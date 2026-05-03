  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO O HOLESTEROLU

Dve živili, ki lahko znižujeta holesterol podobno kot statini, opozarjajo kardiologi

Nova terapija bi lahko bistveno izboljšala preprečevanje srčnih infarktov in možganskih kapi, vendar zdravilo še ni odobreno za široko uporabo.
Čeprav lahko oves in rastlinski steroli pomagajo pri zniževanju holesterola, strokovnjaki poudarjajo, da ne morejo nadomestiti zdravil. FOTO: Getty Images
Čeprav lahko oves in rastlinski steroli pomagajo pri zniževanju holesterola, strokovnjaki poudarjajo, da ne morejo nadomestiti zdravil. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 3. 5. 2026 | 13:00
6:38
A+A-

Strokovnjaki za srce opozarjajo, da lahko določena živila ponudijo učinke, primerljive z zdravili za zniževanje holesterola. Kardiologi pri British Heart Foundation (BHF) so izpostavili dve naravni možnosti, za kateri raziskave kažejo, da lahko ugodno vplivata na raven holesterola v krvi.

Holesterol je ključni dejavnik zdravja srca. Povišane vrednosti v krvi povečujejo tveganje za bolezni srca in ožilja ter druge zaplete v krvnem obtoku. Poznamo dve vrsti holesterola:

  • LDL (lipoprotein nizke gostote), tako imenovani »slabi« holesterol, ki prenaša holesterol iz jeter v preostale dele telesa,
  • HDL (lipoprotein visoke gostote) oziroma »dobri« holesterol, ki presežek holesterola vrača nazaj v jetra, kjer se razgradi.

Povišan LDL lahko vodi v nastanek maščobnih oblog na stenah arterij. Te se sčasoma strdijo in zožijo žile, kar omejuje pretok krvi. Posledično se poveča tveganje za srčni infarkt, možgansko kap ali periferno arterijsko bolezen. Če se del obloge odtrga, lahko povzroči krvni strdek in zaporo žile.

Povišan holesterol pogosto spremljajo tudi druga stanja, kot sta visok krvni tlak in sladkorna bolezen, kar dodatno povečuje tveganje za bolezni srca. Nekatera živila vsebujejo naravne spojine, kot so topne vlaknine, rastlinski steroli in stanoli ter maščobne kisline omega-3, ki lahko pomagajo pri zniževanju holesterola.

Kljub temu strokovnjaki poudarjajo: nobeno posamezno živilo ne more nadomestiti učinkovitosti statinov. Ti ostajajo temelj zdravljenja in jih je treba jemati po navodilih zdravnika. Uravnotežena prehrana, redna telesna aktivnost in zdrava telesna teža pa predstavljajo ključen del celostnega pristopa k zniževanju holesterola.

Oves je naravni zaveznik proti holesterolu

Nedavna raziskava University of Bonn je pokazala, da lahko že dvodnevno uživanje ovsa občutno zniža raven holesterola. Ključno vlogo ima topna vlaknina beta-glukan.

Ta v prebavilih tvori gelu podobno snov, ki veže žolčne kisline, bogate s holesterolom, in preprečuje njihovo absorpcijo v krvni obtok. Posledično morajo jetra za tvorbo žolča porabiti več holesterola iz krvi, kar znižuje raven LDL. Podoben mehanizem imajo tudi statini, ki zavirajo nastajanje holesterola v jetrih.

Pregled 58 raziskav, objavljen v British Journal of Nutrition, je pokazal, da je uživanje 3,5 grama beta-glukana dnevno v obdobju treh do dvanajstih tednov znižalo »slabi« holesterol za 4,2 odstotka.

Food and Drug Administration priporoča dnevni vnos treh gramov beta-glukana. Približno 40 gramov ovsenih kosmičev vsebuje okoli dva grama te vlaknine, kozarec ovsenega napitka pa približno en gram. Oves je sicer bogat vir vlaknin, ki ne le znižujejo holesterol, temveč prispevajo tudi k splošnemu zdravju. V prehrano ga je mogoče enostavno vključiti, od zajtrkov do juh in enolončnic.

Rastlinski steroli in stanoli

Druga skupina učinkovitih snovi so rastlinski steroli in stanoli, znani tudi kot fitosteroli. Najdemo jih v obogatenih margarinah, mlečnih izdelkih in jogurtih. Obsežen pregled 124 raziskav, prav tako objavljen v British Journal of Nutrition, je pokazal, da lahko dnevni vnos do 3,3 grama fitosterolov v približno štirih tednih zniža LDL za 6 do 12 odstotkov.

Njihovo delovanje temelji na podobni strukturi kot holesterol, tekmujejo za absorpcijo v črevesju in s tem zmanjšujejo količino holesterola, ki preide v krvni obtok.

