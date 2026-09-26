Dva nenavadna znaka visokega holesterola, ki se pokažeta na obrazu

Visok holesterol pogosto nima nobenih očitnih znakov, zato ga mnogi odkrijejo šele, ko povzroči zdravstvene težave. V nekaterih primerih pa se lahko opozorilna znaka pojavita tudi na obrazu oziroma okoli oči.

Visok holesterol je eden od pomembnih dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja. Gre za stanje, pri katerem je v krvi preveč holesterola, maščobne snovi, ki jo telo sicer potrebuje za normalno delovanje.

Težava nastane, ko se ga kopiči preveč. Holesterol se lahko začne odlagati v stenah arterij, zaradi česar se te zožijo in otrdijo. To lahko ovira pretok krvi ter poveča tveganje za srčni infarkt in možgansko kap.

Ker povišan holesterol večinoma ne povzroča značilnih simptomov, lahko človek dolgo sploh ne ve, da ga ima. V nekaterih primerih pa se pojavijo spremembe okoli oči, ki jih je mogoče opaziti s prostim očesom.

Rumenkaste obloge ob vekah

Eden od možnih znakov so ksantelazme - majhne rumenkaste tvorbe oziroma obloge, ki se pojavijo na vekah, pogosto v bližini notranjega očesnega kota ob nosu. Nastanejo zaradi kopičenja holesterola pod kožo. Same po sebi so praviloma nenevarne in ne vplivajo na vid, vendar so lahko povezane s povišano ravnijo holesterola. Pojav ksantelazem sicer ne pomeni nujno, da ima človek povišan holesterol. Pojavijo se lahko tudi pri nekaterih drugih zdravstvenih težavah, med drugim pri sladkorni bolezni ali motnjah delovanja ščitnice. Če opazite takšne rumenkaste spremembe okoli oči, je zato smiselno, da se o njih posvetujete z zdravnikom.

Belkast ali sivkast obroč okoli šarenice

Drugi možni znak je roženični arkus. Gre za belkast ali sivkast lok, ki se pojavi na robu roženice, okoli obarvanega dela očesa oziroma šarenice. Sčasoma lahko lok zajame večji del roba roženice in oblikuje skoraj popoln obroč okoli šarenice. Sprememba praviloma ne vpliva na vid in običajno ne zahteva zdravljenja. Pri mlajših ljudeh pa je lahko povezana s povišano ravnijo holesterola oziroma drugimi motnjami presnove maščob. Zato je ob njenem pojavu priporočljivo preveriti zdravstveno stanje, zlasti če so v družini prisotni zelo visok holesterol ali bolezni srca in ožilja.

Kako zmanjšati tveganje za visok holesterol?

Na raven holesterola vplivajo prehrana, telesna dejavnost, telesna masa, kajenje, uživanje alkohola, dednost in nekatera zdravstvena stanja.

Pri preprečevanju oziroma zniževanju povišanega holesterola lahko pomagajo:

manj nasičenih maščob v prehrani,

zdrava in uravnotežena prehrana,

redna telesna dejavnost,

opustitev kajenja,

manjše uživanje alkohola.

Pomembno je, da sprememb okoli oči ne razumemo kot zanesljiv dokaz visokega holesterola. Če se pojavijo nenavadne rumenkaste obloge ali belkast oziroma sivkast obroč okoli šarenice, je najbolje poiskati zdravniški nasvet.