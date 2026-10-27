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REŠITEV V TEKU

Haruki Murakami je pretekel več kot 25 maratonov, njegova skrivnost za ustvarjalnost pa je presenetljivo preprosta

Murakami je v teku našel način, kako skrbeti za telo in hkrati ohranjati ritem ustvarjalnega življenja.
Murakami je razliko med pisanjem romanov in kratkih zgodb ponazoril z mislijo: »Pisanje romana je kot sajenje gozda, pisanje kratkih zgodb pa kot urejanje vrta.« FOTO: Getty Images 
Murakami je razliko med pisanjem romanov in kratkih zgodb ponazoril z mislijo: »Pisanje romana je kot sajenje gozda, pisanje kratkih zgodb pa kot urejanje vrta.« FOTO: Getty Images 
Miroslav Cvjetičanin
 27. 10. 2026 | 11:00
9:49
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Sloviti japonski pisatelj Haruki Murakami, ki ga obožujejo tudi številni slovenski bralci, prisega na tek. Pretekel je že več kot 25 maratonov, na teden preteče približno 60 kilometrov, redna vadba pa mu pomaga ohranjati disciplino, zbranost in telesno pripravljenost, ki jih potrebuje za pisanje.

Murakami ni le eden najbolj prepoznavnih sodobnih japonskih pisateljev, temveč tudi strasten tekač na dolge proge. Tek je postal pomemben del njegovega življenja, ko se je odločil, da bo pisanje postalo njegov poklic. Danes ga povezuje z disciplino, vztrajnostjo in življenjskim ravnovesjem, ki so pomembni tako pri športu kot pri ustvarjanju.

Od jazz bara do pisateljske kariere

Murakamijeva tekaška zgodba se je začela, ko je opustil vodenje jazz bara v Tokiu in se posvetil pisanju. Ker je večino časa preživljal sede za pisalno mizo, je hitro ugotovil, da potrebuje redno telesno dejavnost, če želi ostati zdrav in vzdrževati delovno disciplino. Tek je tako postopoma postal del njegovega vsakdana. Ni bil zgolj način za ohranjanje telesne pripravljenosti, ampak tudi rutina, ki mu je pomagala urediti življenje in vztrajati pri dolgotrajnem ustvarjalnem delu.

Pisanje zahteva veliko ur sedenja, koncentracije in samostojnega dela. Murakami je v teku našel protiutež takšnemu načinu življenja. Namesto da bi ves dan preživel za mizo, je del časa namenil gibanju na prostem.

Na teden preteče približno 60 kilometrov

Murakamijeva tekaška rutina je za rekreativca precej zahteven cilj. Običajno si prizadeva preteči približno 60 kilometrov na teden, kar pomeni okoli deset kilometrov na dan šest dni v tednu. Takšna rednost zahteva načrtovanje in vztrajnost. Podobno kot pri pisanju tudi pri teku ni mogoče pričakovati rezultatov brez ponavljanja, potrpežljivosti in dolgoročnega dela.

Pisatelj je sodeloval na številnih maratonih, med drugim v Bostonu in New Yorku. V svojem odnosu do teka poudarja predvsem pomen vzdržljivosti in sposobnosti, da človek nadaljuje tudi takrat, ko napredek ni takoj opazen. Bostonski maraton mu je še posebej pri srcu zaradi slikovite proge in podpore gledalcev, ki tekače spodbujajo ob poti. Maratonska razdalja je sicer velik telesni in duševni izziv, zato zahteva ustrezne priprave, postopno stopnjevanje treninga in dovolj počitka.

