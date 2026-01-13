  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EN OBROK NA DAN

En sam obrok na dan lahko izboljša spanec in prinese opazno izgubo teže v treh mesecih

Način prehranjevanja OMAD obljublja več energije boljši nadzor krvnega sladkorja in lažje hujšanje, vendar ni primeren za vsakogar.
En obrok na dan lahko prinese pozitivne učinke, kot so izguba telesne teže, boljši spanec in stabilnejša raven krvnega sladkorja, vendar zahteva premišljen pristop in ni primerna za vsakogar. FOTO: Uroš Hočevar
En obrok na dan lahko prinese pozitivne učinke, kot so izguba telesne teže, boljši spanec in stabilnejša raven krvnega sladkorja, vendar zahteva premišljen pristop in ni primerna za vsakogar. FOTO: Uroš Hočevar
Miroslav Cvjetičanin
 13. 1. 2026 | 15:00
5:22
A+A-

Način prehranjevanja z enim obrokom na dan, znan kot OMAD (one meal a day, en obrok na dan), pridobiva vse več privržencev. Zagovorniki trdijo, da prinaša več energije, učinkovitejše hujšanje, boljši nadzor krvnega sladkorja in celo boljši spanec. Gre za eno izmed strožjih oblik intermitentnega postenja, ki pa sproža tudi številna vprašanja o dolgoročni vzdržnosti in varnosti.

V nadaljevanju predstavljamo izkušnjo našega bralca v srednjih letih, ki je ta režim prehranjevanja upošteval tri mesece in poroča o pomembnih pozitivnih spremembah v telesni teži, spanju in splošnem počutju.

Zakaj ena jed na dan

Sprva ni bilo načrta za prehranjevanje z eno samo jedjo dnevno. Cilj je bil izboljšati prehranske navade, zmanjšati telesno težo in uravnavati raven krvnega sladkorja. Zaradi natrpanega vsakdana in nerednih obrokov se je izkazalo, da je klasičen zdrav način prehranjevanja težko vzdrževati.

Intermitentno postenja se je sprva izvajalo v obliki 16-urnega posta in 8-urnega prehranskega okna. V praksi pa so se pojavljali večerni prigrizki, ki so kljub tehničnemu upoštevanju posta slabšali prehranske navade. Zato se je prehranski režim postopno zožil na eno večjo jed v poznem popoldnevu ali zgodnjem večeru.

Vpliv na krvni sladkor in presnovo

Povod za spremembo prehrane je bila zaskrbljujoča raven krvnega sladkorja, izmerjena med rutinskim zdravstvenim pregledom, kljub temu da pred tem ni bilo vnosa hrane več ur. Nadaljnje raziskovanje je pokazalo povezavo med hormonskimi spremembami v srednjih letih in povečano inzulinsko rezistenco, kar povečuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni.

Z omejitvijo vnosa hrane na en kakovosten obrok dnevno se je raven krvnega sladkorja postopno normalizirala, brez izrazitih nihanj in brez občutkov lakote čez dan.

Kako je videti obrok pri OMAD

Glavni dnevni obrok je sestavljen premišljeno in vsebuje vsa ključna hranila. Prednost imajo nepredelana živila z malo sestavinami. Tipični obroki vključujejo stročnice in zelenjavo, pusto meso z rižem in fižolom ali kakovostne beljakovine v kombinaciji z vlakninami.

Porcije so zmerne in se prilegajo običajnemu krožniku. Če se po obroku pojavi želja po dodatnem prigrizku, se ta omeji na manjšo količino jogurta, oreščkov ali sadja, in to najkasneje dve uri po obroku.

Rezultati po treh mesecih

Po treh mesecih so bili rezultati opazni. Telesna teža se je zmanjšala za približno sedem kilogramov, raven energije se je povečala, krvni sladkor pa se je stabiliziral. Posebej izrazita je bila izboljšava spanja.

Ker se z večerjo zaključi prej in ni več poznega večernega prigrizkovanja, je uspavanje lažje, spanec pa globlji in bolj regenerativen. Manj obremenjen prebavni sistem pomeni tudi boljše hormonsko ravnovesje, kar dodatno vpliva na presnovo in počutje.

