ALI POZNATE TA HORMON

Hormon lakote, ki lahko sabotira hujšanje: kako grelin vpliva na apetit, telesno težo in presnovo

Če ste stalno lačni, je lahko kriv ta hormon. Kako grelin vpliva na prehranjevanje?
Ste po hujšanju še bolj lačni? Kriv je hormon, ki ga proizvaja želodec. FOTO: Getty Images/istockphoto
Ste po hujšanju še bolj lačni? Kriv je hormon, ki ga proizvaja želodec. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 18. 3. 2026 | 06:35
7:00
A+A-

Grelin je eden najpomembnejših hormonov, ki uravnava lakoto. Ko njegova raven naraste, možgani dobijo signal, da je čas za hrano, tudi takrat, ko je telo dobilo že dovolj energije.

Mnogi ljudje, ki poskušajo shujšati, poznajo občutek: po začetnem uspehu pri izgubi kilogramov se lakota nenadoma okrepi, apetit se poveča, izgubljena teža pa se začne vračati. Eden od ključnih razlogov za ta pojav je hormon grelin, ki ima pomembno vlogo pri uravnavanju lakote, presnove in telesne teže.

Grelin je hormon, ki nastaja predvsem v želodcu in ga pogosto imenujemo hormon lakote. Ko je želodec prazen, njegova raven naraste in možganom sporoči, da telo potrebuje energijo. Po obroku se koncentracija hormona zmanjša, kar pomaga ustaviti občutek lakote.

Vendar grelin ni pomemben le za občutek lakote. Sodobne raziskave kažejo, da vpliva tudi na številne druge procese v telesu, od presnove maščob do zdravja srca in delovanja možganov.

Kaj je grelin in zakaj ga imenujemo hormon lakote

Grelin je peptidni hormon, ki se največ izloča v želodcu, v manjših količinah pa nastaja tudi v tankem črevesu, trebušni slinavki in nekaterih delih možganov. Ko se izloči v krvni obtok, potuje do hipotalamusa, dela možganov, ki nadzoruje številne ključne funkcije v telesu, med drugim, lakoto, žejo, razpoloženje, hormonsko ravnovesje, uravnavanje telesne temperature.

Grelin aktivira posebne receptorje v možganih, kar povzroči povečanje teka in spodbuja vnos hrane. Hkrati lahko vpliva tudi na shranjevanje energije v obliki maščobnega tkiva. Prav zato ima ta hormon pomembno vlogo pri uravnavanju telesne teže.

Zakaj je hujšanje pogosto težje, kot se zdi

Eden največjih izzivov pri hujšanju je dejstvo, da telo izgubo teže pogosto razume kot nevarnost. Ko človek začne hujšati, se raven grelina poveča, kar povzroči močnejši občutek lakote.

Raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki izgubijo telesno težo, pogosto višjo raven hormona lakote kot pred hujšanjem. To lahko vodi v povečano željo po hrani in oteži ohranjanje dosežene telesne teže.

V eni od študij, ki je spremljala ljudi v večletnem programu uravnavanja telesne teže, so raziskovalci ugotovili, da je bila izguba kilogramov povezana s povečano ravnjo grelina in močnejšim občutkom lakote. Prav to je lahko razlog, da mnogi po dieti ponovno pridobijo del izgubljene teže.

Grelin lahko vpliva tudi na porabo kalorij

Hormon lakote ne vpliva le na apetit, ampak tudi na način, kako telo porablja energijo. Grelin lahko zmanjša aktivnost tako imenovanega rjavega maščobnega tkiva, ki ima pomembno vlogo pri porabi kalorij in ustvarjanju toplote. Ko se njegova aktivnost zmanjša, telo porabi manj energije v mirovanju, kar lahko dodatno oteži hujšanje.

Poleg tega raziskave kažejo, da lahko grelin vpliva tudi na:

  • cikel spanja in budnosti
  • zaznavanje okusa
  • vedenje, povezano z nagrajevanjem
  • željo po visoko kalorični hrani.

Zaradi vpliva na možganske centre za nagrajevanje nekateri strokovnjaki menijo, da lahko povišane ravni grelina prispevajo tudi k pretiranemu uživanju hrane ali alkohola.

Presenetljive funkcije hormona lakote

V zadnjih letih so znanstveniki odkrili, da ima grelin v telesu še številne druge pomembne naloge.

Raziskave kažejo, da lahko hormon:

  • pomaga zaščititi srčno mišico
  • sodeluje pri presnovi kosti
  • zmanjšuje razgradnjo mišičnega tkiva
  • spodbuja izločanje želodčne kisline
  • pospešuje praznjenje želodca.

Zaradi teh učinkov grelin ni zgolj regulator teka, temveč pomemben del širšega sistema za uravnavanje energije in presnove.

Kaj povzroča povečano raven grelina

Raven hormona lakote se čez dan stalno spreminja. Največji vpliv ima vnos hrane. Ko je želodec prazen, se raven hormona poveča. Po obroku se zmanjša, saj telo dobi signal, da je energije dovolj.

Na raven grelina lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so:

  • restriktivne diete
  • pomanjkanje spanja
  • kronični stres
  • izguba telesne teže.

Stroge diete pogosto povečajo izločanje grelina in hkrati zmanjšajo raven leptina, hormona sitosti. Ta kombinacija lahko povzroči močan občutek lakote in poveča tveganje za ponovno pridobivanje teže.

Zakaj imajo nekateri ljudje stalno občutek lakote

Pri določenih zdravstvenih stanjih je raven grelina izrazito povišana. Eden najbolj znanih primerov je Prader-Willijev sindrom, redka genetska motnja, pri kateri imajo bolniki skoraj neprestano občutek lakote.

Višje ravni hormona so bile opažene tudi pri nekaterih motnjah hranjenja, kot sta anoreksija nervoza in bulimija, pa tudi pri kroničnih boleznih, ki povzročajo močno izgubo telesne mase.

Zanimivo je, da lahko na raven hormona vpliva tudi psihološki stres. Nekatere raziskave kažejo, da se med stresom raven grelina poveča, kar lahko vodi v večjo željo po hrani.

Kako lahko naravno uravnavamo hormon lakote

Na raven grelina lahko v veliki meri vplivajo življenjske navade. Pomembno vlogo ima uravnotežena prehrana, ki vključuje dovolj energije in hranil. Dolgotrajno stradanje ali zelo restriktivne diete lahko povečajo izločanje hormona lakote.

Raziskave kažejo, da lahko pri uravnavanju apetita pomagajo predvsem:

  • živila z veliko prehranskih vlaknin
  • zadosten vnos beljakovin
  • redni obroki
  • kakovosten spanec
  • obvladovanje stresa.

Pomanjkanje spanja je namreč povezano z višjo ravnjo grelina in nižjo ravnjo leptina, kar lahko povzroči večjo lakoto in povečan vnos hrane.

Zakaj je razumevanje grelina pomembno

Grelin je eden ključnih hormonov, ki uravnavajo lakoto, telesno težo in presnovo energije. Njegova raven se poveča, ko telo potrebuje energijo, in zmanjša po obroku.

Čeprav je hormon pogosto povezan s povečanjem apetita, ima v telesu tudi številne koristne funkcije, med drugim sodeluje pri zaščiti srca, ohranjanju mišične mase in presnovi kosti.

Razumevanje delovanja tega hormona pomaga pojasniti, zakaj je hujšanje pogosto zapleten proces in zakaj telo po izgubi kilogramov pogosto poskuša ponovno vzpostaviti prejšnjo težo.

