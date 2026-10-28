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Hujšanje ni samo stvar kalorij. Napaka, zaradi katere lahko zdravje še bolj ogrozimo

Hujšanje ni samo stvar kalorij. Napaka, zaradi katere lahko zdravje še bolj ogrozimo.
Pri uravnavanju telesne mase se pogosto osredotočamo izključno na številko na tehtnici. FOTO: Shutterstock
Pri uravnavanju telesne mase se pogosto osredotočamo izključno na številko na tehtnici. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 28. 10. 2026 | 15:00
9:10
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Za zdravje je ključno ravnovesje med prehrano, porabo energije, presnovo in gibanjem. Toda kako v poplavi nasvetov za hujšanje prepoznati tiste, ki so resnično koristni?

Prehrana, debelost in telesna dejavnost so tesno povezane teme, ki spremljajo naš vsakdan. Večina ljudi, ki želi izgubiti nekaj kilogramov, se zaveda, da je za zdravo uravnavanje telesne mase poleg ustrezne prehrane pomembno tudi gibanje. Zato se številni začnejo ukvarjati s športom prav z namenom, da bi shujšali.

Toda razumevanje povezave med hrano, telesno maso in gibanjem zahteva več kot preprosto enačbo, po kateri moramo zaužiti manj energije, kot je porabimo. Pomembni so tudi kakovost prehrane, presnovni procesi, telesna sestava in dolgoročne življenjske navade.

Debelost ni samo vprašanje kilogramov

V strokovnem predlogu za parlamentarno razpravo o čezmerni prehranjenosti in debelosti pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji so zdravniki opozorili na temeljno povezavo med prehrano, telesno dejavnostjo in prehranskim stanjem človeka. Človeško telo za delovanje potrebuje energijo in hranila. Z uravnoteženo prehrano ter zadostno telesno dejavnostjo lahko vzdržujemo ravnovesje med vnosom in porabo energije. Kadar je energijski vnos dalj časa večji od porabe, se presežek energije shranjuje, predvsem v obliki maščobnega tkiva, telesna masa pa se lahko povečuje.

Vendar debelosti ne moremo razumeti samo kot posledice prevelikega vnosa kalorij. Na njen razvoj vplivajo tudi dednost, hormonski in presnovni dejavniki, spanje, stres, okolje ter dostopnost kakovostne prehrane in možnosti za gibanje. Debelost je kompleksna kronična bolezen, povezana s povečanim tveganjem za številne druge zdravstvene težave, med njimi sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja ter nekatere vrste raka.

Pomembna je tudi kakovost prehrane. Prehrana, ki zagotavlja dovolj energije, vendar ne vsebuje ustreznega razmerja beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, vitaminov, mineralov in vlaknin, ne zagotavlja nujno dobrega prehranskega stanja. Tudi človek s čezmerno telesno maso je lahko podhranjen glede posameznih hranil.

Kaj imata skupnega debelost in drugi zakon termodinamike?

Povezavo med prehrano, gibanjem in telesno maso lahko bolje razumemo tudi s pomočjo fizike. Termodinamika je veja fizike, ki proučuje energijo, njene pretvorbe ter prenos med različnimi oblikami, na primer med kemično energijo in toploto. Človeško telo lahko obravnavamo kot odprt sistem, ki iz okolja sprejema energijo in snovi ter jih uporablja za vzdrževanje življenjskih procesov. Energijo dobivamo predvsem s hrano, porabljamo pa jo za delovanje organov, vzdrževanje telesne temperature, presnovo in telesno dejavnost.

Del energije se porabi že za osnovno delovanje organizma, tudi kadar mirujemo. Dodatno energijo potrebujemo za hojo, delo, vadbo in druge dejavnosti. Telo energijo uporablja tudi za prebavo in presnovo zaužite hrane. Če je energijski vnos dalj časa večji od porabe, se presežek praviloma shrani. Če je vnos manjši od porabe, telo začne za pokrivanje potreb uporabljati tudi zaloge energije. Prav na tem temelji energijska plat hujšanja.

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Vendar človeški organizem ni preprost stroj. Presnova se prilagaja spremembam telesne mase, prehrane in dejavnosti. Na občutek lakote, porabo energije in sposobnost ohranjanja mišične mase vplivajo številni biološki mehanizmi. Drugi zakon termodinamike govori o entropiji, ki jo lahko poenostavljeno povežemo s težnjo naravnih procesov k večji razpršenosti energije. Ne pomeni pa, da človeškemu telesu ob pomanjkanju energije preprosto grozi kaos. Organizem vzdržuje svojo notranjo urejenost s stalnim pretokom energije in snovi ter z zapletenimi presnovnimi mehanizmi.

Ta fizikalni pogled je koristen predvsem zato, ker pokaže, da sta za delovanje telesa nujna tako dovod energije kot njena učinkovita uporaba. Zdravje pa ni odvisno samo od energijskega ravnovesja, temveč tudi od kakovosti prehrane, telesne sestave in delovanja posameznih organskih sistemov.

Zakaj samo hujšanje ni dovolj?

