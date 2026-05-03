Dve živili, ki lahko znižujeta holesterol podobno kot statini, opozarjajo kardiologi

Strokovnjaki za srce opozarjajo, da lahko določena živila ponudijo učinke, primerljive z zdravili za zniževanje holesterola. Kardiologi pri British Heart Foundation (BHF) so izpostavili dve naravni možnosti, za kateri raziskave kažejo, da lahko ugodno vplivata na raven holesterola v krvi.

Holesterol je ključni dejavnik zdravja srca. Povišane vrednosti v krvi povečujejo tveganje za bolezni srca in ožilja ter druge zaplete v krvnem obtoku. Poznamo dve vrsti holesterola:

LDL (lipoprotein nizke gostote), tako imenovani »slabi« holesterol, ki prenaša holesterol iz jeter v preostale dele telesa,

HDL (lipoprotein visoke gostote) oziroma »dobri« holesterol, ki presežek holesterola vrača nazaj v jetra, kjer se razgradi.

Povišan LDL lahko vodi v nastanek maščobnih oblog na stenah arterij. Te se sčasoma strdijo in zožijo žile, kar omejuje pretok krvi. Posledično se poveča tveganje za srčni infarkt, možgansko kap ali periferno arterijsko bolezen. Če se del obloge odtrga, lahko povzroči krvni strdek in zaporo žile.

Povišan holesterol pogosto spremljajo tudi druga stanja, kot sta visok krvni tlak in sladkorna bolezen, kar dodatno povečuje tveganje za bolezni srca. Nekatera živila vsebujejo naravne spojine, kot so topne vlaknine, rastlinski steroli in stanoli ter maščobne kisline omega-3, ki lahko pomagajo pri zniževanju holesterola.

Kljub temu strokovnjaki poudarjajo: nobeno posamezno živilo ne more nadomestiti učinkovitosti statinov. Ti ostajajo temelj zdravljenja in jih je treba jemati po navodilih zdravnika. Uravnotežena prehrana, redna telesna aktivnost in zdrava telesna teža pa predstavljajo ključen del celostnega pristopa k zniževanju holesterola.

Oves je naravni zaveznik proti holesterolu

Nedavna raziskava University of Bonn je pokazala, da lahko že dvodnevno uživanje ovsa občutno zniža raven holesterola. Ključno vlogo ima topna vlaknina beta-glukan.

Ta v prebavilih tvori gelu podobno snov, ki veže žolčne kisline, bogate s holesterolom, in preprečuje njihovo absorpcijo v krvni obtok. Posledično morajo jetra za tvorbo žolča porabiti več holesterola iz krvi, kar znižuje raven LDL. Podoben mehanizem imajo tudi statini, ki zavirajo nastajanje holesterola v jetrih.

Pregled 58 raziskav, objavljen v British Journal of Nutrition, je pokazal, da je uživanje 3,5 grama beta-glukana dnevno v obdobju treh do dvanajstih tednov znižalo »slabi« holesterol za 4,2 odstotka.

Food and Drug Administration priporoča dnevni vnos treh gramov beta-glukana. Približno 40 gramov ovsenih kosmičev vsebuje okoli dva grama te vlaknine, kozarec ovsenega napitka pa približno en gram. Oves je sicer bogat vir vlaknin, ki ne le znižujejo holesterol, temveč prispevajo tudi k splošnemu zdravju. V prehrano ga je mogoče enostavno vključiti, od zajtrkov do juh in enolončnic.

Rastlinski steroli in stanoli

Druga skupina učinkovitih snovi so rastlinski steroli in stanoli, znani tudi kot fitosteroli. Najdemo jih v obogatenih margarinah, mlečnih izdelkih in jogurtih. Obsežen pregled 124 raziskav, prav tako objavljen v British Journal of Nutrition, je pokazal, da lahko dnevni vnos do 3,3 grama fitosterolov v približno štirih tednih zniža LDL za 6 do 12 odstotkov.

Njihovo delovanje temelji na podobni strukturi kot holesterol, tekmujejo za absorpcijo v črevesju in s tem zmanjšujejo količino holesterola, ki preide v krvni obtok.

Manjše količine teh snovi sicer najdemo tudi v sadju, zelenjavi, rastlinskih oljih, oreščkih in žitih, vendar običajno ne zadostujejo za opazen učinek. Po podatkih British Dietetic Association je za učinek potrebnih približno dva grama dnevno.

Pri BHF ob tem opozarjajo, da za razliko od statinov ni dokazov, da bi steroli in stanoli zmanjševali tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap, čeprav lahko znižujejo holesterol.

Zdravila ostajajo ključna

Statini delujejo tako, da zavirajo encim HMG-CoA reduktazo v jetrih, ki je ključen za nastajanje holesterola. S tem znižujejo raven LDL in stabilizirajo obloge v arterijah.

Čeprav lahko oves in rastlinski steroli pomagajo pri zniževanju holesterola, strokovnjaki poudarjajo, da ne morejo nadomestiti zdravil. Lahko pa pomembno dopolnjujejo zdrav življenjski slog. Pred večjimi spremembami prehrane ali uvajanjem dodatkov se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom ali dietetikom.

Preboj v zdravljenju: nova tableta znižuje »slabi« holesterol za 60 odstotkov

Nova eksperimentalna tableta, ki se jemlje enkrat dnevno, bi lahko pomenila velik napredek v preprečevanju srčno-žilnih bolezni. Zdravilo, imenovano enlicitide, je v klinični raziskavi znižalo LDL za približno 60 odstotkov. Gre za enega največjih dosežkov na področju peroralnih zdravil po uvedbi statinov.

Zdravilo deluje podobno kot sodobne injekcije za zniževanje holesterola, vendar v obliki tablete, kar bi lahko bistveno poenostavilo zdravljenje.

V raziskavi, objavljeni v The New England Journal of Medicine, je sodelovalo skoraj 3.000 bolnikov. Večina jih je že jemala statine, vendar še vedno ni dosegala ciljnih vrednosti. Po 24 tednih so imeli bolniki, ki so jemali novo zdravilo, za približno 60 odstotkov nižje vrednosti LDL kot tisti, ki so prejemali placebo. Učinki so se ohranili tudi po enem letu. Manj kot polovica bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi dosega ciljne vrednosti holesterola.

Nova terapija bi lahko bistveno izboljšala preprečevanje srčnih infarktov in možganskih kapi, vendar zdravilo še ni odobreno za široko uporabo. Trenutno potekajo dodatne raziskave, ki bodo pokazale, ali znižanje holesterola dejansko pomeni tudi manj srčno-žilnih dogodkov.

Zdrav življenjski slog, pravilna prehrana in sodobna zdravila ostajajo ključni pri nadzoru holesterola. Medtem ko naravne možnosti ponujajo podporo, medicina še vedno igra odločilno vlogo pri zaščiti zdravja srca.