  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UPRIMO SE

Dve živili, ki ju vsak klinični dietetik močno odsvetuje. Pa tako nam teknejo

Vsak obrok je priložnost, da telesu ponudimo podporo, majhne spremembe danes lahko dolgoročno prinesejo velike koristi.
Sporočilo izkušenih kliničnih dietetikov ni narejeno na strahu ali strogih prepovedih. FOTO: Getty Images/istockphoto
Sporočilo izkušenih kliničnih dietetikov ni narejeno na strahu ali strogih prepovedih. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 3. 3. 2026 | 15:00
3:45
A+A-

Zdrav življenjski slog se pogosto začne z majhnimi spremembami na krožniku. Specialisti klinične prehrane, ki delajo z bolniki z malignimi boleznimi, poudarjajo, da imajo vsakodnevne prehranske navade pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja in vitalnosti.

Pomembno: informacije v članku so informativne narave in ne nadomeščajo zdravniškega posveta. Za individualne prehranske smernice se vedno posvetujte z osebnim zdravnikom ali kliničnim dietetikom oziroma specialistom klinične prehrane.

1. Predelano meso: zakaj strokovnjaki svetujejo previdnost?

Med predelano meso sodijo izdelki, kot so klobase, hrenovke, salame, industrijska šunka in drugi suhomesnati izdelki, ki so dimljeni, soljeni ali vsebujejo konzervanse.

Po podatkih World Health Organization je redno in pogosto uživanje predelanega mesa povezano s povečanim tveganjem za nekatere vrste raka, zlasti raka debelega črevesa. Razlog tiči v nitritih in drugih aditivih, ki lahko med predelavo tvorijo spojine, potencialno škodljive za organizem.

Klinični dietetiki poudarjajo, da je ključ v zmernosti in kakovosti izbire. Namesto industrijsko predelanih izdelkov priporočajo sveže meso preverjenega izvora, ribe, bogate z omega-3 maščobnimi kislinami, stročnice kot rastlinski vir beljakovin, jajca in oreščke. Takšna izbira omogoča zadosten vnos beljakovin brez dodatnega prehranskega bremena za telo.

2. Beli rafinirani sladkor: koliko ga je preveč?

Drugo živilo, ki se mu moramo zavestno izogibati, je beli rafinirani sladkor. Občasna sladica za večino zdravih ljudi ne predstavlja težave, vendar sodobna prehrana pogosto vsebuje velike količine skritega sladkorja, v sladkih pijačah, pekovskih izdelkih in industrijskih prigrizkih.

Prekomeren vnos sladkorja je povezan z debelostjo, inzulinsko rezistenco, sladkorno boleznijo tipa 2, kroničnimi vnetnimi procesi v telesu. Kot boljšo alternativo priporoča zmerno uporabo medu, naravna sladila, na primer pasto iz datljev, sveže sadje, zlasti jagodičevje, bogato z antioksidanti. Na ta način zadostimo želji po sladkem, hkrati pa telesu zagotovimo tudi koristne hranilne snovi.

Preprosta prehrana kot temelj dolgoživosti

Po njihovem strokovnem mnenju dolgoživost ni posledica ene same »čudežne« sestavine ali prehranskega dopolnila, temveč doslednih vsakodnevnih odločitev. Temelj načina prehranjevanja predstavljajo sveža zelenjava in sadje, ribe in lažji viri beljakovin, polnozrnata žita in zadosten vnos vode.

Ob tem poudarjajo tudi pomen rednega gibanja, kakovostnega spanca in obvladovanja stresa. Prehrana je le del širše slike zdravega življenjskega sloga.

Zmernost namesto ekstremov

Sporočilo izkušenih kliničnih dietetikov ni narejeno na strahu ali strogih prepovedih. Ne zagovarja ekstremnih diet, temveč zmernost in premišljene izbire.

Občutno zmanjšanje uživanja predelanega mesa in rafiniranega sladkorja je lahko za mnoge dober prvi korak k bolj zdravemu življenju. Kljub temu pa ima vsak posameznik svoje zdravstvene posebnosti, zato je individualni pristop vedno najboljša rešitev.

Zdravje gradimo postopoma. Vsak obrok je priložnost, da telesu ponudimo podporo, majhne spremembe danes lahko dolgoročno prinesejo velike koristi.

Več iz teme

zdravjezdrava prehranahranašportna prehranaprehrana za športnike
ZADNJE NOVICE
14:45
Novice  |  Slovenija
NAFTNI DERIVATI

Gorivo dražje že v torek? Vlada mirí: Zalog imamo za 103 dni, pripravljeni smo na ukrepanje

Dobava naftnih derivatov v Slovenijo trenutno poteka brez motenj, zagotovljena je za naslednjih 14 dni.
3. 3. 2026 | 14:45
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
TRADICIJA

Rezanci za dolgo življenje, ribe za obilje

V New Yorku so proslavili kitajsko novo leto.
3. 3. 2026 | 14:35
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEOZDRAVLJIV RAK

Zvezdnik kultnega filma razkril hudo diagnozo, a pravi: »Ne iščem pomilovanja«

Pojasnil je, da o tem ne želi govoriti javno, a je informacijo delil, ker bodo morali nekateri njegovi poklicni načrti počakati.
3. 3. 2026 | 14:25
14:15
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Američani zahtevajo vpoklic Barrona Trumpa v vojsko, a reši ga lahko tole zdravstveno opravičilo

Barron je visok kar 206 centimetrov, kar bi ga lahko uvrstilo med previsoke za določene vojaške naloge.
3. 3. 2026 | 14:15
14:13
Novice  |  Svet
NA SICILIJI

Ne, to ni bančni rop, ampak reševalna akcija

V vasici tik nad robom prepada so na varno spravili tudi redke in dragocene knjige.
3. 3. 2026 | 14:13
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Zamaskirani vlomilci vdrli v hišo: domačina presenetili med spanjem!

Policisti zadevo intenzivno preiskujejo.
3. 3. 2026 | 14:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki