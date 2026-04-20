Dva manj znana znaka »tihega ubijalca«, ki se lahko pojavita na obrazu

Visok holesterol upravičeno nosi vzdevek »tihi ubijalec«, saj praviloma ne povzroča očitnih težav. Kljub temu pa obstajajo nekateri opozorilni znaki, na katere velja biti pozoren, med drugim tudi takšni, ki se lahko pojavijo na obrazu.

Gre za stanje, pri katerem se v krvi kopiči prevelika količina maščobne snovi, imenovane holesterol. Čeprav ga telo potrebuje za normalno delovanje, lahko previsoke vrednosti predstavljajo resno tveganje za zdravje.

Nevarna tišina brez simptomov

Odvečni holesterol se lahko kopiči v stenah arterij, zaradi česar se te zožijo in otrdijo. Posledično je pretok krvi slabši, tveganje za srčni infarkt in možgansko kap pa večje.

Ocenjuje se, da ima povišan holesterol približno 40 odstotkov odraslih, pri čemer mnogi za to sploh ne vedo, dokler ne opravijo krvnih preiskav ali se ne pojavijo zdravstvene težave. Večina ljudi z visokim holesterolom nima nobenih simptomov. Zato je pomembno, da si raven holesterola redno preverjamo s krvnim testom.

Znaki, ki jih lahko opazimo na obrazu

Čeprav so simptomi redki, se lahko v določenih primerih vendarle pojavijo, še posebej pri dedni obliki bolezni, imenovani družinska hiperholesterolemija.

Takrat se lahko pojavita dva značilna znaka na obrazu:

Ksantelazme

Gre za majhne, rumenkaste zatrdline, ki se pojavijo na vekah ali v njihovi bližini, najpogosteje ob notranjem kotičku očesa. Nastanejo zaradi nalaganja holesterola pod kožo. Običajno so nenevarne, vendar lahko nakazujejo povišane vrednosti holesterola. Približno polovica ljudi s ksantelazmami ima tudi povišan holesterol. V nekaterih primerih pa so lahko povezane tudi z drugimi stanji, kot sta: sladkorna bolezen in težave s ščitnico.

Roženični lok (corneal arcus)

Ta znak se kaže kot belkast ali sivkast obroč okoli šarenice, obarvanega dela očesa. Sprva se lahko pojavi kot lok nad in pod roženico, sčasoma pa lahko oblikuje popoln krog. Pojav običajno ne vpliva na vid in ne zahteva zdravljenja. Kljub temu strokovnjaki svetujejo, da se ob njegovem pojavu posvetujete z zdravnikom, saj lahko nakazuje povišan holesterol.

Kako zmanjšati tveganje

Za preprečevanje ali zniževanje ravni holesterola strokovnjaki priporočajo več ključnih ukrepov:

zmanjšanje vnosa nasičenih maščob,

uravnoteženo in zdravo prehrano,

redno telesno dejavnost,

opustitev kajenja,

zmerno uživanje alkohola.

Ne prezrite opozoril telesa

Čeprav visok holesterol pogosto ostaja neopažen, lahko telo včasih vendarle pošlje opozorila. Prav zato je pomembno, da smo pozorni na spremembe, tudi tiste, ki se zdijo nepomembne.

Ob sumu na povišan holesterol strokovnjaki svetujejo, da se čim prej posvetujete z zdravnikom in opravite ustrezne preiskave. Zgodnje odkrivanje je namreč ključno za preprečevanje resnih zapletov.