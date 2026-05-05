Energijski geli v nahrbtniku. Da ali ne za starejše rekreativce?

Pohodništvo ostaja ena najbolj priljubljenih oblik rekreacije med starejšimi, saj združuje gibanje, naravo in druženje. Ob tem pa se vse pogosteje pojavlja vprašanje: ali lahko energijski geli nadomestijo tradicionalno malico iz nahrbtnika, kot so kruh, suhomesnati izdelki ali pašteta ali ... (šnopčka ne bom omenjal)?

Strokovnjaki odgovarjajo precej enotno, energijski geli so lahko koristni, vendar nikakor niso popolna zamenjava za klasično hrano.

Hiter vir energije na zahtevnih odsekih

Energijski geli so zasnovani kot koncentriran vir hitro dostopnih ogljikovih hidratov. Njihova glavna prednost je, da telesu zagotovijo energijo takrat, ko jo najbolj potrebuje, na primer med daljšimi vzponi ali ob koncu večurne ture.

Pri starejših pohodnikih, zlasti po 50. letu, telo nekoliko počasneje uravnava energijske procese, zato se utrujenost lahko pojavi hitreje. V takšnih trenutkih so geli praktična rešitev, saj omogočajo hiter dvig energije brez večje obremenitve za prebavo.

Prednosti, ki jih ni mogoče spregledati

Uporaba energijskih gelov na pohodu prinaša več prednosti:

so lahki in zavzamejo malo prostora v nahrbtniku

enostavni so za uporabo, tudi med hojo

ne zahtevajo priprave

omogočajo hiter energijski pospešek

Prav zaradi teh lastnosti jih vse pogosteje uporabljajo tudi rekreativni pohodniki, ne le športniki.

Zakaj niso nadomestilo za pravo hrano?

Kljub praktičnosti pa imajo energijski geli pomembno omejitev - njihova sestava. Vsebujejo predvsem enostavne ogljikove hidrate, medtem ko telesu ne zagotovijo dovolj beljakovin, zdravih maščob in vlaknin.

To pomeni:

občutek sitosti je kratkotrajen

energija lahko hitro naraste in nato tudi pade

dolgoročno ne zadostujejo za stabilno preskrbo telesa

Zato popolna zamenjava klasične malice z geli ni priporočljiva, še posebej pri daljših pohodih.

Najboljša izbira: kombinacija

Strokovnjaki priporočajo uravnotežen pristop. Osnova naj ostane klasična pohodniška prehrana, kot so:

polnozrnati kruh

oreščki

sir ali drugi viri beljakovin

sadje

Energijski gel pa naj služi kot dodatek, predvsem v trenutkih, ko telo potrebuje hitro pomoč:

pri strmih vzponih

ob znakih utrujenosti

v zadnjem delu ture

Previdnost ni odveč

Pri uporabi energijskih gelov je pomembno upoštevati nekaj osnovnih pravil:

zaužijemo jih z vodo (razen izotoničnih različic)

prvič jih preizkusimo na krajših in manj zahtevnih turah

previdni naj bodo posamezniki z občutljivo prebavo ali težavami z uravnavanjem krvnega sladkorja

Ravnovesje ostaja ključno

Energijski geli so lahko dobrodošel pripomoček tudi za starejše pohodnike, vendar le kot del širše prehranske strategije. Klasična malica iz nahrbtnika tako ostaja nepogrešljiva osnova, geli pa predstavljajo praktično dopolnitev, ko telo potrebuje hitro energijo.

V praksi to pomeni preprosto pravilo: tradicionalna hrana za stabilnost, energijski gel za pomoč v pravem trenutku.