PO DOMAČE

Gorčica proti mišičnim krčem? Zakaj nanjo prisega tudi NHL zvezdnik na olimpijadi

Glavni razlog, zakaj se gorčica omenja kot naravna pomoč pri mišičnih krčih, je ocetna kislina.
Primer Leona Draisaitla je pokazal, da tudi vrhunski športniki včasih posežejo po preprostih rešitvah. FOTO: Piero Cruciatti 
FOTO: Piero Cruciatti 
Miroslav Cvjetičanin
 17. 2. 2026 | 11:00
4:02
Medtem ko večina športnikov ob mišičnih krčih poseže po magneziju, elektrolitih ali posebnih prehranskih dodatkih, kapetan nemške hokejske reprezentance in zvezdnik lige NHL Leon Draisaitl prisega na precej bolj preprosto rešitev: žlico gorčice.

Njegova poteza med tekmo Nemčije proti ZDA ni ostala neopažena. Televizijske kamere so ga ujele, kako na klopi uživa vrečico gorčice, kar je sprožilo val vprašanj na družbenih omrežjih. V intervjuju za Eurosport je 30-letnik pojasnil:

»Kadar imam občutek, da me utegne prijeti krč, sem malce proaktiven in pojem žlico gorčice. Po mojem mnenju deluje najbolje.«

Toda ali ima ta praksa tudi znanstveno ozadje? Ocetna kislina v gorčici: kako naj bi delovala proti krčem?

Glavni razlog, zakaj se gorčica omenja kot naravna pomoč pri mišičnih krčih, je ocetna kislina, ki nastane med fermentacijo in je prisotna tudi v kisu, eni ključnih sestavin gorčice.

Strokovnjaki pojasnjujejo, da ocetna kislina spodbuja širjenje žil, izboljša mikrocirkulacijo, prispeva k boljšemu pretoku krvi v obremenjene mišice. Boljša prekrvavitev pomeni učinkovitejšo oskrbo mišic s kisikom in hranili, kar lahko zmanjša tveganje za nastanek bolečih spazmov.

Mišični krči: zakaj sploh nastanejo?

Mišični krči so nenadni, nehoteni in pogosto zelo boleči mišični spazmi. Najpogosteje jih povzročijo dehidracija, neravnovesje elektrolitov (natrij, kalij, magnezij), dolgotrajna ali intenzivna obremenitev mišic, slabša prekrvavitev. Pri vrhunskih športnikih, kot je Draisaitl, so krči lahko posledica kombinacije visoke intenzivnosti igre, potenja in utrujenosti.

Ali znanost podpira uporabo gorčice proti krčem?

Neposrednih kliničnih raziskav, ki bi potrjevale, da gorčica sama po sebi preprečuje mišične krče, je malo. Vendar pa obstajajo posredni dokazi o učinkih ocetne kisline: izboljšuje delovanje endotelija (notranje plasti žil), vpliva na sproščanje dušikovega oksida, ki širi krvne žile, podpira presnovo glukoze v mišicah.

Poleg tega nekateri raziskovalci domnevajo, da močan okus kislih snovi lahko prek živčnih receptorjev v ustni votlini sproži refleksni odziv, ki vpliva na zmanjšanje mišične aktivnosti in tako pomaga ublažiti krč.

Gorčica ali prehranski dodatki?

Draisaitlova izjava »Pozabite na praške ali tablete« odraža osebno izkušnjo, ne pa nujno univerzalnega priporočila. Strokovnjaki poudarjajo, da so za preprečevanje krčev ključni predvsem ustrezna hidracija, zadosten vnos elektrolitov, postopno stopnjevanje obremenitev, raztezanje in regeneracija.

Gorčica lahko predstavlja dodaten, naraven ukrep, vendar ne nadomešča celostne športne prehrane.

Kdaj je gorčica lahko smiselna izbira?

Manjša količina gorčice med ali po naporu lahko kratkoročno pomaga pri občutku začetnega krča, spodbudi prekrvavitev, ponudi hitro dostopen vir natrija.

Pri tem pa velja opozorilo: prekomerno uživanje kislih živil lahko povzroči želodčne težave ali refluks, zlasti pri občutljivih posameznikih.

Televizijske kamere so ga ujele, kako na klopi uživa vrečico gorčice, kar je sprožilo val vprašanj na družbenih omrežjih. FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Mit ali učinkovita praksa?

Primer Leona Draisaitla je pokazal, da tudi vrhunski športniki včasih posežejo po preprostih rešitvah. Čeprav znanost še ni dokončno potrdila, da gorčica preprečuje mišične krče, obstajajo fiziološki mehanizmi, ki podpirajo možno vlogo ocetne kisline pri izboljšanju prekrvavitve in zmanjševanju mišične napetosti.

Za rekreativce in športnike ostaja ključno: najprej poskrbite za hidracijo, elektrolite in ustrezno pripravo. Če pa vas med naporom preseneti krč - morda žlica gorčice res ni tako nenavadna ideja. 

ocetna kislinaolimpijske igremišični krčigorčica
