STE TUDI VI MED NJIMI

Hrana kot nova obsedenost sodobnega človeka: zakaj smo prehranjevanje spremenili v stres namesto užitka?

Morda bi bilo dovolj že to, da se spomnimo, da je hrana tudi vsakodnevno veselje.
Marsikdo se pri tem sploh več ne spomni, kaj pravzaprav rad je. FOTO: Getty Images
Marsikdo se pri tem sploh več ne spomni, kaj pravzaprav rad je. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 9. 3. 2026 | 13:00
5:20
Prelomni trenutek je prišel z morskim mahom. Ali pa morda že prej, s konopljinim proteinskim prahom. V vsakem primeru je nelagodje okoli sodobne kulture prehranjevanja postalo očitno, ko se je jutranjemu obroku začel dodajati prah nenavadne barve, ki je zajtrk spremenil v nekaj, kar je bilo videti, in okusilo kot blato.

Obrok, ki je bil že tako dolgočasen, navaden veganski jogurt in pest semen, se je spremenil v nekaj, kar je bolj spominjalo na samokaznovanje kot na skrb za zdravje.

A kaplja čez rob je bil majhen napitek iz morskega mahu, ki naj bi vseboval visoko kakovostne rdeče alge ter bil bogat z jodom, vitaminom C in vitamini skupine B. Napitek je bil modre barve in je imel neprijeten okus, ki je spominjal na kopel z milnico. In prav to sproži vprašanje: kdaj je hrana postala zdravilo?

Ko hrana postane zgolj »gorivo«

V sodobni prehranski kulturi hrana vse pogosteje izgublja svojo osnovno funkcijo - užitek. Namesto tega postaja skupek hranil, ki jih moramo vsak dan odkljukati.

V mislih mnogih ljudi se nenehno vrti seznam:

  • ali zaužijemo dovolj ovsa,
  • ali pojemo dovolj fižola,
  • ali smo dodali dovolj listnate zelenjave,
  • kaj pa oreščki?

Prigrizki se opuščajo, da bi na jedilnik spravili več beljakovin, tofu pa konča skoraj v vsakem obroku. V sodobni prehranski logiki je namreč zanemarjanje beljakovin skoraj največji greh.

Marsikdo se pri tem sploh več ne spomni, kaj pravzaprav rad je. Dober primer so lanena semena - živilo, ki ga redko kdo uživa zaradi okusa, temveč zaradi koristi za holesterol in prebavo.

Lov na hranila kot nova družbena norma

Takšen odnos do hrane ni več redkost, temveč postaja značilnost razvitega sveta. Namesto da bi jedli, mnogi dobesedno lovijo hranila, štejejo makrohranila, lovijo mikrohranila, povečujejo vnos vlaknin, izboljšujejo črevesni mikrobiom.

Na družbenih omrežjih se širijo trendi, kot so vsakodnevne mešanice chia semen ali različni napitki s prebiotiki, ki obljubljajo sijočo kožo, močnejši imunski sistem in popolno ravnovesje črevesnih bakterij.

Tudi trgovinske police so se temu prilagodile. Na embalažah jogurtov in drugih izdelkov pogosto izstopajo velike črke z napisom »protein«, poleg tega pa so vse pogostejši izdelki, ki poudarjajo »hranilno gostoto«.

Ko obrok postane napitek

Skrajna točka tega trenda so nadomestki obrokov - hrana, ki je ni treba niti žvečiti. Gre za napitke ali kaše, ki vsebujejo mešanice sadja, zelenjave, vitaminov, mineralov in bakterijskih kultur.

Nekateri izdelki obljubljajo več kot 70 različnih sestavin v enem samem napitku. Ideja je preprosta: en kozarec in telo dobi vse, kar potrebuje. Za mnoge je takšen način prehranjevanja celo privlačen. Prednost naj bi bila predvsem v tem, da ni več treba razmišljati o hrani.

Ko zdrava prehrana povzroča stres

Prav tu se skriva paradoks sodobne prehranske kulture. Razmišljanje o zdravi prehrani lahko hitro postane skoraj obsesivno.

Nekateri ljudje na pamet poznajo količino beljakovin v skoraj vsakem živilu. To spominja na starejše generacije, ki so bile obsedene s štetjem kalorij. Hrana tako počasi postaja vir skrbi in tesnobe, namesto da bi bila vir zadovoljstva.

Seveda gre za problem razvitega sveta. Veliko ljudi se še vedno sooča z osnovnim pomanjkanjem hrane in nima dostopa do uravnotežene prehrane. Toda za tiste, ki imajo izbiro, prehransko tesnobo pogosto spodbujajo podjetja in vplivneži z novimi izdelki: »imunski napitki«, »hrana za možgane« ali »superproteinske ploščice«.

Hrana je lahko zdravilo, a tudi užitek

Znanost je v zadnjih letih res odkrila veliko o povezavi med prehrano, črevesnim mikrobiomom in zdravjem. Prav tako je vse več raziskav o vplivu ultra predelane hrane na zdravje, vključno s skrb vzbujajočimi trendi pri boleznih prebavil.

Toda strokovnjaki opozarjajo: zdravja in dolgega življenja ni mogoče kupiti z nekaj žlicami chia semen ali z dragimi prehranskimi dodatki.

Ob pretirani osredotočenosti na hranila pogosto pozabimo na nekaj bistvenega - užitek. Prav okus, druženje in zadovoljstvo so tisti elementi, ki dajejo hrani pravi pomen.

Morda je čas, da hrani vrnemo veselje

Vprašanje, ki se zato vse pogosteje pojavlja, je preprosto: ali lahko prenehamo gledati na prehranjevanje kot na še eno obliko »samopopolnjevanja«?

Morda bi bilo dovolj že to, da se spomnimo, da je hrana tudi vsakodnevno veselje. Namesto obsesivnega štetja hranil bi lahko večkrat izbrali jed, ki nam je preprosto všeč.

In morda se tako ponovno spomnimo, zakaj smo sploh začeli jesti, ne le zaradi zdravja, temveč tudi zaradi užitka.