Manjše količine teh snovi sicer najdemo tudi v sadju, zelenjavi, rastlinskih oljih, oreščkih in žitih, vendar običajno ne zadostujejo za opazen učinek. Po podatkih British Dietetic Association je za učinek potrebnih približno dva grama dnevno.

Pri BHF ob tem opozarjajo, da za razliko od statinov ni dokazov, da bi steroli in stanoli zmanjševali tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap, čeprav lahko znižujejo holesterol.

Zdravila ostajajo ključna

Statini delujejo tako, da zavirajo encim HMG-CoA reduktazo v jetrih, ki je ključen za nastajanje holesterola. S tem znižujejo raven LDL in stabilizirajo obloge v arterijah.

Čeprav lahko oves in rastlinski steroli pomagajo pri zniževanju holesterola, strokovnjaki poudarjajo, da ne morejo nadomestiti zdravil. Lahko pa pomembno dopolnjujejo zdrav življenjski slog. Pred večjimi spremembami prehrane ali uvajanjem dodatkov se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom ali dietetikom.

Preboj v zdravljenju: nova tableta znižuje »slabi« holesterol za 60 odstotkov

Nova eksperimentalna tableta, ki se jemlje enkrat dnevno, bi lahko pomenila velik napredek v preprečevanju srčno-žilnih bolezni. Zdravilo, imenovano enlicitide, je v klinični raziskavi znižalo LDL za približno 60 odstotkov. Gre za enega največjih dosežkov na področju peroralnih zdravil po uvedbi statinov.

Zdravilo deluje podobno kot sodobne injekcije za zniževanje holesterola, vendar v obliki tablete, kar bi lahko bistveno poenostavilo zdravljenje.

V raziskavi, objavljeni v The New England Journal of Medicine, je sodelovalo skoraj 3.000 bolnikov. Večina jih je že jemala statine, vendar še vedno ni dosegala ciljnih vrednosti. Po 24 tednih so imeli bolniki, ki so jemali novo zdravilo, za približno 60 odstotkov nižje vrednosti LDL kot tisti, ki so prejemali placebo. Učinki so se ohranili tudi po enem letu. Manj kot polovica bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi dosega ciljne vrednosti holesterola.

Nova terapija bi lahko bistveno izboljšala preprečevanje srčnih infarktov in možganskih kapi, vendar zdravilo še ni odobreno za široko uporabo. Trenutno potekajo dodatne raziskave, ki bodo pokazale, ali znižanje holesterola dejansko pomeni tudi manj srčno-žilnih dogodkov.

Zdrav življenjski slog, pravilna prehrana in sodobna zdravila ostajajo ključni pri nadzoru holesterola. Medtem ko naravne možnosti ponujajo podporo, medicina še vedno igra odločilno vlogo pri zaščiti zdravja srca.

Več iz teme

holesterolzdravjesrčno-žilne boleznibolezni srca in ožiljazdravje srca in ožilja
ZADNJE NOVICE
12:35
Šport  |  Športni trači
NA PARKETU

Incident na tekmi! Zvezdnik Crvene zvezde pretepal slovenskega košarkarja (VIDEO)

Posredovati so morali soigralci, primer pa bo obravnavalo vodstvo tekmovanja.
3. 5. 2026 | 12:35
12:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEVARNE TERAPIJE

Zdravnik bolnikom z rakom zaračunaval tisoče evrov za »zdravljenje« s česnovim oljem: ena od pacientk je umrla

Terapije brez znanstvene podlage je izvajal brez licence, bolnikom pa obljubljal visoko uspešnost kljub pomanjkanju dokazov.
Kaja Grozina3. 5. 2026 | 12:12
12:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

V požaru treh avtomobilov za več tisoč evrov škode

Zgodilo se je v Mengešu.
3. 5. 2026 | 12:11
11:25
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV

Je imela La Toya prav, je Franc res najbolj umazan igralec Kmetije? Največje nepoštenosti, ki jih je starešina storil dosedaj

V letošnji sezoni Kmetije se je Franc znašel v središču več zaporednih spornih situacij, ki so med sotekmovalci in gledalci postopno sprožile dvom v njegovo poštenost in doslednost. Dogajanje je doseglo vrhunec v preteklem tednu naloge s krompirjem, sumi pa so se pojavljali že prej..
3. 5. 2026 | 11:25
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
PREIZKUŠNJE

Izgubila vid in sluh, a Tinka ne obupa

Pred skoraj sedmimi leti je Tinka Tonejc zbolela, dvakrat je premagala raka. Želja in načrtov ji ne manjka, končuje študij, v veliko pomoč sta ji asistentki.
Drago Perko3. 5. 2026 | 11:00
10:35
Šport  |  Športni trači
LETALSKA NESREČA

Kakšna tragedija! Strmoglavilo je letalo z igralci, hude nesreče ni preživel nihče

V nesreči je umrlo pet oseb, zvezne oblasti pa že preiskujejo možne tehnične in vremenske vzroke dogodka.
3. 5. 2026 | 10:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki