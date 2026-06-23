  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA

Dve uri vadbe z utežmi na teden podaljšata življenje. Kako in zakaj?

Nova raziskava razkriva presenetljive koristi. Za začetek zadostujejo tudi lastna telesna teža, elastike ali lažje ročke.
Ključ do daljšega in bolj kakovostnega življenja očitno ni v ekstremnih treningih, temveč v redni in zmerni telesni aktivnosti, ki jo lahko v svoj vsakdan vključi skoraj vsak. FOTO: Shutterstock 
Ključ do daljšega in bolj kakovostnega življenja očitno ni v ekstremnih treningih, temveč v redni in zmerni telesni aktivnosti, ki jo lahko v svoj vsakdan vključi skoraj vsak. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 23. 6. 2026 | 05:00
7:25
A+A-

Vadba za moč ni več rezervirana le za športnike in mlajše generacije. Nova obsežna raziskava kaže, da lahko že ena do dve uri vadbe z utežmi na teden pomembno zmanjšata tveganje za prezgodnjo smrt ter izboljšata zdravje srca, možganov in presnove.

Dobra novica je, da za te koristi ne potrebujete drage fitnes članarine ali vsakodnevnih napornih treningov.

Vadba za moč podaljšuje življenje

Dolga leta je veljalo prepričanje, da je vadba z utežmi namenjena predvsem pridobivanju mišične mase in izboljšanju videza. Vendar vse več znanstvenih dokazov kaže, da njene koristi segajo precej dlje.

Nova obsežna raziskava, ki je spremljala skoraj 150000 zdravstvenih delavcev v Združenih državah Amerike v obdobju do 30 let, je pokazala jasno povezavo med redno vadbo za moč in daljšo življenjsko dobo.

Udeleženci so vsaki dve leti poročali o količini časa, ki so ga namenili vadbi za moč in aerobni aktivnosti, kot so hoja, tek, kolesarjenje in plavanje. V času raziskave je umrlo skoraj 36.000 ljudi, kar je raziskovalcem omogočilo natančno analizo vpliva telesne aktivnosti na tveganje za prezgodnjo smrt.

Idealna količina: med 90 in 120 minutami na teden

Rezultati so pokazali, da imajo največ koristi posamezniki, ki tedensko opravijo med 90 in 120 minut vadbe za moč.

To pomeni približno: dve 45- do 60-minutni vadbi na teden, ali tri krajše 30- do 40-minutne treninge.

Pri tej skupini se je tveganje za smrt iz kateregakoli vzroka zmanjšalo za približno 13 odstotkov v primerjavi s tistimi, ki vadbe za moč sploh niso izvajali.

Pomembno pa je poudariti, da več ni nujno bolje. Po približno dveh urah tedenske vadbe dodatnih koristi raziskovalci niso več zaznali.

Največje koristi za srce in možgane

Vadba za moč je še posebej učinkovita pri preprečevanju bolezni, ki sodijo med najpogostejše vzroke smrti.

Raziskava je pokazala: 19 odstotkov manjše tveganje za smrt zaradi bolezni srca in ožilja, kamor sodijo srčni infarkt, možganska kap in druge žilne bolezni; 27 odstotkov manjše tveganje za smrt zaradi nevroloških bolezni, predvsem demence.

Pri umrljivosti zaradi raka so bile koristi nekoliko drugačne. Največji zaščitni učinek so opazili pri ljudeh, ki so izvajali manj kot eno uro vadbe za moč tedensko.

Najboljša kombinacija: moč in aerobna vadba

Najnižje tveganje za prezgodnjo smrt so imeli posamezniki, ki so vadbo za moč združili z redno aerobno aktivnostjo.

Aerobna vadba vključuje:

  • hitro hojo,
  • tek,
  • kolesarjenje,
  • plavanje,
  • pohodništvo,
  • nordijsko hojo.

Že priporočena količina zmerne aerobne aktivnosti, približno 150 minut tedensko, je bila povezana z od 26- do 43-odstotnim zmanjšanjem tveganja za smrt. Ko so posamezniki aerobno vadbo kombinirali z eno do dvema urama vadbe za moč, se je tveganje zmanjšalo za kar 45 odstotkov. Strokovnjaki poudarjajo, da se ti dve vrsti vadbe ne izključujeta, temveč se odlično dopolnjujeta.

Zakaj so mišice tako pomembne?

Mišice niso zgolj »motor« našega gibanja, ampak delujejo kot samostojen organ. Ko se mišice krčijo, v krvni obtok sproščajo posebne snovi, imenovane miokini. Te delujejo podobno kot hormoni in pomagajo zmanjševati kronična vnetja v telesu.

Prav dolgotrajna, neopazna vnetja so povezana z razvojem številnih bolezni, med drugim:

  • bolezni srca in ožilja,
  • sladkorne bolezni tipa 2,
  • nekaterih oblik raka.

Miokini omogočajo komunikacijo med mišicami in drugimi organi, kot so:

  • jetra,
  • maščobno tkivo,
  • krvne žile,
  • kosti,
  • možgani.

Ob vsaki telesni aktivnosti mišice sprostijo val koristnih kemičnih signalov, ki ugodno vplivajo na delovanje celotnega organizma.

