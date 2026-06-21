Harvardova analiza razkriva: Del škode zaradi alkohola je mogoče popraviti, a obstaja pomemben pogoj

Nova obsežna analiza strokovnjakov opozarja, da alkohol ni povezan le z mačkom in utrujenostjo, temveč z več kot 60 različnimi boleznimi. Dobra novica pa je, da se lahko del škode ob zmanjšanju ali popolni opustitvi pitja alkohola popravi že v nekaj tednih.

Alkohol je povezan z več kot 60 boleznimi

Najnovejša obsežna analiza raziskav, ki so jo pripravili strokovnjaki s priznane ameriške univerze Harvard University, je znova potrdila, da alkohol pomembno povečuje tveganje za številne zdravstvene težave.

Med njimi so:

bolezni srca in ožilja,

več vrst raka,

bolezni jeter,

sladkorna bolezen tipa 2,

bolezni prebavil,

motnje presnove,

poškodbe možganov.

Raziskovalci so hkrati ugotovili tudi nekaj spodbudnega: zmanjšanje uživanja alkohola ali popolna abstinenca lahko pri številnih ljudeh občutno izboljšata zdravstveno stanje.

Kaj se zgodi, ko zmanjšamo pitje alkohola?

Že po nekaj tednih ali mesecih lahko telo začne kazati prve pozitivne spremembe.

Med najpomembnejšimi koristmi so:

Nižji krvni tlak

Krvni tlak se lahko relativno hitro zniža, s čimer se zmanjša obremenitev srca in ožilja ter tveganje za srčni infarkt in možgansko kap.

Bolj zdrava jetra

Pri ljudeh, ki redno uživajo alkohol, se pogosto pojavi zamaščenost jeter. Ob opustitvi pitja se lahko količina maščobe v jetrih zmanjša, delovanje tega ključnega organa pa se izboljša.

Boljša občutljivost na inzulin

Telo začne učinkoviteje uravnavati raven sladkorja v krvi, kar zmanjša tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2.

Delno okrevanje možganov

Pri osebah, ki so dalj časa uživale večje količine alkohola, se lahko del možganskega tkiva postopoma obnovi, kar pozitivno vpliva na spomin, koncentracijo in kognitivne sposobnosti.

Pomembno sporočilo za Slovence: Nikoli ni prepozno za spremembo

Strokovnjaki poudarjajo, da nova spoznanja rušijo razširjeno prepričanje, da po desetletjih pitja alkohola ni več mogoče izboljšati zdravja. Nasprotno, koristi so lahko opazne presenetljivo hitro.

Takšen pristop bi lahko pomembno vplival tudi na preventivne kampanje v Sloveniji, saj bi poudarjal dosegljive in kratkoročne koristi spremembe življenjskega sloga. Podobna strategija se je že izkazala za uspešno pri odvajanju od kajenja, kjer poudarjanje hitrih zdravstvenih koristi pomembno poveča motivacijo ljudi.

Česa ni mogoče več popraviti?

Kljub spodbudnim ugotovitvam strokovnjaki opozarjajo, da vse posledice niso reverzibilne.

Med trajnejše poškodbe sodijo:

napredovala ciroza jeter,

kronično vnetje trebušne slinavke,

določene trajne poškodbe možganov,

poškodbe DNK, povezane z nastankom raka.

Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da se tveganje za razvoj raka začne povečevati že ob prvi zaužiti alkoholni pijači. Varne količine alkohola po najnovejših ugotovitvah ni. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija opozarja: varna meja ne obstaja Ugotovitve se ujemajo s priporočili World Health Organization, ki že več let poudarja, da nobena količina alkohola ni popolnoma varna.

Nekatere starejše raziskave so sicer nakazovale možne koristi zmernega uživanja alkohola za srce, vendar novejše analize kažejo, da so te koristi bistveno manjše od dolgoročnih tveganj.

Pet nasvetov za Slovence, ki želijo zmanjšati škodo zaradi alkohola

Strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih ukrepov: Uvedite več dni v tednu brez alkohola. Postopoma zmanjšujte količino popitih alkoholnih pijač. Poskrbite za redno telesno dejavnost. Izboljšajte prehrano z več sadja, zelenjave in vlaknin. Če kadite, razmislite tudi o opustitvi kajenja.

Jetra namreč ne obremenjuje zgolj alkohol, temveč kombinacija več vsakodnevnih dejavnikov, med katere sodijo nezdrava prehrana, telesna neaktivnost in kajenje.

Največja korist nastopi, ko ukrepamo čim prej

Sporočilo najnovejše analize je jasno: del škode, ki jo povzroča alkohol, je mogoče zmanjšati ali celo odpraviti. Vendar to ne pomeni, da je pitje varno.

Vsaka zmanjšana količina alkohola pomeni korak k boljšemu zdravju, pri čemer so koristi lahko opazne že v nekaj tednih. Največjo razliko pa naredimo takrat, ko z zmanjšanjem ali opustitvijo pitja začnemo čim prej.

Ključna ugotovitev za Slovence je preprosta: nikoli ni prepozno za spremembo življenjskih navad, vendar je danes vedno boljši dan za začetek kot jutri.