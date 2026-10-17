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NOVO O HOLESTEROLU

Holesterol v krvi razkriva tveganje za infarkt in možgansko kap. Katere vrednosti so nevarne?

Holesterol je nujen za normalno delovanje telesa.
Tudi zdrav življenjski slog ne zagotavlja normalnega holesterola. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Tudi zdrav življenjski slog ne zagotavlja normalnega holesterola. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Miroslav Cvjetičanin
 17. 10. 2026 | 07:00
7:58
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Visok holesterol ne povzroča očitnih težav, zato ga lahko imamo povišanega, ne da bi to sploh vedeli. Krvni izvidi razkrivajo več različnih vrednosti, ki jih ni vedno preprosto razumeti. Pomembno je vedeti, kaj pomenijo LDL, HDL in trigliceridi, kdaj je tveganje za srčno-žilne bolezni povečano ter kdaj so potrebna zdravila.

Holesterol ima v telesu pomembno vlogo, vendar lahko njegove previsoke vrednosti resno ogrozijo zdravje. Povečujejo tveganje za bolezni srca in ožilja, med drugim za srčni infarkt in možgansko kap. Težava je v tem, da povišanega holesterola praviloma ne spremljajo značilni simptomi, zato ga pogosto odkrijemo šele s krvno preiskavo.

Holesterol je nujen za normalno delovanje telesa

Holesterol pogosto velja za nekaj škodljivega, vendar ga telo nujno potrebuje. Je pomemben sestavni del celičnih membran in sodeluje pri tvorbi vitamina D, žolčnih kislin, ki pomagajo pri prebavi maščob, ter različnih hormonov, med drugim kortizola, estrogena in testosterona. Pomemben je tudi za normalno delovanje živčnega in imunskega sistema ter za rast in obnovo tkiv.

Nekateri ljudje imajo nenavadno nizke vrednosti holesterola, kar je lahko posledica jemanja zdravil za njegovo zniževanje ali drugih zdravstvenih stanj. Med možnimi vzroki so čezmerno delovanje ščitnice, celiakija, bolezni jeter in nekatere presnovne motnje. Zelo nizke vrednosti same po sebi praviloma ne povzročajo toliko težav kot presežek holesterola, vendar jih je treba vedno razlagati glede na posameznikovo zdravstveno stanje.

Glavna skrb so previsoke vrednosti, saj lahko prispevajo k nastajanju oblog v arterijah. Te zožujejo žile, zmanjšujejo njihovo prožnost in ovirajo pretok krvi. Posledice so lahko koronarna bolezen srca, ki se lahko kaže tudi z angino pektoris, možganska kap in periferna arterijska bolezen, ki prizadene predvsem žile v okončinah. Moten pretok krvi lahko vpliva tudi na druge organe, denimo na črevesje in oči.

Kaj pomenijo vrednosti LDL, HDL in trigliceridov?

Pri preverjanju holesterola se opravi lipidogram, krvna preiskava, ki poleg različnih oblik holesterola meri tudi druge maščobne snovi v krvi. Med najpomembnejšimi kazalniki sta LDL in HDL. Gre za lipoproteine, sestavljene iz maščob in beljakovin, ki prenašajo holesterol po telesu.

LDL oziroma lipoproteini nizke gostote pogosto imenujemo slab holesterol. Njegove povišane vrednosti so povezane z večjim tveganjem za nastanek aterosklerotičnih oblog v žilah in posledično za srčno-žilne bolezni.

HDL oziroma lipoproteini visoke gostote imenujemo dobri holesterol. Višje vrednosti so praviloma povezane z manjšim srčno-žilnim tveganjem, vendar HDL ni mogoče obravnavati ločeno od drugih dejavnikov tveganja.

Splošno pravilo je, da želimo imeti LDL čim nižji glede na posameznikovo stopnjo tveganja, medtem ko so ustrezne vrednosti HDL zaželene. Vendar samo razmerje med posameznimi vrednostmi ne zadostuje za celovito oceno zdravja.

Pomembni so tudi trigliceridi, druga vrsta maščob v krvi. Njihove povišane vrednosti so prav tako povezane s srčno-žilnim tveganjem, vzroki zanje in pristopi k zdravljenju pa se lahko razlikujejo od tistih pri povišanem LDL-holesterolu.

Ali je treba biti pred odvzemom krvi tešč?

Merjenje holesterola je danes pogosto mogoče tudi brez predhodnega posta. To olajša načrtovanje preiskave, vendar je treba upoštevati, da lahko nedavno zaužita hrana začasno vpliva na nekatere rezultate, zlasti na vrednosti trigliceridov. Občasno prehransko pretiravanje, denimo med božično-novoletnimi prazniki, samo po sebi praviloma ne pojasni dolgotrajno povišanega holesterola. Na njegove vrednosti namreč vplivajo dolgoročni dejavniki, med drugim prehrana, telesna masa in dednost.

Visok holesterol lahko v nekaterih primerih spremljajo tudi vidne spremembe. Rumenkaste maščobne obloge okoli vek se imenujejo ksantelazme, belkast ali sivkast obroč ob robu roženice pa roženični lok. Takšne spremembe so lahko povezane s povišanim holesterolom, vendar same po sebi niso zanesljiv dokaz, da so njegove vrednosti previsoke.

Najzanesljivejši način preverjanja je krvna preiskava. O primernosti in pogostosti merjenja se je smiselno posvetovati z zdravnikom, zlasti ob drugih dejavnikih tveganja za bolezni srca in ožilja.

Tudi zdrav življenjski slog ne zagotavlja normalnega holesterola

Na vrednosti holesterola ne vplivajo samo prehrana, telesna dejavnost in kajenje. Pomembno vlogo ima tudi genetika. Nekateri ljudje podedujejo nagnjenost k zelo visokim vrednostim LDL-holesterola. Takšno stanje imenujemo družinska hiperholesterolemija. Zaradi dednih dejavnikov se lahko visok holesterol pojavi tudi pri ljudeh, ki se zdravo prehranjujejo, redno telovadijo in nikoli niso kadili.

V takšnih primerih zgolj spremembe življenjskega sloga pogosto ne zadostujejo. Če je LDL izrazito povišan, je lahko potrebno zdravljenje z zdravili, tudi kadar posameznik že upošteva vsa pomembna priporočila glede prehrane in telesne dejavnosti.

Odločitev o zdravljenju ne temelji zgolj na eni številki v laboratorijskem izvidu. Zdravnik upošteva tudi starost, krvni tlak, telesno maso, kajenje, družinsko obremenjenost s srčno-žilnimi boleznimi in druge zdravstvene dejavnike.

Statini učinkovito znižujejo LDL-holesterol

Statini so med najpogosteje uporabljenimi zdravili za zniževanje LDL-holesterola. Učinkovito zmanjšujejo njegove vrednosti in pri ljudeh s povečanim tveganjem zmanjšujejo verjetnost srčno-žilnih dogodkov.

Kljub temu jih spremljajo pomisleki glede neželenih učinkov. Pri nekaterih ljudeh se pojavijo bolečine ali oslabelost mišic, prebavne težave, kot sta slabost in driska, ter utrujenost. Resnejši zapleti, denimo pomembnejša poškodba mišic, so redki.

Statini lahko vplivajo tudi na delovanje jeter, zato zdravnik glede na okoliščine pred začetkom zdravljenja in med njim preverja jetrne encime. Z nadaljnjimi meritvami holesterola lahko oceni tudi, ali zdravljenje oziroma spremembe življenjskega sloga dosegajo želeni učinek. Nekateri ljudje med jemanjem statinov poročajo o motnjah spanja, živih sanjah ali nočnih morah. Če se pojavijo takšne težave ali drugi neželeni učinki, je pomembno, da se o njih pogovorijo z zdravnikom. V nekaterih primerih lahko pomaga prilagoditev zdravljenja ali zamenjava zdravila.

Zdravljenja ni priporočljivo samovoljno opustiti zgolj zaradi domnevnih neželenih učinkov. Zdravnik lahko presodi, ali so težave povezane z zdravilom, ter poišče ustreznejšo rešitev.

Visok holesterol je mogoče odkriti le s preverjanjem

Povišanega holesterola praviloma ne občutimo. Ne povzroča nujno bolečin ali drugih opozorilnih znakov, čeprav lahko sčasoma prispeva k spremembam na žilah in poveča tveganje za resne zaplete.

Prav zato je pomembno, da ne čakamo na pojav simptomov. Krvni izvid omogoča vpogled v vrednosti različnih maščob v krvi, vendar ga je treba vedno presojati skupaj z drugimi dejavniki tveganja.

Zdrav življenjski slog ostaja temelj preprečevanja srčno-žilnih bolezni, vendar vsem ne zagotavlja ustreznih vrednosti holesterola. Kadar spremembe prehrane in telesne dejavnosti ne zadostujejo ali je tveganje veliko, so lahko zdravila pomemben del učinkovitega preprečevanja srčnega infarkta in možganske kapi.

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