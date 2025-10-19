Grad Podsreda – mogočna lepotica Kozjanskega, ki ohranja srednjeveški duh

Na severnem pobočju Orlice nad trgom Podsreda se dviga ena najbolje ohranjenih grajskih stavb v Sloveniji – Grad Podsreda, ki ga zgodovinski viri omenjajo tudi pod nemškim imenom Horberg.

Zaradi svoje izjemno pristne srednjeveške zasnove velja za najbolj »grajskega« med slovenskimi gradovi.

Romanski biser z več kot 900-letno zgodovino

Grad je bil zgrajen v prvi polovici 12. stoletja in je sprva imel preprosto pravokotno obliko, značilno za romanske gradove tistega časa. Okoli leta 1180 je bil prizidan visok obrambni stolp, nekaj desetletij pozneje, okoli leta 1220, še južni bivalni trakt, ter okrog leta 1260 še grajska kapela.

Svojo sedanjo podobo je grad dobil v 19. stoletju, ko ga je temeljito preuredil grof Schönburg-Glauchau, zet kneza Werianda zu Windischgrätza. Temeljita obnova gradu se je začela leta 1983 in ga ohranila kot enega najlepše restavriranih spomenikov srednjeveške arhitekture v Sloveniji.

Danes je Grad Podsreda pomembno kulturno, izobraževalno in turistično središče Kozjanskega, kjer je mogoče tudi prenočiti in doživeti pravo grajsko vzdušje.

Grad Podsreda. FOTO: Janez Mihovec

Zibelka zgodovine in pričevanje o nekdanjih gospodarjih

Grad Podsreda je bil eden izmed petih glavnih krških fevdov ter sedež podeželskega sodišča. Prvič je omenjen že leta 1213 pod imenom Castrum Herberch, ko ga je Ortolf s Planine zapisal svoji ženi Kiburgi s Ptuja.

V naslednjih stoletjih so se lastniki pogosto menjavali, med njimi vitez Ostrovrhar s Svibnega in Herman s Kranichberga, ki je grad leta 1338 prodal Frideriku Žovneškemu. Celjski grofje so lastništvo redno potrjevali, po njihovem izumrtju leta 1456 pa je grad postal deželnoknežja last Habsburžanov.

Leta 1515 so ga napadli in začasno zavzeli uporni kmetje, pozneje pa so se upravitelji pogosto menjavali, dokler ga ni leta 1617 kupil grof Žiga Tattenbach. Grad je ostal v lasti njegovih potomcev do leta 1848, ko ga je prevzel knez Weriand zu Windischgrätz. Družina Windischgrätz je grad obdržala vse do konca druge svetovne vojne.

Zanimivost: približno 450 metrov zahodno od gradu je stal zaporni stolp Turnič, kjer je bila stalna vojaška posadka. Še starejši prvotni podsreški grad pa je stal na gradišču vzhodno od današnjega trga.

Danes živa zgodovina sredi Kozjanskega

Grad Podsreda danes ni le spomenik, temveč živ prostor kulture, v katerem se odvijajo razstave, koncerti, poroke, izobraževalni programi in kulturne prireditve. Z njegovo obnovo in upravljanjem je Kozjansko pridobilo edinstven zgodovinski dragulj, ki obiskovalcem ponuja vpogled v življenje plemstva in arhitekturo srednjega veka.

Za obiskovalce je grad odprt vse leto, z bogatim programom in možnostjo vodenih ogledov, ki razkrivajo zgodbe o njegovih zidovih, stolpih in grajskih gospodih.