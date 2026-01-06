  • Delo d.o.o.
NAJNOVEJŠE O KAVICI

Harvard razkriva: to je najbolj zdrav način pitja kave - večina ga že uporablja

Dobra novica za ljubitelje kave: vaša jutranja skodelica je lahko bistveno bolj zdrava, kot ste mislili.
Kavni filter je veliko več kot pripomoček za pripravo krepčilnega napitka. FOTO: Getty Images
Kavni filter je veliko več kot pripomoček za pripravo krepčilnega napitka. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 6. 1. 2026 | 11:00
3:10
A+A-

Če ste med tistimi, ki si jutra brez kave sploh ne predstavljajo, imate razlog za zadovoljstvo. Raziskovalci z univerze Harvard namreč ugotavljajo, da je eden najbolj razširjenih načinov priprave kave hkrati tudi najbolj zdrav, saj ohranja koristne učinke kave in zmanjšuje njene morebitne negativne vplive.

Kava ima slab sloves, a neupravičeno

Za mnoge se dan začne šele, ko zadiši po kavi. Kljub temu ima kava že dolgo mešan ugled. Pogosto jo povezujejo z dehidracijo, povišanim krvnim tlakom, nemirom in težavami s spanjem. A nove raziskave kažejo, da je takšna podoba kave pretirana in v marsičem napačna.

Več koristi, kot si mislite

Strokovnjaki poudarjajo, da ima kava ob zmernem uživanju številne pozitivne učinke na zdravje. Med drugim: povečuje budnost in koncentracijo, podpira delovanje srca in jeter, zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, je povezana z manjšim tveganjem za nekatere nevrodegenerativne bolezni, pospešuje presnovo.

Poleg tega je kava bogat vir antioksidantov, ki ščitijo celice pred oksidativnimi poškodbami.

Kje je torej težava?

Kljub številnim koristim strokovnjaki opozarjajo, da lahko prekomerno uživanje kofeina povzroči nemir, razdražljivost in motnje spanja. Ključno vprašanje zato ni le, koliko kave pijemo, temveč tudi, kako jo pripravljamo.

Harvard: najbolj zdrava izbira je filtrirana kava

Raziskava univerze Harvard razkriva, da je najbolj zdrav način pitja kave tudi eden najpreprostejših - filtrirana kava.

Pri pripravi kave s papirnatim filtrom se ohrani več koristnih spojin, hkrati pa se zmanjša količina snovi, ki so povezane z negativnimi učinki na zdravje.

image_alt
3 zlata prehranska pravila za dolgo in zdravo življenje. Preprosti nasveti, ki delujejo tudi po 90. letu

Zakaj je filter tako pomemben?

Nefiltrirana kava, kot so espresso, turška kava ali kava iz francoske preše, vsebuje več naravnih olj, imenovanih cafestol in kahweol. Ti spojini lahko ob rednem uživanju zvišujeta raven LDL (»slabega«) holesterola.

Papirnati filter večino teh snovi zadrži, zato je filtrirana kava prijaznejša do srca, okus in poživljajoč učinek pa ostaneta skoraj nespremenjena.

Zmernost je ključ

Raziskovalci priporočajo zmerno uživanje kave, približno tri do štiri skodelice na dan. Takšna količina naj bi prinesla največ koristi ob minimalnih tveganjih. Pomembno opozorilo: dodajanje večjih količin sladkorja, sladkih sirupov ali mastne smetane lahko hitro izniči pozitivne učinke kave.

Uživajte kavo, a pametno

Ne glede na to, ali uporabljate aparat za filter kavo, ročno pripravo ali klasični kavni aparat s filtrom, je uporaba papirnatega filtra najlažji korak do bolj zdrave kavne navade.

V kombinaciji z uravnoteženo prehrano je lahko kava celo zaveznik dolgoročnega dobrega počutja.

