Grand Theft Auto VI oziroma GTA 6 je prispela na igralne konzole, ob njenem izidu pa se obeta eden največjih komercialnih dogodkov v zgodovini zabavne industrije. Zanimanje je izjemno, predprodaja se meri v milijardah dolarjev, številni ljubitelji videoiger pa so težko pričakovani datum že dolgo označili v svojih koledarjih.

Zanimivo je, da je Rockstar Games za izid izbral prav 19. november, ko po svetu zaznamujemo tudi mednarodni dan moških. Naključje je toliko bolj zanimivo, ker je GTA tradicionalno ena najbolj priljubljenih franšiz med moškimi igralci. Vendar ni dokazov, da bi razvijalci datum izbrali zaradi tega praznika.

Predprodaja presegla milijardo dolarjev

Številke iz predprodaje so osupljive. Po oceni analitične družbe Sensor Tower je bilo do 17. novembra prodanih približno 15,88 milijona izvodov igre, prihodki od prednaročil pa naj bi dosegli kar 1,54 milijarde dolarjev oziroma približno 1,33 milijarde evrov. To so ocene neodvisne raziskovalne družbe, ne uradno potrjeni podatki založnika Take-Two Interactive.

Reuters je 18. novembra poročal, da je po podatkih istega analitičnega sistema število prodanih oziroma naročenih izvodov že doseglo približno 17,1 milijona. Gre za podatke, zbrane še pred uradnim začetkom prodaje. Vodstvo podjetja Take-Two je sicer že pred izidom potrdilo, da prednaročila močno presegajo njihova začetna pričakovanja, vendar natančnega števila prodanih izvodov ni razkrilo. Analitiki pričakujejo, da bi lahko GTA 6 v prvih treh dneh ustvarila približno 1,85 milijarde dolarjev prihodkov. Za primerjavo: predhodnica GTA 5 je ob izidu leta 2013 v prvih treh dneh ustvarila milijardo dolarjev prihodkov.

Oboževalci si jemljejo dopust, podjetja pričakujejo igralniški odklop

Evforija pred izidom ni omejena zgolj na spletne razprave in dolge vrste pred trgovinami. Nekateri igralci so si za današnji dan vzeli dopust, drugi so se celo dogovorili s partnerji, da bodo imeli dovolj časa za igranje brez prekinitev. Reuters poroča o izjemnem zanimanju, ki se kaže tudi na finančnih trgih. Delnice podjetja Take-Two Interactive so se 18. novembra podražile za več kot osem odstotkov. Analitiki pričakujejo, da bo igra močno vplivala tudi na širšo industrijo videoiger.

Zanimiv je tudi podatek o velikosti igre. Za namestitev je potrebnih približno 212 gigabajtov prostora. Ponudniki internetnih storitev na Novi Zelandiji so se zato vnaprej pripravljali na izjemno obremenitev omrežij. Tamkajšnji operater Chorus je pričakoval približno 35 petabajtov dodatnega podatkovnega prometa zaradi prenašanja igre.

FOTO: Sebastian Elias Uth

Kaj prinaša GTA 6?

Nova različica igralce vrača v Vice City, izmišljeno različico Miamija, ki je bila že ena najbolj prepoznavnih lokacij v zgodovini serije. Tokrat se zgodba vrti okoli dveh glavnih likov, Lucia Caminos in Jasona Duvala, ki se zapleteta v kriminalno podzemlje izmišljene ameriške zvezne države Leonida.

Rockstar Games obljublja največji in najbolj podroben odprti svet v zgodovini franšize. Igralci bodo lahko raziskovali mesta, plaže, avtoceste, močvirja in manjše skupnosti, navdihnjene s Florido. Franšiza Grand Theft Auto je doslej prodala več kot 470 milijonov izvodov. Samo GTA 5, ki je izšla leta 2013, je presegla 230 milijonov prodanih izvodov. To pojasnjuje, zakaj je pričakovanje novega nadaljevanja tako veliko.

Grand Theft Auto VI (GTA VI). FOTO: Luis Robayo

19. november je tudi mednarodni dan moških

Današnji datum ima še eno zanimivo posebnost. 19. novembra namreč zaznamujemo mednarodni dan moških, ki so ga prvič obeležili leta 1999 v Trinidadu in Tobagu na pobudo predavatelja Jeroma Teelucksingha. Dan je namenjen opozarjanju na zdravje moških, pozitivne moške vzornike, prispevek moških k družini in družbi ter izboljševanje odnosov med spoloma. Letošnja osrednja tema je »Prihodnost je skupna vsem« (The Future Is Everyone). Mednarodni dan moških danes zaznamujejo v več kot 80 državah.

Ali je torej izid GTA 6 načrtovan prav za ta dan? Za takšno povezavo ni nobenih javno potrjenih dokazov. Datum izida je bil določen v okviru načrtovanja razvoja in distribucije igre, zato gre najverjetneje za naključje.

Kljub temu je simbolika zanimiva. Na dan, ko svet opozarja tudi na pomen moškega zdravja, odnosov in kakovostnega življenja, bo na milijone moških, pa tudi žensk, velik del prostega časa namenilo virtualnemu svetu kriminala, avtomobilskih pregonov in neomejenih dogodivščin.