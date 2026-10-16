Hoja navzdol je lahko nevarnejša od vzpona. Tako okrepite noge in preprečite poškodbe

Prav pri spuščanju po pobočju namreč pogosto pride do poškodb, zato je pomembno, da noge ustrezno okrepimo in usvojimo pravilno tehniko hoje.

Hoja na hrib je naporna, ne glede na to, ali se na vzpone odpravljamo zaradi pohodništva ali živimo na hribovitem območju. Na vrhu nas pogosto pričakajo pospešeno dihanje, potenje in utrujenost. Toda telesno manj zahtevno spuščanje v dolino lahko mišice obremeni na drugačen način, ki ga marsikdo podcenjuje.

Pri hoji navzdol je namreč treba nadzorovati telesno težo in hkrati obvladovati dodatne sile težnosti. To je lahko za mišice zahtevnejše kot hoja navkreber, čeprav je obremenitev srčno-žilnega sistema praviloma manjša. Prav pri spuščanju po pobočju se zgodi veliko poškodb, zato je priprava na takšno hojo pomemben del varnega pohodništva.

Zakaj je hoja navzdol tako zahtevna za mišice?

Pri spuščanju po pobočju mišice delujejo drugače kot pri vzpenjanju. Pomembno vlogo imajo tako imenovane ekscentrične mišične kontrakcije. Pri njih se mišica med napenjanjem podaljšuje, saj mora nadzorovati gibanje in zavirati telo. Pri večini običajnih vaj za moč prevladujejo koncentrične mišične kontrakcije, pri katerih se mišica med napenjanjem skrajšuje. Dober primer je upogib komolca z utežjo: ko utež dvignemo, se mišica krči in skrajšuje, ko jo počasi spuščamo v začetni položaj, pa deluje ekscentrično.

Prav nadzorovano spuščanje uteži je zato pomemben del vadbe za razvoj ekscentrične moči. Ta pomaga mišicam obvladovati obremenitve, ki nastajajo pri hoji navzdol.

Takšna vadba ima tudi značilno slabost. Ekscentrične obremenitve lahko povzročijo izrazito mišično bolečino, včasih celo močnejšo kot vaje, pri katerih se mišice predvsem skrajšujejo. To dobro poznajo pohodniki, ki so po dolgem spustu z gore naslednji dan občutili bolečine v stegnih in drugih mišicah nog.

Katere vaje pomagajo pri hoji navzdol?

Za varnejše spuščanje po pobočju je priporočljivo postopoma razvijati ekscentrično moč nog. Pri tem so koristne vaje, pri katerih mišice nadzorovano zavirajo gibanje telesa.

Med primernejše sodijo:

Počasno sestopanje s stopnice: z eno nogo nadzorovano spuščamo telo proti tlom, pri čemer pazimo, da gibanje ni sunkovito.

Počepi: pri spuščanju v počep upočasnimo gibanje in ohranjamo nadzor nad položajem telesa.

Izpadni koraki: med spuščanjem v izpadni korak mišice nog nadzorujejo gibanje in pomagajo stabilizirati telo.

Hoja po klancu navzdol na tekalni stezi: če naprava omogoča nastavitev negativnega naklona, lahko postopoma vadimo hojo navzdol v nadzorovanem okolju.

Pri vadbi je pomembno, da obremenitev povečujemo postopoma. Za začetek lahko izmenjujemo hojo po ravni površini in hojo po klancu navzdol. Tako se mišice postopno prilagajajo obremenitvam, ki jih prinaša spuščanje. Zlasti začetniki naj se izogibajo pretiravanju, saj lahko prevelika obremenitev povzroči močne bolečine v mišicah in oteži vsakodnevno gibanje.

Kako pravilno hoditi navzdol?

Poleg krepitve mišic je pomembna tudi tehnika hoje. Pri spuščanju po pobočju je treba pozornost nameniti stiku pete s tlemi, saj peta pomaga zavirati gibanje telesa. Ko postane spust zahtevnejši, lahko zavestno nadzorujemo stik stopala s podlago in hitrost korakov. Vendar to ne pomeni, da moramo z vsakim korakom močno udariti s peto ob tla. Pomembno je predvsem, da stopamo nadzorovano in se izogibamo sunkovitim gibom.

Pri strmejšem spustu si lahko pomagamo tudi s hojo v cikcakasti smeri. Namesto da se spuščamo naravnost po pobočju, pot izmenično usmerjamo levo in desno. Tako zmanjšamo naklon, pod katerim se spuščamo, in lahko ublažimo obremenitev pri posameznem koraku. Takšen način hoje je posebno koristen na strmih pobočjih, kjer bi bilo neposredno spuščanje zahtevnejše za mišice in sklepe. Seveda je treba smer gibanja prilagoditi terenu, stanju podlage in označeni pohodniški poti.

Pohodne palice lahko razbremenijo noge

Pri hoji navzdol so lahko v veliko pomoč tudi pohodne palice. Z njimi si pohodnik zagotovi dodatno oporo in lažje nadzoruje gibanje, saj del obremenitve prevzamejo tudi roke. Palice morajo biti ustrezno dolge glede na telesno višino in prilagojene terenu. Pri spuščanju je pomembno, da jih postavljamo stabilno in jih uporabljamo za oporo, ne pa kot nadomestilo za pravilno tehniko hoje.

Za varen spust tako niso dovolj le dobra telesna pripravljenost in močne noge. Pomembni so tudi postopna vadba ekscentrične moči, nadzorovani koraki, prilagajanje naklonu terena in uporaba pohodnih palic, kadar jih potrebujemo. S primerno pripravo lahko zmanjšamo obremenitev mišic in se na pohodih varneje spopademo tudi z zahtevnejšimi spusti.