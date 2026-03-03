Dve živili, ki ju vsak klinični dietetik močno odsvetuje. Pa tako nam teknejo

Zdrav življenjski slog se pogosto začne z majhnimi spremembami na krožniku. Specialisti klinične prehrane, ki delajo z bolniki z malignimi boleznimi, poudarjajo, da imajo vsakodnevne prehranske navade pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja in vitalnosti.

Pomembno: informacije v članku so informativne narave in ne nadomeščajo zdravniškega posveta. Za individualne prehranske smernice se vedno posvetujte z osebnim zdravnikom ali kliničnim dietetikom oziroma specialistom klinične prehrane.

1. Predelano meso: zakaj strokovnjaki svetujejo previdnost?

Med predelano meso sodijo izdelki, kot so klobase, hrenovke, salame, industrijska šunka in drugi suhomesnati izdelki, ki so dimljeni, soljeni ali vsebujejo konzervanse.

Po podatkih World Health Organization je redno in pogosto uživanje predelanega mesa povezano s povečanim tveganjem za nekatere vrste raka, zlasti raka debelega črevesa. Razlog tiči v nitritih in drugih aditivih, ki lahko med predelavo tvorijo spojine, potencialno škodljive za organizem.

Klinični dietetiki poudarjajo, da je ključ v zmernosti in kakovosti izbire. Namesto industrijsko predelanih izdelkov priporočajo sveže meso preverjenega izvora, ribe, bogate z omega-3 maščobnimi kislinami, stročnice kot rastlinski vir beljakovin, jajca in oreščke. Takšna izbira omogoča zadosten vnos beljakovin brez dodatnega prehranskega bremena za telo.

2. Beli rafinirani sladkor: koliko ga je preveč?

Drugo živilo, ki se mu moramo zavestno izogibati, je beli rafinirani sladkor. Občasna sladica za večino zdravih ljudi ne predstavlja težave, vendar sodobna prehrana pogosto vsebuje velike količine skritega sladkorja, v sladkih pijačah, pekovskih izdelkih in industrijskih prigrizkih.

Prekomeren vnos sladkorja je povezan z debelostjo, inzulinsko rezistenco, sladkorno boleznijo tipa 2, kroničnimi vnetnimi procesi v telesu. Kot boljšo alternativo priporoča zmerno uporabo medu, naravna sladila, na primer pasto iz datljev, sveže sadje, zlasti jagodičevje, bogato z antioksidanti. Na ta način zadostimo želji po sladkem, hkrati pa telesu zagotovimo tudi koristne hranilne snovi.

Preprosta prehrana kot temelj dolgoživosti

Po njihovem strokovnem mnenju dolgoživost ni posledica ene same »čudežne« sestavine ali prehranskega dopolnila, temveč doslednih vsakodnevnih odločitev. Temelj načina prehranjevanja predstavljajo sveža zelenjava in sadje, ribe in lažji viri beljakovin, polnozrnata žita in zadosten vnos vode.

Ob tem poudarjajo tudi pomen rednega gibanja, kakovostnega spanca in obvladovanja stresa. Prehrana je le del širše slike zdravega življenjskega sloga.

Zmernost namesto ekstremov

Sporočilo izkušenih kliničnih dietetikov ni narejeno na strahu ali strogih prepovedih. Ne zagovarja ekstremnih diet, temveč zmernost in premišljene izbire.

Občutno zmanjšanje uživanja predelanega mesa in rafiniranega sladkorja je lahko za mnoge dober prvi korak k bolj zdravemu življenju. Kljub temu pa ima vsak posameznik svoje zdravstvene posebnosti, zato je individualni pristop vedno najboljša rešitev.

Zdravje gradimo postopoma. Vsak obrok je priložnost, da telesu ponudimo podporo, majhne spremembe danes lahko dolgoročno prinesejo velike koristi.