026 | 14:00
3:24
A+A-

Visok holesterol upravičeno nosi vzdevek »tihi ubijalec«, saj praviloma ne povzroča očitnih težav. Kljub temu pa obstajajo nekateri opozorilni znaki, na katere velja biti pozoren, med drugim tudi takšni, ki se lahko pojavijo na obrazu.

Gre za stanje, pri katerem se v krvi kopiči prevelika količina maščobne snovi, imenovane holesterol. Čeprav ga telo potrebuje za normalno delovanje, lahko previsoke vrednosti predstavljajo resno tveganje za zdravje.

Nevarna tišina brez simptomov

Odvečni holesterol se lahko kopiči v stenah arterij, zaradi česar se te zožijo in otrdijo. Posledično je pretok krvi slabši, tveganje za srčni infarkt in možgansko kap pa večje.

Ocenjuje se, da ima povišan holesterol približno 40 odstotkov odraslih, pri čemer mnogi za to sploh ne vedo, dokler ne opravijo krvnih preiskav ali se ne pojavijo zdravstvene težave. Večina ljudi z visokim holesterolom nima nobenih simptomov. Zato je pomembno, da si raven holesterola redno preverjamo s krvnim testom.

Znaki, ki jih lahko opazimo na obrazu

Čeprav so simptomi redki, se lahko v določenih primerih vendarle pojavijo, še posebej pri dedni obliki bolezni, imenovani družinska hiperholesterolemija.

Takrat se lahko pojavita dva značilna znaka na obrazu:

Ksantelazme

Gre za majhne, rumenkaste zatrdline, ki se pojavijo na vekah ali v njihovi bližini, najpogosteje ob notranjem kotičku očesa. Nastanejo zaradi nalaganja holesterola pod kožo. Običajno so nenevarne, vendar lahko nakazujejo povišane vrednosti holesterola. Približno polovica ljudi s ksantelazmami ima tudi povišan holesterol. V nekaterih primerih pa so lahko povezane tudi z drugimi stanji, kot sta: sladkorna bolezen in težave s ščitnico.

Roženični lok (corneal arcus)

Ta znak se kaže kot belkast ali sivkast obroč okoli šarenice, obarvanega dela očesa. Sprva se lahko pojavi kot lok nad in pod roženico, sčasoma pa lahko oblikuje popoln krog. Pojav običajno ne vpliva na vid in ne zahteva zdravljenja. Kljub temu strokovnjaki svetujejo, da se ob njegovem pojavu posvetujete z zdravnikom, saj lahko nakazuje povišan holesterol.

Kako zmanjšati tveganje

Za preprečevanje ali zniževanje ravni holesterola strokovnjaki priporočajo več ključnih ukrepov:

  • zmanjšanje vnosa nasičenih maščob,
  • uravnoteženo in zdravo prehrano,
  • redno telesno dejavnost,
  • opustitev kajenja,
  • zmerno uživanje alkohola.

Ne prezrite opozoril telesa

Čeprav visok holesterol pogosto ostaja neopažen, lahko telo včasih vendarle pošlje opozorila. Prav zato je pomembno, da smo pozorni na spremembe, tudi tiste, ki se zdijo nepomembne.

Ob sumu na povišan holesterol strokovnjaki svetujejo, da se čim prej posvetujete z zdravnikom in opravite ustrezne preiskave. Zgodnje odkrivanje je namreč ključno za preprečevanje resnih zapletov.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAVAROVANJE

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
20. 4. 2026 | 11:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