Med tekom ne razmišlja o pisanju

Zanimivo je, da Murakami med tekom ne poskuša načrtno iskati novih literarnih zamisli. Nasprotno, pravi, da si takrat rad izprazni glavo in pusti mislim, da tečejo svojo pot. Takšen pristop je lahko dobrodošel odmik od vsakodnevnih obveznosti. Med telesno dejavnostjo se pozornost preusmeri stran od pisalne mize, rokov in nalog, ki zahtevajo neprekinjeno zbranost. Redna vadba lahko pri številnih ljudeh prispeva k boljšemu razpoloženju, zmanjšanju stresa in ohranjanju splošnega zdravja. Pomembno pa je, da telesno dejavnost prilagodimo svojim sposobnostim in da vadimo dovolj postopno.

Zanimivo je, da Murakami med tekom ne poskuša načrtno iskati novih literarnih zamisli. FOTO: Getty Images
Zanimivo je, da Murakami med tekom ne poskuša načrtno iskati novih literarnih zamisli. FOTO: Getty Images

Disciplina, ki povezuje tek in pisanje

Murakamijeva izkušnja kaže, kako lahko redna telesna dejavnost postane del življenjskega sloga, ki podpira tudi poklicno delo. Tako pri teku kot pri pisanju so pomembni potrpežljivost, doslednost in pripravljenost vztrajati skozi daljša obdobja. Za takšne koristi ni nujno preteči maratona ali vsak teden nabrati 60 kilometrov. Že redna hoja, kolesarjenje ali zmeren tek lahko pomagajo zmanjšati količino časa, ki ga preživimo sede, ter prispevajo k boljšemu počutju.

Murakami je v teku našel način, kako skrbeti za telo in hkrati ohranjati ritem ustvarjalnega življenja. Njegova zgodba je opomnik, da gibanje ni nujno le sredstvo za doseganje športnih rezultatov, ampak je lahko tudi pomemben del vsakdanje discipline in ravnovesja.

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Deset knjig Harukija Murakamija, ki jih morate poznati

Murakamijeva literatura ni lahko branje. Prav nasprotno, njegovi romani in kratke zgodbe bralca pogosto popeljejo v svetove, v katerih se prepletajo resničnost, sanje, osamljenost, ljubezen, in nadnaravno. Izbor desetih njegovih najboljših del je, zato pravi izziv, tako za tiste, ki se z japonskim pisateljem šele spoznavajo, kot za njegove dolgoletne občudovalce.

1. Norveški gozd (1987)

Roman, poimenovan po pesmi skupine The Beatles, je Murakamiju prinesel mednarodno prepoznavnost, na Japonskem pa postal velika uspešnica. Med mladimi bralci je dosegel kultni status, primerljiv s tistim, ki ga ima v ameriški literaturi roman Varuh v rži J. D. Salingerja. V ospredju so ljubezen, izguba, odraščanje in čustvene stiske mladih.

2. Južno od meje, zahodno od sonca (1992)

Eden krajših Murakamijevih romanov pripoveduje zgodbo o Hadžimu, ki se že v otroštvu zbliža z dekletom Šimamoto. Po letih ločenega življenja se znova srečata v srednjih tridesetih letih. Med njima se odpre vprašanje, kako bi se njuni življenji razpletli, če bi nekoč izbrala drugačno pot. Roman raziskuje hrepenenje, spomine in neizpolnjene možnosti.

3. Kafka na obali (2002)

Obsežen in večplasten roman spremlja petnajstletnega Kafko Tamuro, ki pobegne od očeta in se poda na pot iskanja matere in sestre. Pomemben del zgodbe se odvija v knjižnici, vzporedno pa se razvija pripoved o izgubljenih mačkah, nenavadnih dogodkih in brutalnih umorih. Murakami prepleta vsakdanjo resničnost z nadnaravnim ter bralca vabi k iskanju lastnih razlag.

4. Ljubi moj sputnik (1999)

Ljubezenska zgodba o Sumire, Miu in pripovedovalcu K. je prežeta z osamljenostjo, neuresničenim hrepenenjem in zapletenimi čustvenimi odnosi. Roman je zaradi svoje dolžine dostopnejša vstopna točka v Murakamijev literarni svet, vendar ohranja značilno skrivnostnost in zabrisane meje med resničnostjo ter domišljijo.

