Francoska solata ima novo tekmico: versajska solata je hit prazničnih miz

Ruska solata, ki je pri nas bolj znana, kot francoska solata je že desetletja stalnica na slovenskih prazničnih mizah, a vse pogosteje dobiva resno konkurenco. Versajska solata ni zgolj sodobna različica priljubljene klasike, temveč samostojna jed, ki s svojo bogato teksturo, uravnoteženimi okusi in elegantnim videzom hitro osvaja praznične mize.

Ko se bliža novo leto, številni iščejo recept, s katerim bi presenetili goste, ne da bi tvegali z nepreverjenimi okusi. Prav zato je versajska solata odlična izbira: dovolj podobna ruski oziroma francoski solati, da jo vsi z veseljem sprejmejo, hkrati pa dovolj drugačna, da na mizi izstopa.

Praznična solata z bolj prefinjenim značajem

Versajska solata združuje preverjene sestavine z nekoliko bolj razkošnim pridihom. Osrednjo vlogo ima dimljeno piščančje meso, ki jedi doda polnost in globino okusa. Sveže kumare poskrbijo za lahkotno svežino, krompir in korenje ustvarita mehko, kremasto osnovo, jajca pa jedi dodajo hranilnost in strukturo.

Rezultat je uravnotežena praznična solata, ki ni težka, a je dovolj nasitna ter primerna tako za silvestrsko večerjo kot za božično kosilo.

Sestavine (za 4–6 oseb):

4 krompirji (približno 500 g)

2 korenčka (približno 200 g)

200 g dimljenih piščančjih prsi

2 sveži kumari (približno 250 g)

6 jajc

150–180 g majoneze

sol in sveže mleti črni poper po okusu

Priprava versajske solate:

Krompir in korenje skuhajte v olupku do mehkega. Ohlajeno zelenjavo olupite in narežite na majhne, enakomerno velike kocke. Jajca skuhajte trdo, jih olupite in prav tako narežite na kocke.

Dimljeno piščančje meso in sveži kumari narežite na koščke podobne velikosti, da bo tekstura solate enotna.

V večji skledi vse sestavine previdno premešajte. Dodajte majonezo ter sol in poper po okusu. Če želite lažjo različico, lahko del majoneze nadomestite z gostim jogurtom, solata bo bolj sveža in manj kalorična.

Francoska solata je klasična zelenjavna solata s krompirjem, korenjem, kislimi kumaricami, grahom, jajci in majonezo. Ta solata je bila prvič javnosti predstavljena v Moskvi okoli leta 1860. Izumil jo je Belgijec (za katerega se je verjelo, da je v bistvu Francoz) po imenu Lucien Olivier, ki je v tistih časih imel v Moskvi pariško restavracijo po imenu Hermitage. Od tod tudi ime francoska solata, ki pa je v svetu znana pod imenom "Russian salad" oz. ruska solata. Najdemo jo skoraj v vsaki samopostrežni restavraciji in na mizah družin med novoletnimi prazniki.

Majhni dodatki, ki naredijo razliko

Za sodobnejši okus lahko v solato dodate drobno nasekljano zeleno jabolko ali kocke avokada. Takšni dodatki jed osvežijo, ne da bi porušili njeno ravnovesje.

Solato pred serviranjem postavite v hladilnik za vsaj eno do dve uri, da se okusi dobro povežejo. Tik pred postrežbo jo lahko okrasite s svežimi zelišči ali semeni granatnega jabolka, kar bo praznični mizi dodalo barvo in eleganco.

Zakaj versajska solata prepriča tudi ljubitelje francoske?

Ker združuje domačnost in prefinjenost. Okusi so znani, a bolj zaokroženi, struktura bogatejša, jed pa na mizi deluje bolj slovesno. Prav zato je versajska solata vse pogostejša izbira za praznike in marsikje že resna tekmica klasične francoske solate.