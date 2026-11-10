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Fitnes jeseni in pozimi: katero vadbo izbrati, da bomo do pomladi ostali v formi?

Glavne športnorekreativne prireditve so večinoma že za nami, vendar to ne pomeni, da moramo zmanjšati pogostost vadbe.
Telo mora biti razvito sorazmerno. Za dobro telesno pripravljenost potrebujemo moč, gibljivost in vzdržljivost vseh pomembnih mišičnih skupin. FOTO: Shutterstock
Telo mora biti razvito sorazmerno. Za dobro telesno pripravljenost potrebujemo moč, gibljivost in vzdržljivost vseh pomembnih mišičnih skupin. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 10. 11. 2026 | 07:00
11:47
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Ko se dnevi skrajšajo in temperature padejo, se številni rekreativci preselijo v fitnese in telovadnice. Toda tudi v hladnejšem delu leta mora ostati aerobna vadba temelj naše telesne dejavnosti. Kako izbrati med fitnes napravami, prostimi utežmi, skupinskimi vadbami in funkcionalnim treningom?

Najboljše učinke telesne dejavnosti na zdravje dosežemo z rednim gibanjem. Zato nas hladnejše jesensko in zimsko vreme ne sme odvrniti od rekreacije. Če nam razmere ne omogočajo vadbe na prostem, lahko primerno dejavnost najdemo v telovadnici, fitnesu ali doma.

Glavne športnorekreativne prireditve so večinoma že za nami, vendar to ne pomeni, da moramo zmanjšati pogostost vadbe. Prav nasprotno. Tudi pozimi moramo ohranjati telesno pripravljenost in nadaljevati dejavnosti, v katerih uživamo. Veste, katera oblika telesne dejavnosti je med Slovenci najbolj priljubljena? Hoja. In prav hoja je lahko odlično izhodišče za ohranjanje zdravja tudi v hladnejših mesecih.

Aerobna vadba za zdravje: cilj je 300 minut na teden

Hoja in sprehodi so med najbolj dostopnimi oblikami telesne dejavnosti. Ne potrebujemo drage opreme, hodimo lahko skoraj kjer koli in kadar koli, primerna pa je za različne starostne skupine in stopnje telesne pripravljenosti. Vendar moramo razlikovati med sproščenim sprehajanjem in intenzivnejšo hojo. Če se med hojo ves čas brez težav pogovarjamo, je obremenitev verjetno premajhna, da bi pomembneje izboljšali aerobno telesno pripravljenost. Za krepitev srčno-žilnega in dihalnega sistema je priporočljiva nekoliko hitrejša hoja. Srčni utrip se poveča, dihanje postane globlje in hitrejše, telo pa mora zagotoviti več kisika za delovanje mišic.

Svetovne zdravstvene smernice za odrasle priporočajo od 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne dejavnosti na teden. To lahko dosežemo s petimi enournimi vadbami ali z več krajšimi enotami, ki jih razporedimo čez teden. Pri izbiri intenzivnosti si lahko pomagamo s pogovornim testom. Med zmerno intenzivno vadbo lahko še govorimo v krajših stavkih, ne moremo pa brez težav peti. Če med dejavnostjo ne moremo izreči niti nekaj besed, je obremenitev verjetno že zelo visoka.

Hoja v klanec in nordijska hoja imata dodatne prednosti

Hodimo lahko po ravnem, v klanec ali s pomočjo pohodnih palic. Vsaka od teh oblik ima svoje prednosti. Pri hoji navkreber morajo mišice opravljati več dela, zato se povečajo potrebe po kisiku. Posledično se pospešita dihanje in srčni utrip. Takšna hoja je odlična za izboljšanje aerobne vzdržljivosti in krepitev mišic nog. Posebno mesto ima nordijska hoja, pri kateri s pravilno uporabo palic aktivno vključujemo tudi mišice rok in zgornjega dela telesa. V primerjavi z običajno hojo se lahko povečata srčni utrip in poraba energije.

Nordijska hoja je lahko koristna tudi za ljudi, ki želijo zmanjšati obremenitev sklepov spodnjih okončin. Ob pravilni tehniki se del obremenitve prenese na zgornji del telesa. Vendar je pomembno, da se naučimo pravilne uporabe palic. Napačna tehnika lahko povzroči dodatno napetost v predelu vratu in ramen.

Tek, kolesarjenje ali plavanje?

