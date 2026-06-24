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NAJNOVEJŠA RAZISKAVA

Fižol, leča in grah lahko tveganje za visok krvni tlak zmanjšajo za kar 30 odstotkov

Nova raziskava kaže, da lahko preprosta sprememba prehrane pomembno zaščiti srce in ožilje
Če želite dolgoročno zaščititi srce in ožilje, lahko že preprost korak, več fižola, leče, graha in drugih stročnic na krožniku, pomembno prispeva k zmanjšanju tveganja za visok krvni tlak. FOTO: Igor Zaplatil
Če želite dolgoročno zaščititi srce in ožilje, lahko že preprost korak, več fižola, leče, graha in drugih stročnic na krožniku, pomembno prispeva k zmanjšanju tveganja za visok krvni tlak. FOTO: Igor Zaplatil
Miroslav Cvjetičanin
 24. 6. 2026 | 06:00
4:52
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Strokovnjaki priporočajo več stročnic in sojinih živil na krožniku. Visok krvni tlak je ena najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa in eden glavnih dejavnikov tveganja za srčni infarkt, srčno popuščanje ter možgansko kap. Dobra novica pa je, da bi lahko že ena preprosta sprememba v prehrani pomembno zmanjšala tveganje za njegov razvoj.

Nova mednarodna raziskava namreč kaže, da redno uživanje stročnic in sojinih živil lahko tveganje za razvoj visokega krvnega tlaka zmanjša za približno 30 odstotkov.

Stročnice kot naravna zaščita za srce

Raziskovalci iz Združenega kraljestva in Norveške so ugotovili, da imajo ljudje, ki pogosteje uživajo stročnice, kot so fižol, grah in leča, ter sojina živila, bistveno manjše tveganje za razvoj hipertenzije.

Hipertenzija oziroma visok krvni tlak prizadene približno 1,4 milijarde odraslih po svetu, starih med 30 in 79 let. Pogosto poteka brez očitnih simptomov, zato jo mnogi odkrijejo šele, ko se pojavijo resnejši zapleti.

Če visok krvni tlak ni ustrezno zdravljen, lahko povzroči:

  • srčni infarkt,
  • srčno popuščanje,
  • možgansko kap,
  • poškodbe ledvic,
  • okvare krvnih žil.

Koliko stročnic je priporočljivo zaužiti?

Raziskava kaže, da so največje koristi opazili pri ljudeh, ki dnevno zaužijejo:

  • približno 170 gramov stročnic (fižol, leča, čičerika, grah),
  • med 60 in 80 grami sojinih živil.

Ljudje, ki so redno uživali takšne količine, so imeli približno 30 odstotkov manjše tveganje za razvoj visokega krvnega tlaka v primerjavi s tistimi, ki stročnic in soje sploh niso uživali.

Analizirali podatke več kot 300000 ljudi

Raziskovalci so združili podatke več kot 300000 odraslih oseb iz 12 različnih raziskav, izvedenih v več državah sveta.

V raziskavo so bile vključene populacije iz: Združenih držav Amerike, Kitajske, Irana, Južne Koreje, Japonske, Francije in Združenega kraljestva. Velikost posameznih skupin je obsegala od 1000 do 90000 sodelujočih.

Udeležence so razvrstili glede na količino zaužitih stročnic in sojinih živil ter nato spremljali pojavnost visokega krvnega tlaka.

Rezultati so pokazali, da so imeli posamezniki z najvišjim vnosom:

  • 16 odstotkov manjše tveganje pri uživanju stročnic,
  • 19 odstotkov manjše tveganje pri uživanju soje.

Zakaj so stročnice tako koristne?

Prejšnje raziskave že dolgo opozarjajo, da stročnice vsebujejo številna hranila, ki ugodno vplivajo na srčno-žilni sistem.

Med najpomembnejšimi so:

Kalij

Pomaga uravnavati krvni tlak in zmanjšuje škodljive učinke prevelikega vnosa soli.

Magnezij

Prispeva k sproščanju krvnih žil in normalnemu delovanju srca.

Prehranske vlaknine

Znižujejo raven slabega holesterola in izboljšujejo presnovo.

Izoflavoni

Gre za antioksidante, ki pomagajo ščititi krvne žile pred poškodbami.

Skupno delovanje teh snovi lahko pomembno prispeva k boljšemu zdravju srca in ožilja.

Slovenci stročnice še vedno jemo premalokrat

Čeprav so fižol, leča in grah tradicionalni del slovenske kuhinje, jih številni Slovenci danes uživajo bistveno redkeje kot nekoč. Prehranski strokovnjaki priporočajo, da stročnice vključimo v jedilnik vsaj tri- do štirikrat tedensko.

Enostavne ideje za vsakdanji jedilnik:

  • fižolova solata z bučnim oljem,
  • lečina juha,
  • čičerikin namaz,
  • enolončnice z grahom,
  • dodatek kuhanega fižola v zelenjavne solate,
  • tofu v zelenjavnih jedeh.

Pomembna omejitev raziskave

Strokovnjaki opozarjajo, da gre za opazovalno raziskavo, kar pomeni, da rezultati ne dokazujejo neposredne vzročne povezave. Kljub temu je bila povezava med uživanjem stročnic, soje in nižjim tveganjem za hipertenzijo tako izrazita, da raziskovalci menijo, da je zelo verjetno, da prehrana pri tem igra pomembno vlogo.

Ključna ugotovitev: Če želite dolgoročno zaščititi srce in ožilje, lahko že preprost korak, več fižola, leče, graha in drugih stročnic na krožniku, pomembno prispeva k zmanjšanju tveganja za visok krvni tlak.

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