Pri uravnavanju telesne mase se pogosto osredotočamo izključno na številko na tehtnici. Toda izguba kilogramov še ne pomeni nujno, da smo izboljšali vse pomembne kazalnike zdravja. Pomembno je, kaj med hujšanjem izgubljamo. Če poleg maščobne mase izgubljamo tudi veliko mišičnega tkiva, lahko oslabimo telesno zmogljivost in poslabšamo presnovno zdravje.

Posebej problematična je sarkopenična debelost, pri kateri se čezmerna količina maščobnega tkiva pojavlja skupaj z zmanjšano mišično maso in mišično funkcijo. Takšno stanje lahko omejuje gibanje, zmanjšuje telesno zmogljivost in povečuje tveganje za zdravstvene zaplete. Zato mora biti cilj zdravega uravnavanja telesne mase širši od samega zmanjšanja kilogramov. Pomembno je ohranjati mišice, izboljševati telesno pripravljenost, zagotavljati zadosten vnos hranil in postopoma vzpostavljati navade, ki jih je mogoče ohraniti dolgoročno.

Pri tem ima pomembno vlogo vadba za moč, ki pomaga ohranjati mišično maso, medtem ko aerobna dejavnost, kot so hoja, kolesarjenje in plavanje, izboljšuje srčno-žilno zmogljivost ter pomaga uravnavati presnovo.

Poplava nasvetov za hujšanje lahko naredi več škode kot koristi

Znanstvena spoznanja o prehrani in presnovi se nenehno razvijajo. Kljub temu se ljudje pri iskanju rešitev pogosto znajdejo v poplavi nasprotujočih si informacij, oglasov za čudežne diete in nasvetov samooklicanih prehranskih strokovnjakov. Na družbenih omrežjih in v različnih medijih se pogosto pojavljajo obljube o hitrem hujšanju, razstrupljanju telesa ali posebnih živilih, ki naj bi sama po sebi pospešila izgubo maščobe. Takšne trditve so lahko privlačne, vendar niso vedno podprte s kakovostnimi znanstvenimi dokazi.

Težava nastane, ko posameznik zaradi nepreverjenih priporočil začne izločati cele skupine živil, se loteva pretirano omejevalnih diet ali izvaja vadbo, ki ni prilagojena njegovim sposobnostim in zdravstvenemu stanju. Posledice so lahko pomanjkanje hranil, izguba mišične mase, utrujenost, slabša telesna zmogljivost in težje dolgoročno vzdrževanje telesne mase.

Pri iskanju informacij je zato pomembno preveriti, kdo jih podaja, na katerih raziskavah temeljijo in ali so priporočila skladna s strokovnimi smernicami. Pri izrazitejši debelosti, pridruženih boleznih ali ponavljajočih se neuspešnih poskusih hujšanja je smiselno poiskati pomoč zdravnika in ustrezno usposobljenega strokovnjaka za prehrano.

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Kako vzpostaviti ravnovesje med prehrano in gibanjem?

Za izboljšanje zdravja ni potrebna popolna sprememba življenja čez noč. Veliko pomembneje je postopno uvajanje navad, ki jih lahko ohranjamo tudi dolgoročno. Uravnotežena prehrana naj vključuje raznoliko zelenjavo in sadje, polnovredna žita, stročnice, kakovostne vire beljakovin ter primerne količine nenasičenih maščob. Pomembno je omejevati sladke pijače in pogosto uživanje energijsko bogatih, hranilno revnih živil. Gibanje naj postane reden del vsakdana. Za odrasle se praviloma priporoča od 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne dejavnosti na teden oziroma ustrezna količina intenzivnejše vadbe. Priporočljiva je tudi vadba za krepitev mišic vsaj dvakrat na teden, prilagojena posameznikovim sposobnostim.

Poleg prehrane in vadbe ne smemo zanemariti spanja, obvladovanja stresa in rednih zdravstvenih pregledov. Vse to vpliva na počutje, apetit, telesno dejavnost in dolgoročno presnovno zdravje. Ključno je razumeti, da ni ene same rešitve za vse. Pravi pristop je odvisen od posameznikovega zdravstvenega stanja, življenjskih navad, telesne sestave in ciljev.

Zdravje se začne pri preverjenih informacijah

Ko se odločimo za spremembo prehrane ali več gibanja, se je smiselno najprej vprašati, kaj želimo doseči in zakaj dosedanje navade niso prinesle želenih rezultatov. Namesto iskanja hitrih rešitev je bolje razumeti lastne prehranske in gibalne vzorce ter poiskati načine, kako jih izboljšati. Pri debelosti ne gre za pomanjkanje volje ali preprosto matematično napako pri štetju kalorij. Gre za zapleteno zdravstveno stanje, pri katerem se prepletajo biološki, vedenjski in okoljski dejavniki.

Preverjene informacije, strokovna podpora in postopne spremembe so zato zanesljivejša pot do boljšega zdravja kot obljube o hitri preobrazbi. Cilj ni zgolj manj kilogramov, temveč boljše presnovno zdravje, več mišične moči, boljša telesna zmogljivost in kakovostnejše življenje.

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