Zavestno prehranjevanje namesto nenehnega prigrizkovanja

Prehranjevanje z enim obrokom na dan zahteva več pozornosti pri izbiri hrane. Prejšnje navade, kot so nenehni prigrizki med obveznostmi, hitra hrana in nezavedno prehranjevanje, so se postopno umaknile bolj premišljenemu odnosu do obrokov.

Sčasoma se je zmanjšala tudi potreba po vmesnih prigrizkih. Telo se je prilagodilo, občutek lakote čez dan pa je postal manj izrazit ali celo izginil.

Pomen skupnega obroka

Dnevni obrok je postal tudi priložnost za umiritev in druženje. Skupni obrok ob mizi, brez telefonov in motenj, prinaša psihološke koristi, občutek rutine in večje zadovoljstvo s prehrano. Ker gre za edini obrok dneva, mu je namenjena posebna pozornost.

Med tednom je prehranski režim bolj dosleden, ob koncih tedna pa nekoliko bolj sproščen. Takšna prilagodljivost zmanjšuje občutek odrekanja, ki je pogosto razlog za opustitev diet.

Kaj pravi stroka o OMAD

Prehranjevanje z enim obrokom na dan spada med strožje oblike intermitentnega postenja. Raziskave kažejo, da lahko intermitentno postenja izboljša presnovne kazalnike in zmanjša nezdrave prehranske vzorce, vendar strokovnjaki opozarjajo na previdnost.

Področje je še v razvoju, zlasti pri ženskah in starejših odraslih. Splošno stališče prehranske stroke je, da lahko intermitentno postenja deluje pri nekaterih ljudeh, vendar ni univerzalna rešitev za vse.

Priporoča se postopen pristop, na primer z 12-urnim postom, preden se posameznik odloči za strožji režim. OMAD ni primeren za nosečnice, doječe matere, zelo mlade ali starejše osebe ter ljudi, ki jemljejo določena zdravila, brez predhodnega posveta z zdravstvenim strokovnjakom.

En obrok na dan lahko prinese pozitivne učinke, kot so izguba telesne teže, boljši spanec in stabilnejša raven krvnega sladkorja, vendar zahteva premišljen pristop in ni primerna za vsakogar. Ključ ostaja v kakovosti hrane, poslušanju lastnega telesa in dolgoročni vzdržnosti izbranega načina prehranjevanja.

Več iz teme

hujšanješportna prehranazdravo prehranjevanjedietauravnotežena prehrana
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA HRANA

Še en presenetljiv učinek jajc

Nove raziskave kažejo, da jajca pomagajo pri vlaženju telesa.
13. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
EN OBROK NA DAN

En sam obrok na dan lahko izboljša spanec in prinese opazno izgubo teže v treh mesecih

Način prehranjevanja OMAD obljublja več energije boljši nadzor krvnega sladkorja in lažje hujšanje, vendar ni primeren za vsakogar.
Miroslav Cvjetičanin13. 1. 2026 | 15:00
14:46
Novice  |  Slovenija
POGOVOR Z OPOZICIJO

Janša ignoriral nacionalko, bivši minister ogorčen: »Golob je bil sam, a Janša naj bi se pa tule boril za sekunde?!«

Na TV Slovenija je bil pogovor z opozicijo, a šef SDS-a ni delal družbe Kordišu, Kalohu, Logarju in Vrtovcu.
13. 1. 2026 | 14:46
14:14
Novice  |  Slovenija
ZVEZDA

Poglejte, s kom se je Golob srečal pred odhodom na kosilo s prvaki strank (FOTO)

Danes je za premierja Goloba zelo aktiven dan, pred srečanjem s predstavniki šestih političnih strank v restavraciji Pen se je srečal še s Sunito Williams.
13. 1. 2026 | 14:14
14:00
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To počnejo skoraj vsi v stanovanjih – in potem se čudijo plesni

Pravilo 5 cm je preprost ukrep proti vlagi in plesni v domu. Energetski svetovalec razloži, zakaj je pravilna postavitev pohištva ključna.
13. 1. 2026 | 14:00
13:46
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE NA RTV SLOVENIJA

Igor E. Bergant se poslavlja od Odmevov: »Zaželel sem si osebne spremembe«

Igor E. Bergant se bo danes poslovil od voditeljskega mesta Odmevov. Prevzel bo vodenje nove oddaje.
13. 1. 2026 | 13:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki