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NUJNA SPREMEMBA

Dve vsakodnevni navadi, ki lahko močno povečata raven stresnega hormona kortizola

Slab spanec in kronični stres lahko porušita naravni ritem kortizola ter povečata tveganje za sladkorno bolezen, debelost in bolezni srca. Preverite, kako ga uravnovesiti.
Neprestani službeni pritiski, finančne skrbi, težave v odnosih ali občutek, da ves čas hitimo, lahko povzročijo, da telo ostaja v stanju pripravljenosti tudi takrat, ko bi se moralo sprostiti. FOTO: Getty Images
Neprestani službeni pritiski, finančne skrbi, težave v odnosih ali občutek, da ves čas hitimo, lahko povzročijo, da telo ostaja v stanju pripravljenosti tudi takrat, ko bi se moralo sprostiti. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 5. 7. 2026 | 10:00
6:01
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Kortizol je v zadnjih letih postal eden najbolj omenjanih hormonov na družbenih omrežjih. Pogosto ga povezujejo z nabiranjem kilogramov, zabuhlim obrazom in utrujenostjo. V resnici pa kortizol ni »slab hormon«.

Gre za življenjsko pomemben hormon, ki telesu pomaga pri prebujanju, odzivu na stres, uravnavanju krvnega sladkorja in nadzoru vnetnih procesov.

Težava nastane takrat, ko je njegova raven dlje časa povišana ali ko se poruši njegov naravni dnevni ritem. Strokovne raziskave kažejo, da sta za to najpogosteje odgovorni dve navadi sodobnega življenjskega sloga, kronični stres in pomanjkanje kakovostnega spanca.

Kortizol sledi notranji biološki uri

V zdravem organizmu se raven kortizola spreminja čez ves dan. Najvišja je zgodaj zjutraj, ko telesu pomaga pri prebujanju in pripravi na dnevne aktivnosti, nato pa postopno pada. Zvečer mora biti njegova raven najnižja, saj le tako omogoča kakovosten spanec in regeneracijo.

Na ta naravni ritem vplivajo številni dejavniki, med drugim:

  • reden urnik spanja,
  • izpostavljenost dnevni svetlobi,
  • čas obrokov,
  • telesna dejavnost,
  • stopnja vsakodnevnega stresa.

Če so te navade dlje časa porušene, se lahko spremeni tudi izločanje kortizola.

Kronični stres telo drži v pripravljenosti

Občasni stres je normalen in celo koristen, saj telesu pomaga pri hitrem odzivu na nevarnost. Povsem drugače pa je pri dolgotrajnem stresu. Neprestani službeni pritiski, finančne skrbi, težave v odnosih ali občutek, da ves čas hitimo, lahko povzročijo, da telo ostaja v stanju pripravljenosti tudi takrat, ko bi se moralo sprostiti.

Dolgotrajno povišan kortizol lahko prispeva k večjemu tveganju za:

  • inzulinsko rezistenco,
  • bolezni srca in ožilja,
  • povišan krvni tlak,
  • tesnobo in depresijo,
  • presnovni sindrom.

Ko je stres kroničen, se telo težje preklopi v stanje počitka in regeneracije, zato je okrevanje počasnejše.

Slab spanec še dodatno poruši hormonsko ravnovesje

Druga navada, ki močno vpliva na kortizol, je pomanjkanje kakovostnega spanja. Pozno večerno gledanje televizije, dolgotrajno brskanje po telefonu ali računalniku, stres v družini ter nereden urnik spanja lahko povzročijo, da raven kortizola zvečer ostane previsoka. Posledice niso le utrujenost in pomanjkanje energije naslednji dan. Dolgotrajno pomanjkanje spanja lahko povzroči:

  • slabšo občutljivost na inzulin,
  • višjo raven krvnega sladkorja,
  • povečano lakoto,
  • večje kopičenje trebušne maščobe,
  • večje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2.

Raziskave kažejo, da ljudje, ki redno spijo premalo, pogosteje razvijejo porušen dnevni ritem kortizola. Obenem previsoka večerna raven tega hormona še dodatno otežuje uspavanje, zato nastane začaran krog slabega spanca in kroničnega stresa.

Kako lahko naravno uravnavamo kortizol?

Dobra novica je, da večina ljudi ne potrebuje dragih prehranskih dopolnil ali posebnih razstrupljevalnih programov. Naravni ritem kortizola lahko učinkovito podprejo že preproste vsakodnevne navade.

Poskrbite za dovolj spanja

Odrasli naj bi praviloma spali od sedem do devet ur na noč. Enako pomembno kot dolžina spanja je tudi to, da hodimo spat in vstajamo ob približno istem času.

Naučite se obvladovati stres

Pri zmanjševanju stresa pomagajo:

  • meditacija,
  • dihalne vaje,
  • čuječnost,
  • sprostitvene tehnike,
  • pogovor s strokovnjakom, kadar je to potrebno.

Koristne učinke ima tudi joga, ki združuje telesno aktivnost in sproščanje.

Redno se gibajte

Zmerna telesna dejavnost dolgoročno izboljša odziv telesa na stres in pomaga vzdrževati zdrav dnevni ritem kortizola.

Priporočljive so predvsem:

  • hitra hoja,
  • kolesarjenje,
  • plavanje,
  • tek,
  • vadba za moč.

Ohranite čim bolj reden dnevni ritem

Telo najbolje deluje, kadar ima ustaljen urnik. Poskusite:

  • vstajati ob isti uri,
  • redno jesti,
  • biti vsak dan telesno aktivni,
  • se čez dan izpostaviti naravni svetlobi,
  • zvečer omejiti uporabo zaslonov.

Kdaj je potreben obisk zdravnika?

Če povišan kortizol spremljajo simptomi, kot so trajno visok krvni tlak, sladkorna bolezen, izrazito pridobivanje telesne teže, osteoporoza ali druge hormonske motnje, je potreben pregled pri zdravniku. Ti znaki lahko kažejo tudi na redkejše bolezni hormonskega sistema, ki zahtevajo specialistično obravnavo.

Kortizol ni sovražnik - pomembno je ravnovesje

Kortizol je nujen za normalno delovanje organizma. Težava ni hormon sam, temveč dolgotrajno porušen življenjski slog, ki povzroči njegovo kronično povišanje.

Strokovnjaki zato svetujejo, da se namesto iskanja hitrih rešitev osredotočimo na preverjene navade: kakovosten spanec, učinkovito obvladovanje stresa, redno telesno dejavnost in ustaljen dnevni ritem. Prav te spremembe imajo največji vpliv na zdravo hormonsko ravnovesje in dolgoročno dobro počutje.

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