Poleg hoje Slovenci radi tečemo, kolesarimo in plavamo. Vse te dejavnosti so primerne za izboljšanje aerobne pripravljenosti, vendar se razlikujejo po obremenitvah telesa. Tek je učinkovita oblika aerobne vadbe, vendar pri vsakem stiku stopala s podlago nastajajo precejšnje sile. Zato moramo biti pozorni na ustrezno obutev, izbiro podlage in postopno povečevanje obremenitve. Ljudje s težavami v sklepih morajo intenzivnost in količino teka prilagoditi svojim sposobnostim.

Kolesarjenje je z vidika udarnih obremenitev sklepov spodnjih okončin praviloma prijaznejše. Omogoča dolgotrajno aerobno vadbo, vendar zahteva nekoliko več organizacije, ustrezno opremo in primerne vremenske razmere. Plavanje je še ena odlična možnost, zlasti za ljudi, ki želijo zmanjšati obremenitve sklepov. Voda podpira telo, zato so udarne sile bistveno manjše kot pri teku. Poleg tega plavanje vključuje številne mišične skupine.

Samo aerobna vadba ni dovolj

Če želimo ohranjati zdravje in telesno pripravljenost, aerobna dejavnost ne sme biti edina sestavina našega programa. Pomembni sta tudi vadba za mišično moč in gibljivost. Odrasli naj bi najmanj dvakrat na teden izvajali vaje za krepitev večjih mišičnih skupin. V hladnejših mesecih, ko več časa preživimo v zaprtih prostorih, lahko temu namenimo še posebno pozornost. Pri izbiri vadbe moramo razmišljati o celotnem telesu. Pomembno je, da ne krepimo samo mišic, ki so najbolj vidne, temveč tudi stabilizacijske mišice trupa, mišice hrbta, ramen, nog in kolkov.

Vadba v fitnesu na trenažerjih: dobra izbira za začetnike

Vadba na klasičnih fitnes napravah oziroma trenažerjih je zelo priljubljena. Njihova prednost je, da omogočajo razmeroma nadzorovano in tehnično preprosto izvajanje posameznih gibov. Naprave so oblikovane tako, da telo vodijo skozi določeno gibanje. Obremenitev lahko preprosto prilagodimo z izbiro ustrezne teže. Zato so primerne tudi za začetnike, ki še nimajo veliko izkušenj z vadbo za moč. Vendar ima takšna vadba tudi omejitve. Ker je telo pri številnih vajah podprto na več mestih, stabilizacijske mišice trupa pogosto ne sodelujejo v tolikšni meri kot pri vajah s prostimi utežmi ali lastno telesno težo.

Pri vsakodnevnih opravilih pa moramo večinoma izvajati sestavljene gibe, pri katerih sodeluje več mišičnih skupin hkrati. Zato vadba na trenažerjih ne bi smela biti edina oblika krepitve mišic. To seveda ne pomeni, da naprave niso koristne. Zelo dobrodošle so pri rehabilitaciji po poškodbah, odpravljanju določenih mišičnih neravnovesij in ciljni krepitvi posameznih mišičnih skupin.

Proste uteži zahtevajo več znanja in pravilno tehniko

Druga možnost je vadba s prostimi utežmi, pri kateri uporabljamo ročke, drogove in druge oblike bremen. V primerjavi z vadbo na trenažerjih zahteva več znanja o pravilni izvedbi vaj, položaju telesa in stabilizaciji trupa. Pomembno je, da ohranjamo naravne krivine hrbtenice, nadzorujemo gibanje in obremenitev prilagodimo svojim sposobnostim. Začetniki naj se zahtevnejših vaj s prostimi utežmi ne lotevajo brez strokovnega nadzora. Še posebno previdni morajo biti pri večjih bremenih, saj morajo najprej razviti dovolj moči in nadzora nad telesom. Pri vadbi ne smemo zanemarjati nobene večje mišične skupine. Pogosta napaka je, da izvajamo več potiskov kot potegov, več vaj za trebušne mišice kot vaj za iztegovalke trupa ali pa da namenjamo preveč pozornosti zgornjemu delu telesa in premalo nogam.

Telo mora biti razvito sorazmerno. Za dobro telesno pripravljenost potrebujemo moč, gibljivost in vzdržljivost vseh pomembnih mišičnih skupin.

Kardionaprave so odlična zimska alternativa

Če želimo nadaljevati aerobno vadbo, čeprav nam vreme ne omogoča gibanja na prostem, so kardionaprave zelo praktična rešitev.

Med najbolj priljubljenimi so:

  • tekalna steza,
  • sobno kolo,
  • eliptični trenažer,
  • naprava za veslanje.

Z njimi lahko izvajamo ogrevanje, daljši aerobni trening ali intervalno vadbo. Prednost je tudi možnost natančnega prilagajanja intenzivnosti, trajanja in obremenitve. Tako lahko ohranjamo svojo vzdržljivost tudi takrat, ko so razmere za tek ali kolesarjenje na prostem manj primerne.

Skupinske vadbe: katero izbrati?

Fitnes centri ponujajo številne skupinske programe, ki se razlikujejo po intenzivnosti, vsebini in ciljih. Med najbolj znanimi so TNZ (trebuh, noge, zadnjica), step aerobika, pilates, zumba, joga, vadba TRX, funkcionalni trening, crossfit, spinning, bodypump, bodyattack in visokointenzivni intervalni trening oziroma HIIT.

Pri izbiri ne smemo slediti samo priljubljenosti posamezne vadbe. Pomembno je, kaj želimo z njo doseči in ali dopolnjuje druge oblike naše telesne dejavnosti. Če redno tečemo ali kolesarimo, lahko izberemo skupinsko vadbo, ki je bolj usmerjena v razvoj mišične moči in gibljivosti. Če pa nam primanjkuje aerobne dejavnosti, je primernejša skupinska vadba, pri kateri se srčni utrip dalj časa ohranja na zmerno intenzivni ravni. Posebno pozornost moramo nameniti vajam za hrbet, ramena in stabilizacijo trupa. Pri nekaterih oblikah aerobike so namreč najbolj obremenjene noge, medtem ko mišice zgornjega dela telesa ne dobijo dovolj ustrezne obremenitve.

Če veliko sedimo, je smiselno izbrati tudi pilates ali posebno vadbo za hrbtenico, ki vključuje krepitev stabilizacijskih mišic in izboljševanje nadzora nad telesom.

Zumba, funkcionalna vadba ali HIIT?

Če imamo radi glasbo in ples, je lahko odlična izbira zumba. Vključuje energične plesne gibe ob latinskoameriški in popularni glasbi, pri čemer se izmenjujejo hitrejši in počasnejši ritmi. Za tiste, ki želijo izboljšati moč in koordinacijo, je primerna funkcionalna vadba. Ta temelji na kompleksnih gibih, pri katerih sodeluje več mišičnih skupin. Uporabljamo lahko TRX-trakove, drsnike, ravnotežne polžoge BOSU, elastike in uteži z ročaji oziroma kettlebelle.

Zahtevnejša možnost je HIIT oziroma visokointenzivni intervalni trening. Pri njem se izmenjujejo kratka obdobja intenzivne vadbe in odmora. Takšen trening je časovno učinkovit, vendar je tudi zelo zahteven. Ni primeren za vsakogar, zlasti ne za ljudi s slabo telesno pripravljenostjo, ki se šele vračajo k rednemu gibanju. Začetniki naj najprej razvijejo osnovno vzdržljivost in mišično moč. Tudi dobro pripravljeni rekreativci naj visokointenzivno vadbo vključujejo premišljeno in poskrbijo za ustrezno okrevanje.

Najpomembnejša je rednost, ne pretiravanje

Jeseni in pozimi se torej ni treba odpovedati športni dejavnosti. Če ne moremo vaditi na prostem, imamo na voljo fitnese, telovadnice, skupinske programe in številne možnosti za vadbo doma. Najboljši program je tisti, ki združuje aerobno vadbo, krepitev mišic in gibljivost. Pri tem moramo upoštevati svoje sposobnosti, zdravstveno stanje in čas, ki ga imamo na voljo. Gibanje mora biti redno, vendar ne pretirano. Večurno intenzivno treniranje brez ustreznega znanja, počitka in načrtovanja ne pomeni nujno boljšega zdravja. Prav nasprotno, lahko vodi v preobremenitve in poškodbe.

Zato se gibajmo tudi v hladnejših mesecih, vendar poslušajmo svoje telo. Izberimo vadbo, ki nam ustreza, pri kateri uživamo in jo lahko dolgoročno vključimo v svoj življenjski slog. Cilj ni, da do pomladi preživimo čim več ur v fitnesu, temveč da tudi spomladi ostanemo zdravi, močni in dobro telesno pripravljeni.

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