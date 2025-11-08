Hrana, za katero menite, da povzroča raka, vas lahko dejansko ščiti, pravijo strokovnjaki

Uravnotežena in zdrava prehrana lahko pomembno zmanjša tveganje za nastanek raka, to je znanstveno dokazano že večkrat.

A kljub temu se še vedno širijo mnogi miti o »rakotvornih živilih«, ki nimajo znanstvene podlage.

Po navedbah organizacije Cancer Research UK nobeno posamezno živilo ne povzroča in ne preprečuje raka.

Jajca, soja in kava niso rakotvorni

Strokovnjaki opozarjajo, da pretirano uživanje določenih živil lahko poveča tveganje za nekatere vrste raka, kar pa še ne pomeni, da jih boste zagotovo razvili.

Vendar pa so nekatera živila neupravičeno označena kot nevarna, med njimi jajca, soja in kava.

»Uživanje jajc verjetno ne povzroča raka. Obstaja zelo malo raziskav, ki bi to potrjevale, in tudi tiste ne ponujajo zanesljivih dokazov o povezavi med jajci in rakom,« navajajo raziskovalci iz Cancer Research UK.

Prav tako se je pokazalo, da kava ne povzroča raka, temveč lahko celo zmanjšuje tveganje za nekatere oblike bolezni.

»Ni dokazov, da bi bila kava rakotvorna. Nasprotno, novejše raziskave kažejo, da lahko pitje kave zniža tveganje za raka jeter in maternice,« dodajajo strokovnjaki, čeprav poudarjajo, da je potrebnih še več raziskav.

Soja ni nevarna, BPA v plastiki prav tako ne

Soja je že dolgo predmet razprav, saj vsebuje izoflavone, rastlinske spojine, ki posnemajo delovanje estrogena, hormona, povezanega z nekaterimi vrstami raka. Toda doslej ni bilo najdenih trdnih dokazov, da bi uživanje soje povečalo tveganje za raka.

Tudi BPA (bisfenol A), snov, ki se uporablja v plastičnih embalažah in pločevinkah, pogosto skrbi potrošnike. Po navedbah raziskovalcev ni zanesljivih dokazov, da BPA povzroča raka pri ljudeh, čeprav so nekatere študije na živalih nakazovale možno povezavo.

»Nekateri ljudje se bojijo, da BPA povzroča raka, vendar ni zanesljivih dokazov, da bi to veljalo za ljudi,« pojasnjujejo strokovnjaki.

Kaj dejansko povečuje tveganje za raka?

Čeprav je večina živil varnih, obstajata dve skupini hrane, ki sta znanstveno dokazano povezani z višjim tveganjem za raka:

Predelano meso – Izdelki, kot so šunka, salama, klobase, hrenovke in slanina, dokazano povečujejo tveganje za raka debelega črevesa.

Alkohol – Ne glede na vrsto pijače (vino, pivo, žgane pijače) alkohol sam po sebi povečuje tveganje za najmanj sedem vrst raka, tudi če ga zaužijemo v majhnih količinah.

Raziskave kažejo, da alkohol poškoduje celice in poveča njihovo občutljivost na rakotvorne snovi. To sicer ne pomeni, da bo vsakdo, ki uživa alkohol ali mesne izdelke, zbolel za rakom, vendar je tveganje vsekakor večje.

Namesto izogibanja posameznim živilom se je bolje osredotočiti na uravnoteženo prehrano, bogato z zelenjavo, sadjem, polnozrnatimi izdelki in zdravimi maščobami. Kot pravijo strokovnjaki:

»Nobena hrana sama po sebi ne povzroča raka, pomembno je, kaj in koliko jemo na dolgi rok.«