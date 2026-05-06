Harvardski zdravnik meni, da o holesterolu razmišljamo povsem napačno

»Če boste vztrajali do konca tega videa, boste imeli dovolj znanja, da bi lahko svojega kardiologa spravili v šok,« svojim milijon sledilcem na družbenih omrežjih sporoča Nick Norwitz. Tridesetletni Američan iz Bostona brez zadržkov vstopa v eno najbolj razgre­tih zdravstvenih tem, razpravo o holesterolu, statinih in preprečevanju srčno-žilnih bolezni.

Norwitz ni tipičen vplivnež. Doktoriral je iz fiziologije, anatomije in genetike na Univerzi v Oxfordu, medicinsko izobrazbo pa pridobil na Harvardu. Njegovo zanimanje za medicino ima tudi osebno ozadje: pri 21 letih so mu diagnosticirali ulcerozni kolitis, kasneje pa še izrazito povišan holesterol. Rešitve za svoje zdravstvene težave je, kot pravi, našel v ketogeni dieti.

So pogledi na holesterol zastareli?

Norwitz meni, da je sodoben pogled na holesterol pomanjkljiv. »Kljub ogromnim finančnim in znanstvenim vložkom srčno-žilne bolezni ostajajo vodilni vzrok smrti,« opozarja. Po njegovem so številni kardiologi preveč osredotočeni na posamezne kazalnike, kot sta LDL-holesterol in apolipoprotein B (ApoB), pri čemer zanemarjajo širšo sliko.

»Ne trdim, da ti kazalniki niso pomembni - so. A pogosto so preveč poudarjeni glede na druge dejavnike,« dodaja. Po njegovih besedah klinična medicina pogosto zaostaja za najnovejšimi znanstvenimi spoznanji tudi za desetletje ali več.

LDL: ni vedno »slab«

LDL-holesterol je v javnosti pogosto označen kot »slab«, vendar Norwitz opozarja, da je takšna poenostavitev lahko zavajajoča. »Ključno vprašanje niso številke, temveč nastanek oblog v arterijah, ki povzročajo njihovo zoženje,« pojasnjuje.

Po njegovih besedah obstajajo ljudje z nizkim LDL, ki razvijejo žilne obloge, in posamezniki z zelo visokim LDL, tudi nad 18 mmol/L, ki jih nimajo. Tudi sam živi s tako visokimi vrednostmi že več let, vendar pregledi niso pokazali nobenih oblog v njegovih arterijah.

To po njegovem odpira pomembna vprašanja o individualnih razlikah: »Ali je vzrok genetika, presnovne motnje, debelost ali nekaj povsem drugega?«

Nove ugotovitve iz raziskav

Norwitz opozarja na analize, ki kažejo zanimiv vzorec: pri vitkih in presnovno zdravih posameznikih se lahko LDL pri dietah z malo ogljikovimi hidrati poveča, medtem ko se pri ljudeh z debelostjo ali presnovnimi težavami pogosto zniža, kljub večjemu vnosu maščob.

»To je v nasprotju s tradicionalnimi priporočili in odpira dve ključni vprašanji: zakaj se to dogaja in kaj to pomeni,« poudarja.

So statini predpisani prepogosto?

Statini, zdravila za zniževanje holesterola, sodijo med najpogosteje predpisana zdravila na svetu. V Združenem kraljestvu jih jemlje več milijonov ljudi. Norwitz opozarja, da so v nekaterih primerih predpisani brez dovolj poglobljenega razmisleka. »Statini so orodje, ki ima svoje mesto v medicini, vendar jih je treba uporabljati premišljeno,« pravi.

Priznava, da so lahko življenjsko pomembni za bolnike po srčnih dogodkih, vendar dodaja: »Pri presnovno zdravih posameznikih je korist pogosto majhna, medtem ko so še vedno izpostavljeni stranskim učinkom.« Med možnimi tveganji navaja povečano tveganje za sladkorno bolezen, inzulinsko rezistenco in izgubo mišične mase.

Osebna izkušnja s statini

Norwitz ima tudi lastno izkušnjo. Pri 23 letih so mu zaradi visokega holesterola predpisali statine, vendar so povzročili bolečine v mišicah in vplivali na njegovo telesno zmogljivost. »Moje arterije so bile popolnoma čiste. Zakaj bi se izpostavljal stranskim učinkom?« se sprašuje. Zdravila je opustil in se osredotočil na spremembo prehrane.

Nick Norwitz ima doktorat iz fiziologije, anatomije in genetike z Merton Collegea na Univerzi v Oxfordu ter medicinsko diplomo z Univerze Harvard. FOTO: Oxfordlongevityproject.org

Ključna vloga inzulinske rezistence

Po njegovem mnenju je eden ključnih dejavnikov tveganja inzulinska rezistenca, ki je pogosto posledica prehrane z veliko ogljikovimi hidrati in predelanimi živili.

»Inzulinska rezistenca je znak, da je presnova v neravnovesju,« pojasnjuje. Povezana je s povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni, pogosto celo bolj kot povišan LDL. Rešitev vidi predvsem v prehrani: manj sladkorja, manj predelanih živil in več zdravih maščob.

Ketogena dieta kot rešitev?

Ketogena dieta temelji na zelo nizkem vnosu ogljikovih hidratov in večjem vnosu maščob, pri čemer telo začne za energijo uporabljati maščobe namesto glukoze. Norwitz pravi, da mu je tak način prehrane pomagal odpraviti simptome ulceroznega kolitisa, ki so mu prej močno oteževali življenje. Danes njegova prehrana vsebuje približno 79 odstotkov maščob, 18 odstotkov beljakovin in le tri odstotke ogljikovih hidratov.

Kaj pa nasičene maščobe?

Pogosto opozorilo je, da nasičene maščobe zvišujejo holesterol. Norwitz odgovarja, da je slika bolj kompleksna. »Polnomastni mlečni izdelki, nepredelano meso in temna čokolada vsebujejo nasičene maščobe, vendar niso nujno povezani z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni,« pravi. Po njegovem je preprosta logika, več maščob pomeni več tveganja, preveč poenostavljena.

Sporočilo za bralce

Norwitz na koncu poudarja pomen individualnega pristopa. »Ne gre za to, da bi slepo zavračali medicino ali zdravnike. Gre za to, da razumemo svoje telo in aktivno sodelujemo pri skrbi za zdravje.«

Njegovo sporočilo je jasno: univerzalnih rešitev ni, zato je ključ do zdravja v prilagojenem pristopu, ki upošteva posameznika kot celoto.