5. Underground (1997–1998)

Murakami se je v dokumentarnem delu posvetil dogodku, ki je leta 1995 pretresel Japonsko: terorističnemu napadu s sarinom v tokijski podzemni železnici. S serijo intervjujev z žrtvami, pričami in drugimi ljudmi, povezanimi z napadom, tudi s člani kulta Aum Šinrikjo, je raziskoval človeške odzive na nasilje ter družbeno in psihološko ozadje tragedije. Knjiga se razlikuje od njegovih romanov, saj se neposredno sooča z resničnimi dogodki in njihovimi posledicami.

6. 1Q84 (2009–2010)

Obsežen roman, ki je izšel v treh knjigah, v slovenskem knjižnem prostoru pa je bil izdan v dveh delih, bralca popelje v skrivnostni svet dveh lun in vzporednih resničnosti. Zgodba združuje ljubezen, napetost, detektivske prvine in nadrealistične dogodke. Kritiški odzivi so bili različni: nekateri so delo slavili kot vrhunec Murakamijeve domišljije, drugi so mu očitali razvlečenost. Vsekakor gre za enega njegovih najbolj ambicioznih projektov.

7. Slon, ki izginja (1983–1990)

Zbirka kratkih zgodb združuje pripovedi, ki so prvotno izhajale v različnih revijah, med drugim v revijah The New Yorker in Playboy. Namesto velikih zapletov ponuja na videz preproste zgodbe o osamljenosti, nenavadnih dogodkih in drobnih razpokah v vsakdanjem življenju. Tudi tukaj ne manjkajo izgubljene mačke, eden prepoznavnih motivov Murakamijeve literature.

8. Kronika ptiča navijalca (The Wind-Up Bird Chronicle, 1995)

Roman spremlja brezposelnega Toruja Okado, ki se mu po izginotju mačke življenje začne nepričakovano zapletati. Na videz nepomemben dogodek sproži niz skrivnostnih srečanj in odkritij, v katerih se prepletata osebna zgodovina in širša zgodovinska travma. Murakami znova združuje realizem, domišljijo in nadnaravne prvine ter pokaže, kako nepredvidljiv je lahko svet, ki se sprva zdi povsem običajen.

9. After the Quake (2000)

Zbirka šestih kratkih zgodb se navezuje na potres, ki je leta 1995 prizadel Japonski Kobe. Dogajanje je postavljeno v obdobje po katastrofi, ko se ljudje spopadajo s posledicami tragedije, čeprav sami niso nujno neposredno izgubili doma ali bližnjih. V nasprotju z mnogimi Murakamijevimi romani so pripovedi večinoma napisane v tretji osebi, nadnaravni elementi pa se pojavijo le v eni od zgodb. V ospredju so čustvene posledice nesreče in občutek negotovosti.

10. Blind Willow, Sleeping Woman (1981–2005)

Zbirka združuje kratke zgodbe, nastajale v več kot dveh desetletjih, vendar ohranja značilno Murakamijevo atmosfero. Njegove kratke pripovedi pogosto delujejo bolj zgoščeno kot obsežni romani, saj s preprostimi dogodki odpirajo vprašanja osamljenosti, spomina in človeških odnosov.

Murakami je razliko med pisanjem romanov in kratkih zgodb ponazoril z mislijo: »Pisanje romana je kot sajenje gozda, pisanje kratkih zgodb pa kot urejanje vrta.« Primerjava dobro povzema njegov pristop: romani gradijo obsežne, prepletene svetove, kratke zgodbe pa pogosto iz majhnega dogodka ustvarijo nekaj nepričakovano globokega.

Naslovi del, ki so izšla tudi v slovenščini, so navedeni v slovenskem prevodu, pri drugih pa je ohranjen angleški naslov.

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