Vadba pomaga uravnavati krvni sladkor

Večja mišična masa pomaga telesu učinkoviteje uravnavati raven krvnega sladkorja. To zmanjšuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, ki velja za enega najpomembnejših dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni in prezgodnjo smrt.

Redna vadba za moč dolgoročno prispeva tudi k:

  • nižjemu krvnemu tlaku,
  • večji prožnosti arterij,
  • boljšemu krvnemu obtoku.

Močne mišice pomenijo več samostojnosti po 50. letu

Koristi vadbe za moč so še posebej pomembne za starejše odrasle.

Močnejše mišice pomenijo:

  • manj padcev,
  • manj zlomov,
  • večjo samostojnost,
  • manjšo krhkost telesa v starosti,
  • boljšo kakovost življenja.

Eden najpreprostejših pokazateljev splošnega zdravja je celo moč stiska dlani. Številne raziskave kažejo, da je ta lahko boljši napovednik prezgodnje smrti kot krvni tlak.

Vadba za moč lahko ščiti tudi možgane

Povezava med vadbo za moč in zdravjem možganov je področje, ki ga znanost šele intenzivneje raziskuje, vendar so ugotovitve zelo obetavne. Izboljšanje uravnavanja krvnega sladkorja, boljše delovanje krvnih žil in zmanjšanje vnetnih procesov lahko prispevajo k manjšemu tveganju za razvoj demence. Prav to bi lahko pojasnilo opazno zmanjšanje umrljivosti zaradi nevroloških bolezni.

Za boljše zdravje ne potrebujete fitnesa

Pomembno je poudariti, da gre za opazovalno raziskavo, zato znanstveniki ne morejo z absolutno gotovostjo dokazati neposredne vzročno-posledične povezave.

Kljub temu so pri analizah upoštevali številne dejavnike, kot so:

  • prehrana,
  • kajenje,
  • raven aerobne aktivnosti,
  • življenjski slog.

Spodbudno sporočilo pa ostaja zelo preprosto: za opazne koristi ni treba vsak dan obiskovati fitnesa.

Že dve krajši vadbi na teden, pri katerih vključite vse glavne mišične skupine, ter vsakodnevna hoja, kolesarjenje ali druge aerobne aktivnosti lahko bistveno izboljšajo zdravje in podaljšajo življenje.

Kako začeti? Slovenska priporočila

Za večino odraslih Slovencev strokovnjaki priporočajo:

  • 150 minut zmerne aerobne aktivnosti tedensko (na primer hitra hoja, kolesarjenje ali plavanje);
  • 2 vadbi za moč na teden;
  • vključitev vaj za noge, hrbet, prsni koš, ramena in trup;
  • postopno povečevanje obremenitev.

Za začetek zadostujejo tudi lastna telesna teža, elastike ali lažje ročke.

Ključ do daljšega in bolj kakovostnega življenja očitno ni v ekstremnih treningih, temveč v redni in zmerni telesni aktivnosti, ki jo lahko v svoj vsakdan vključi skoraj vsak.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

športna rekreacijazdravjetelovadbavaje za močzdravje srca in ožiljamišice
ZADNJE NOVICE
05:11
Bulvar  |  Glasba in film
90-LETNIK

Neuklonljivi človeški duh režiserja Kena Loacha (FOTO)

Družbenokritični angleški filmski ustvarjalec šteje 90 let. Njegovi filmi so čustveno neposredni, aktualni in angažirani.
23. 6. 2026 | 05:11
05:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ŠPANIJI

Ponarejeni nogometni dresi, zasegli neverjetno število (FOTO)

Španski policisti so zasegli za 16 ton ponaredkov različne športne opreme. S tem so imetnikom pravic prihranili za več kot sedem milijonov evrov škode.
23. 6. 2026 | 05:03
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
UDARILA STRELA

Oče Viljem opečen, živali poginile! Požar pod Raduho uničil najvišjo ležečo kmetijo v Sloveniji (FOTO)

V hlev naj bi udarila strela, za bivanje neprimerna tudi hiša.
23. 6. 2026 | 05:00
05:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA

Dve uri vadbe z utežmi na teden podaljšata življenje. Kako in zakaj?

Nova raziskava razkriva presenetljive koristi. Za začetek zadostujejo tudi lastna telesna teža, elastike ali lažje ročke.
Miroslav Cvjetičanin23. 6. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Razglednice za milijon všečkov

V BiH vzporedno delujejo trije različni poštni operaterji, vsak na svojem območju. Vsak od njih izdaja svoje lastne poštne znamke in ima svoje nabiralnike.
Maša Močnik23. 6. 2026 | 02:00
23:07
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STROKOVNJAKI OPOZARJAJO

Nikamor brez zaščite, pretirano izpostavljanje soncu resno ogrozi zdravje

Pogoste sončne opekline v otroštvu ali mladosti lahko pomembno povečajo verjetnost razvoja kožnega raka v poznejši dobi.
22. 6. 2026 | 23:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Z evropskimi sredstvi do manj obremenjenosti

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Z evropskimi sredstvi do manj obremenjenosti

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Kako lahko skladi ETF spremenijo varčevanje Slovencev

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Se je tudi pri vas razlila voda?

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
15. 6. 2026 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki