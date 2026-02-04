En klinček na dan za zdravje srca! Majhna začimba z velikim učinkom

Majhen cvetni popek v čaju ali kot dodatek jedem prinese presenetljive koristi za zdravje. Klinčki, priljubljena začimba orientalske kuhinje, skrivajo izjemen potencial za podporo zdravju srca in ožilja.

Zaradi bioaktivnih spojin, zlasti evgenola, ter visoke vsebnosti antioksidantov pomagajo zniževati »slabi« LDL-holesterol, zviševati »dobri« HDL-holesterol, blažiti vnetne procese in ščititi krvne žile pred oksidativnim stresom.

Novejše raziskave kažejo, da lahko že en klinček na dan prispeva k zmanjšanju tveganja za bolezni srca ter izboljša delovanje celotnega srčno-žilnega sistema.

Kaj so klinčki in od kod prihajajo

Klinčki (tudi nageljnove žbice) so posušeni cvetni popki rastline Syzygium aromaticum. Znani so po intenzivnem vonju in izrazitem okusu, njihovi učinki na zdravje pa segajo daleč preko kulinarične uporabe.

Izvirajo iz Indonezije, danes pa jih pridelujejo predvsem še na Madagaskarju, Zanzibarju, v Pakistanu in na Šrilanki. V Indiji so znani pod imenom laung, v Vietnamu džinh huong, v Indoneziji pa cengkeh.

Dokazane koristi za srce in ožilje

Znanstvene študije potrjujejo, da klinčki zaradi močnih antioksidativnih in protivnetnih lastnosti ugodno vplivajo na zdravje srca in krvnih žil. Redno uživanje majhne količine lahko pomaga ohranjati zdravo ravnovesje maščob v krvi in zaščititi celice pred oksidativnimi poškodbami, poroča portal etimes.in.

Poleg tega klinčki izboljšujejo prekrvavitev in lahko prispevajo k naravni regulaciji krvnega tlaka, zaradi česar so dragocen dodatek vsakodnevni prehrani.

En sam majhen klinček, dodan čaju, ali uporabljen kot začimba v jedeh, je lahko diskreten, a učinkovit zaveznik zdravja in vitalnosti.

Evgenol - ključna učinkovina

Evgenol, glavna aktivna snov v klinčkih, ima močne antioksidativne, protivnetne in protimikrobne lastnosti. Pomaga nevtralizirati proste radikale, ki so eden glavnih dejavnikov poškodb krvnih žil in povečanega tveganja za bolezni srca. S tem deluje kot naravna zaščita pred aterosklerozo in drugimi srčno-žilnimi obolenji.

Raziskave kažejo tudi, da klinčki vplivajo na presnovo maščob: z zniževanjem ravni LDL-holesterola zmanjšujejo tveganje za nastanek oblog v arterijah ter s tem za srčni infarkt in možgansko kap.

Študija, objavljena v reviji Journal of Clinical and Diagnostic Research, je pokazala, da so imeli posamezniki s povišanimi maščobami v krvi, ki so jemali prehranska dopolnila s klinčki, občutno nižje ravni skupnega in LDL-holesterola. Ključno vlogo pri tem sta imela antioksidativni in protivnetni učinek evgenola.

Podobno je raziskava v Journal of Food Technology and Preservation pokazala, da kombinacija izvlečka klinčkov in ingverja pri živalskih modelih znižuje skupni in »slabi« holesterol, znanstveniki pa domnevajo, da bi se podoben učinek lahko pojavil tudi pri ljudeh.

Posebej pomembno je, da evgenol preprečuje oksidacijo LDL-holesterola - proces, ki vodi v nalaganje oblog v arterijah. S tem klinčki delujejo kot naravna pomoč pri preprečevanju zamašitev žil in srčnih bolezni.

Koristi tudi za druge telesne sisteme

Poleg vpliva na srce imajo klinčki še vrsto drugih ugodnih učinkov: pomagajo blažiti kronična vnetja, okorelost sklepov in simptome artritisa, prispevajo k stabilnejši ravni krvnega sladkorja in boljši občutljivosti na inzulin, lajšajo prebavne težave, kot so napenjanje in vetrovi, saj spodbujajo izločanje prebavnih encimov, delujejo analgetično in antiseptično - tradicionalno se uporabljajo pri zobobolu, ustnih okužbah in za osvežitev daha, antioksidanti ščitijo celice pred prezgodnjim staranjem ter podpirajo delovanje imunskega sistema, jeter in srca.