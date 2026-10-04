  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZELO PREPROSTO

Hoja po gozdu je lahko presenetljivo dober trening, tudi če ne tečemo

Telo ne potrebuje startne številke, športne ure ali osebnega rekorda, da dobi koristi telesne dejavnosti.
Včasih je dober trening preprosto to, da gremo dovolj dolgo v pravo smer. FOTO: Getty Images Delo
Včasih je dober trening preprosto to, da gremo dovolj dolgo v pravo smer. FOTO: Getty Images Delo
Janez Kušar
 4. 10. 2026 | 08:53
6:21
A+A-

Hoja po gozdu je za marsikoga le prijeten sprehod, vendar lahko v primernem tempu in na razgibanem terenu postane precej več. Telo ne potrebuje startne številke, športne ure ali osebnega rekorda, da dobi koristi telesne dejavnosti.

Nimamo startne številke, športna ura ne opozarja na rekord in nihče ne meri časa. Samo hodimo med drevesi. Kljub temu telo zelo dobro ve, kaj počne.

V času, ko se rekreativna telesna dejavnost pogosto meri s kilometri, povprečno hitrostjo, porabljenimi kalorijami in srčnim utripom, se lahko zdi, da sprehod po gozdu ne spada med pravo vadbo. Tek velja za trening, kolesarjenje prav tako, obisk fitnesa skoraj samoumevno. Hoja po gozdni poti pa je pogosto označena kot preprosto preživljanje prostega časa.

Takšna delitev je precej umetna. Za telo ni pomembno, ali dejavnost imenujemo trening ali sprehod. Pomembno je, kako dolgo se gibamo, kako intenzivno je gibanje in kakšne zahteve postavljamo mišicam, srcu, pljučem in ravnotežju.

Gozdna pot ni tekoči trak

Hoja po ravnem pločniku in hoja po gozdni poti nista povsem enaka telesna dejavnost. Gozdni teren je praviloma bolj nepredvidljiv. Korenine, kamenje, listje, blato, manjši vzponi in spusti ter različna podlaga zahtevajo nenehno prilagajanje koraka. Pri tem niso dejavne samo mišice nog. Tudi mišice trupa pomagajo stabilizirati telo, gležnji in stopala se ves čas prilagajajo podlagi, hoja navkreber pa hitro poveča obremenitev srca in dihanja.

Prav razgiban teren je ena od prednosti hoje v naravi. Telo se mora na spremembe odzivati sproti, zato enakomerno gibanje po ravni površini zamenjajo številni majhni premiki, spremembe ritma in prilagajanja ravnotežja.

To še ne pomeni, da je vsak sprehod po gozdu intenziven trening. Če je pot ravna in je tempo zelo počasen, bo telesna obremenitev razmeroma majhna. Če pa izberemo nekoliko bolj razgiban teren in hodimo hitreje, se lahko hoja spremeni v povsem spodobno aerobno vadbo. Za to ni treba teči.

Kdaj hoja postane vadba?

Pomemben je predvsem tempo. Pri zmerno hitri hoji se dihanje pospeši, srčni utrip naraste, mišice pa dobijo več dela. Preprost pokazatelj je tako imenovani pogovorni test. Če je hoja dovolj hitra, da je dihanje opazno globlje in hitrejše, vendar je med hojo še vedno mogoče normalno govoriti v stavkih, je obremenitev za večino rekreativcev že precej večja kot pri počasnem sprehodu.

Še več lahko naredi teren. Kratek vzpon lahko obremenitev precej poveča, ne da bi bilo treba bistveno povečati hitrost. Pri hoji navkreber se povečajo zahteve po mišičnem delu, srce in dihanje pa se odzoveta na večjo potrebo po energiji. Zato je lahko ura hoje po razgibani gozdni poti za telesno pripravljenost precej bolj koristna, kot bi lahko sklepali samo iz hitrosti hoje.

Hoja krepi tudi ravnotežje in stabilnost

Ena od pogosto spregledanih koristi hoje po naravnem terenu je vpliv na ravnotežje. Na asfaltu je podlaga predvidljiva. Korak je skoraj vedno enak, stopalo pristane na podobni površini, telo pa se mora prilagajati le redkim spremembam. V gozdu je drugače. Korak je treba prilagajati koreninam, kamnom, naklonu in drugim spremembam na poti. Takšno gibanje zahteva več dela stabilizacijskih mišic in več pozornosti pri postavljanju stopala. To je še posebej zanimivo za starejše rekreativce, pri katerih sta ohranjanje ravnotežja in sposobnost varnega gibanja pomembna dela telesne pripravljenosti.

