Eno najbolj zdravih živil na svetu lahko podaljša življenje in izboljšala videz kože

V vsakodnevni prehrani obstajajo živila, ki poleg osnovne hranilne vrednosti vplivajo tudi na dolgoročno zdravje in videz. Med njimi posebej izstopa živilo, ki je temelj sredozemske prehrane in je že dolgo povezano z zdravim srcem ter sijočo kožo.

Sredozemska prehrana in zdrav življenjski slog

S staranjem postaja vse pomembneje, da na krožnik vključujemo hranilno bogata živila. Takšna prehrana ne podpira le splošnega zdravja, temveč lahko vpliva tudi na videz kože in upočasnitev znakov staranja.

Izbira zdravih maščob, živil z veliko antioksidanti in kakovostnih beljakovin lahko pomaga ohranjati bolj mladosten videz in boljše delovanje organizma.

Ključno živilo: oljčno olje

Eden najpomembnejših elementov zdrave prehrane je oljčno olje, ki je značilno za sredozemski način prehranjevanja. Velja za eno najbolj cenjenih prehranskih maščob, saj je bogato z enkrat nenasičenimi maščobami in naravnimi antioksidanti.

Strokovnjaki poudarjajo, da se del hranil iz prehrane odraža tudi na koži. Vitamini in maščobne kisline, kot so omega-3, omega-6 in omega-9, lahko prispevajo k boljši zaščitni funkciji kože in njeni večji odpornosti.

Vpliv na srce in dolgoživost

Raziskave kažejo, da redno uživanje oljčnega olja lahko ugodno vpliva na zdravje srca in ožilja ter zmanjša tveganje za številne kronične bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen tipa 2 in presnovne motnje.

Ugotovitve kažejo tudi, da je večje uživanje oljčnega olja povezano z nižjo splošno umrljivostjo ter manjšim tveganjem za smrt zaradi srčno-žilnih bolezni.

Poleg tega so opažanja pokazala, da zamenjava manj zdravih maščob, kot so nekatere industrijske maščobe, z oljčnim oljem prispeva k boljšim zdravstvenim izidom.

Zakaj je oljčno olje tako učinkovito?

Oljčno olje vsebuje visoko raven enkrat nenasičenih maščobnih kislin, predvsem oleinske kisline, ter številne bioaktivne spojine, kot so vitamin E in polifenoli.

Te snovi imajo močne antioksidativne in protivnetne lastnosti, ki pomagajo zmanjševati oksidativni stres v telesu, ki je povezan s številnimi kroničnimi boleznimi in procesom staranja.

Koristi za kožo

Poleg vpliva na srčno-žilni sistem ima oljčno olje tudi pomembno vlogo pri zdravju kože. Esencialne maščobne kisline pomagajo ohranjati kožno bariero, jo vlažijo in krepijo njeno naravno zaščitno funkcijo.

Zdrava maščobna kislinska sestava lahko prispeva k bolj navlaženi, prožni in odporni koži.

Druge prehranske možnosti

Podobne koristne maščobne kisline najdemo tudi v drugih živilih, kot so mastne ribe, lanena semena, orehi in nekatera rastlinska olja. Vključevanje teh živil v prehrano lahko dodatno podpira zdravje srca, možganov in kože.

Koliko olivnega olja na dan?

Za oljčno olje ni ene uradne univerzalne količine, ki bi veljala za vse, vendar se v raziskavah in sredozemskem prehranskem vzorcu najpogosteje pojavlja naslednje priporočilo:

približno 1 do 2 žlici na dan (15–30 ml)

To količino pogosto navajajo kot optimalno za splošne koristi za srce in ožilje ter presnovno zdravje, brez da bi pretiravali z energijskim vnosom.

Kaj to pomeni v praksi?

1 žlica oljčnega olja ima približno 120 kcal

2 žlici na dan sta že kar pomemben del dnevnega vnosa maščob

najbolje ga je razporediti skozi dan (solate, zelenjava, kuhanje na nizkih temperaturah)

Pomembno

Oljčno olje je zdravo, a še vedno je maščoba in visoko kalorično živilo, zato več ne pomeni nujno bolje. Pri hujšanju ali nadzoru teže je količina še posebej pomembna.