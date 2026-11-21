Slavni britanski kuharski mojster Gordon Ramsay je ob svojem 60. rojstnem dnevu presenetil oboževalce s fotografijo, na kateri je pokazal izjemno izklesane trebušne mišice. Njegova telesna pripravljenost ni naključje. Za njo se skrivajo vsakodnevna kratka vadba, vztrajnost, premišljena prehrana in nekaj precej nenavadnih metod regeneracije.

Ko je Gordon Ramsay obeležil 60. rojstni dan in objavil fotografijo brez majice, na kateri so bili jasno vidni izklesani trebušne mišice, so se številni spraševali, kako mu pri teh letih uspeva ohranjati tako dobro telesno pripravljenost. Odgovor ni v večurnem preživljanju v telovadnici, temveč predvsem v rednosti. Njegova vadbena rutina vključuje približno 15 minut vaj za trebušne mišice, kardio vadbo, raztezanje in skrb za regeneracijo.

Vsako jutro nekaj minut za trebušne mišice

Ramsay se osredotoča predvsem na preproste vaje, ki jih lahko redno vključuje v svoj vsakdan. Vsak dan nameni približno 15 minut vadbi trebušnih mišic. Pri tem naredi tudi okoli 100 trebušnjakov na posebni napravi, jutranjo rutino pa dopolni s kratkim sklopom sklec.

Posebno pozornost namenja raztezanju, saj se zaveda, da je z leti gibljivost še pomembnejša.

»Starejši ko postajaš, več se moraš raztezati. Veliko uporabljam elastične trakove. Pred vadbo si vzamem približno pet minut za raztezanje, po njej pa še deset minut. Imam odlične trakove, s katerimi lahko dvigujem noge, vlečem in raztezam mišice. V življenju še nisem bil na uri joge,« je pojasnil.

Njegova vadba tako ne temelji na zapletenih programih, temveč na rednem izvajanju osnovnih vaj, s katerimi ohranja mišično moč, gibljivost in telesno pripravljenost.

Kardio vadba brez pretiranih obremenitev

Ramsay je z leti prilagodil tudi način vzdržljivostne vadbe. Namesto da bi vedno izbiral intenzivne oblike treninga, vse pogosteje posega po dejavnostih z manjšimi obremenitvami za sklepe. Med njimi so sobno kolesarjenje, plavanje in hoja oziroma tek na posebni tekalni stezi, ki s sistemom razbremenitve telesne teže zmanjšuje obremenitev med gibanjem. Pomemben del njegove rutine je tudi regeneracija. Na vrtu ima posebno savno za terapijo z rdečo svetlobo, ki jo uporablja približno trikrat na teden. V njej preživi od 20 do 30 minut.

»Vložil sem v majhno savno za terapijo z rdečo svetlobo, ki stoji na vrtu in ima prostor za dve osebi. Uporabljam jo vsak drugi dan oziroma približno trikrat na teden. Takšne terapije ni treba izvajati vsak dan. Ko ne tečem, si vzamem čas za 20 ali 30 minut v tej savni, kar je odlično,« je povedal. Vsako jutro si privošči tudi šest minut v kriokabini, kjer je telo za kratek čas izpostavljeno izjemno nizkim temperaturam.

Kaj je na njegovem jedilniku?

Za ohranjanje mišične mase in energije je pomembna tudi prehrana. Ramsay med tednom za zajtrk najpogosteje izbira ovseno kašo, konec tedna pa si privošči nekoliko več svobode.

»Od ponedeljka do petka sem velik ljubitelj ovsene kaše. Ob sobotah in nedeljah si privoščim kaj posebnega. Kaši dodam borovničev preliv, karamelizirano banano zaradi kalija, sveže borovnice in nekaj medu s čilijem. Morda se sliši nenavadno, vendar je zelo okusno,« je opisal svoj zajtrk.

Pred jutranjim petkilometrskim tekom zaužije tudi beljakovinski energijski gel s 30 grami beljakovin. Ob tem spije belo kavo z vročim mlekom, ki si jo pripravi zelo vročo, da jo lahko počasi srka. Prizadeva si zmanjšati količino mlečnih izdelkov, masla in smetane. Pri glavnih obrokih daje prednost manjšim porcijam ter živilom, kot so špinača, losos in piščanec, zlasti piščančja bedra.

»Ne obremenjujem se pretirano s prehrano, ker ostajam telesno dejaven. Spremljam, kaj jem, vendar so moje porcije zdaj nekoliko manjše. Uživam veliko špinače, lososa in piščanca. Preprosto smo bolj premišljeni in uporabljamo manj smetane ter masla. Tudi med potovanji poskušamo jesti lahkotneje,« je povedal. Pet juter na teden svoji prehrani doda še nekaj čajnih žličk kreatina, ki ga uporablja kot dodatek k vadbi.

Sedem ur spanja in novi športni cilji

Ramsay se zaveda, da telesna pripravljenost ni odvisna samo od vadbe in prehrane. Pomemben del njegovega vsakdana je tudi spanje. Praviloma spi približno sedem ur na noč, običajno od 23. ure do 6. ure zjutraj. Kakovost spanja spremlja s pametnim prstanom, ki beleži različne kazalnike počitka in regeneracije. Njegovi športni cilji ostajajo ambiciozni. Vsako leto se udeleži najmanj dveh vzdržljivostnih tekmovanj, v prihodnjih letih pa želi izboljšati svoj maratonski rezultat. Njegov cilj je londonski maraton preteči v manj kot treh urah in 30 minutah, in sicer še v svojih šestdesetih letih.

Od prekomerne telesne teže do vzdržljivostnega športnika

Današnja telesna pripravljenost slavnega kuharja je precej drugačna od njegove podobe izpred približno dveh desetletij. V zgodnjih štiridesetih letih naj bi tehtal okoli 114 kilogramov. K spremembi življenjskega sloga ga je spodbudila žena Tana, ki ga je usmerila v vzdržljivostne športe.

Začel je s tekom, nato pa se lotil maratonov, triatlonov in celo tekmovanj Ironman, ki združujejo plavanje, kolesarjenje in tek. Njegova zgodba kaže, da dobra telesna pripravljenost v zrelih letih ni nujno rezultat vsakodnevnih večurnih treningov. Veliko pomembnejši so redno gibanje, postopno prilagajanje telesnim sposobnostim, uravnotežena prehrana, dovolj spanja in skrb za regeneracijo. Tudi kratka, približno 15-minutna vadba je lahko pomemben del aktivnega življenjskega sloga, če jo izvajamo dosledno in jo dopolnjujemo z drugimi oblikami gibanja.