Gozd ni dober samo za telo

Pri hoji v naravi pa ne gre samo za telesno obremenitev. Raziskave o gibanju v naravnem okolju kažejo, da je lahko čas, preživet v zelenem okolju, povezan z boljšim razpoloženjem in manjšim občutkom stresa. Pri tem je težko popolnoma ločiti učinek same telesne dejavnosti od učinka okolja, saj se oba dejavnika prepletata. Za rekreativca to niti ni posebno pomembno. Če hoja hkrati pomeni gibanje in čas v naravi, je korist dvojna. Gozd ponuja tudi nekaj, česar športna dvorana ali tekalna steza ne moreta: nenehno spreminjajoče se okolje. Pogled ni usmerjen v števec, steno ali zaslon, temveč v pot, drevesa in teren.

Ni treba, da je vsak sprehod trening

To pa ne pomeni, da je treba vsak obisk gozda spremeniti v vadbeno enoto. Počasna hoja ima svoj namen. Tudi sproščen sprehod je gibanje in je lahko pomemben del aktivnega življenjskega sloga. Problem nastane šele, ko želimo s hojo izboljšati telesno pripravljenost, vendar vedno hodimo tako počasi in po tako ravnem terenu, da telo skoraj ne dobi dodatnega dražljaja. Če želimo od hoje nekoliko več, je recept preprost: izberemo razgibano pot, vključimo nekaj vzponov, nekoliko pospešimo korak in hodimo dovolj dolgo.

Pomagajo lahko tudi pohodne palice. Pri pravilni uporabi vključujejo še mišice zgornjega dela telesa, predvsem pri hoji navkreber, hkrati pa lahko izboljšajo stabilnost na zahtevnejšem terenu.

Tudi hoja šteje

Rekreativni šport ima nenavadno težavo: hitro začnemo verjeti, da šteje samo tisto, kar je dovolj naporno, merljivo in tekmovalno. Toda telo ne pozna te razvrstitve. Ne ve, ali je na športni uri zapisan trening ali sprehod. Odziva se na gibanje, njegovo trajanje in intenzivnost. Zato hoja po gozdu ni nujno samo lepo nedeljsko popoldne. Lahko je tudi zelo uporabna oblika telesne dejavnosti, še posebej, če je pot razgibana in je tempo dovolj živahen. In morda je prav v tem njena največja prednost. Gozd ne zahteva osebnega rekorda, ne podeljuje medalj in ne potrebuje naročnine. Včasih je dober trening preprosto to, da gremo dovolj dolgo v pravo smer.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

šport in rekreacijahoja po gozduhitra hojazakaj je dobra hoja po gozdu
ZADNJE NOVICE
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
INTERJVU

Legendarni Slavko Vinčić: Vsega je bilo preveč, da bi lahko zadržal solze

Brez obžalovanja je končal kariero nogometnega sodnika, po mnenju mnogih je seks simbol. Take komentarje sprejemam z nasmehom, pravi in še: »Sem predvsem mož, oče in zdaj tudi dedek.«
Tina Horvat4. 10. 2026 | 10:00
09:51
Novice  |  Kronika  |  Doma
V PETEK ZVEČER

Groza v Tivoliju kar dvakrat v enem večeru: udarec s teleskopsko palico in grožnje z ostrim predmetom

V ljubljanskem parku sta se v petek zvečer zgodila dva ropa.
4. 10. 2026 | 09:51
09:46
Bulvar  |  Domači trači
OSTALA BREZ BESED

Tina Gaber Golob zapustila Slovenijo in uresničila dolgoletno željo (FOTO)

V francoski prestolnici si je privoščila večer, ki ga očitno še dolgo ne bo pozabila.
4. 10. 2026 | 09:46
09:16
Bulvar  |  Domači trači
BALKANSKI SPEKTAKEL

Jala Brat in Buba Corelli v Stožicah pripravila glasbeni maraton: več kot 40 skladb in 9000 obiskovalcev

GOAT TOUR je v Ljubljano prinesel veliko produkcijo, vizualne učinke in občinstvo, ki skoraj tri ure ni popustilo.
4. 10. 2026 | 09:16
09:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Hudo trčenje na križišču Celovške in Bravničarjeve: gasilci iz vozila reševali ukleščeno osebo, dve v bolnišnico

Podrobnejše okoliščine trčenja in stopnja poškodb za zdaj niso znane.
4. 10. 2026 | 09:11
09:06
Novice  |  Slovenija
NOVE PODROBNOSTI

Razkrivamo, kdo je prevažal otroka s posebnimi potrebami, ki je ostal zaklenjen v kombiju v Rožni dolini

Za Slovenske novice so pojasnili, kdo je izvajal prevoz in kaj je pokazalo preverjanje okoliščin.
Kaja Grozina4. 10. 2026 | 09:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki