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UŽITKI

Gibanje naj bo užitek, ne obremenitev za telo

Ključno je, da izberemo dejavnost, v kateri uživamo, in zahtevnost vadbe prilagajamo svojim sposobnostim.
Če po daljšem obdobju neaktivnosti nenadoma začnemo intenzivno trenirati, lahko hitro presežemo meje svojih zmogljivosti. FOTO: Shutterstock Shutterstock
Če po daljšem obdobju neaktivnosti nenadoma začnemo intenzivno trenirati, lahko hitro presežemo meje svojih zmogljivosti. FOTO: Shutterstock Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 13. 11. 2026 | 08:49
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Redna telesna aktivnost je pomembna za zdravje, dobro počutje in ohranjanje telesne pripravljenosti. Toda pri rekreaciji pogosto pozabljamo na zmernost. Pretiravanje, prehitro povečevanje obremenitev in nezadostna telesna priprava lahko povzročijo poškodbe, ki nas za dalj časa oddaljijo od gibanja.

Ključno je, da izberemo dejavnost, v kateri uživamo, in zahtevnost vadbe prilagajamo svojim sposobnostim. Če po daljšem obdobju neaktivnosti nenadoma začnemo intenzivno trenirati, lahko hitro presežemo meje svojih zmogljivosti. Posledice so lahko preobremenitve, mikropoškodbe, obraba sklepov in resnejše poškodbe.

Postopno do boljše telesne pripravljenosti

Pogosta napaka rekreativcev je želja, da bi zamujeno telesno pripravljenost nadoknadili v kratkem času. Takšen pristop je lahko nevaren, saj telo potrebuje čas za prilagajanje. Še posebej tvegano je posnemanje treningov profesionalnih športnikov, ki imajo za vadbo in regeneracijo bistveno drugačne pogoje. Pomembno je tudi poslušati svoje telo. Kadar smo utrujeni, ni nujno, da opravimo naporen trening. Tudi sprehod je koristna oblika telesne aktivnosti. Namen rekreacije je izboljšanje zdravja in počutja, ne pa ustvarjanje dodatnega stresa.

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Moč mišic je pomembna za preprečevanje poškodb

Za varno ukvarjanje s športom ni dovolj zgolj vzdržljivost. Pomembno je razvijati tudi moč mišic rok, nog in trupa. Prav mišice trupa zagotavljajo stabilnost, ki jo potrebujemo pri številnih vsakodnevnih gibih in športnih dejavnostih. Posebna previdnost je potrebna pri športih, ki vključujejo hitre spremembe smeri, kot so smučanje, nogomet in tenis. Če mišice niso dovolj pripravljene, so sklepi bolj izpostavljeni obremenitvam in poškodbam. Med pogostejšimi so poškodbe kolenskih vezi.

Tudi tek lahko pomeni veliko obremenitev za kolena in kolke, zlasti če nimamo ustrezne mišične moči in stabilnosti. Zato je smiselno telesno pripravljenost graditi postopoma, po potrebi tudi s pomočjo strokovnjaka za gibanje.

Po poškodbi rehabilitacije ne smemo prekiniti prezgodaj

Ena najpogostejših napak pri rekreativcih je prehitro vračanje k športu po poškodbi. Ko bolečina izgine, pogosto menimo, da je poškodba odpravljena. Toda prenehanje bolečine še ne pomeni, da je sklep ali mišica ponovno dovolj močna in stabilna. Značilen primer je zvin gležnja. Če poškodbe ne rehabilitiramo ustrezno, se lahko ponavlja in sčasoma povzroči kronično nestabilnost sklepa. Podobno velja za druge mišične in sklepne poškodbe.

Po končani fizioterapiji je zato pomembno postopno obnoviti tudi mišično moč, gibljivost in stabilnost. Če poškodovane mišice ne okrepimo dovolj, se lahko težave ponovijo ali celo poslabšajo.

Najpomembnejše pravilo zdrave rekreacije je zmernost. Telesno aktivnost je treba prilagoditi svojim sposobnostim, obremenitve povečevati postopoma in telesu omogočiti dovolj časa za regeneracijo. Gibanje naj bo predvsem vir zdravja in zadovoljstva, ne tekmovanje s samim seboj.

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