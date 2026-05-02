Idrija kliče tekače po poteh laufarjev, skozi topilnico in do krožnika žlikrofov

Ko se zgodaj zjutraj nad Idrijo dvigne megla in prvi sončni žarki osvetlijo gozdove nad mestom, se začne zgodba. Ne le običajen tek, temveč pravo doživetje, ki združuje naravo, bogato zgodovino in človeško vzdržljivost.

V soboto, 6. junija 2026, bo v Idriji Hg TRAIL Idrija, ena najbolj edinstvenih tekaških prireditev pri nas, ki vsako leto privabi vse več tekačev, pohodnikov in ljubiteljev narave. A tisti, ki so jo že izkusili, pravijo: to ni le tek, to je potovanje.

Po poteh laufarjev in skozi zgodovino

Trase dogodka vodijo po poteh nekdanjih laufarjev, vzdržljivih mož, ki so nekoč prenašali živosrebrno rudo in sporočila med rudnikom in okoliškimi kraji. Danes po teh istih stezah tečejo sodobni tekači, ki ob vsakem koraku začutijo utrip preteklosti.

Eden najbolj posebnih trenutkov na progi je prehod skozi klasirnico nekdanje topilnice. Temačen, surov prostor, prežet z zgodovino, kjer so nekoč žgali rudo, ponuja izkušnjo, ki je ne pozabiš. Koraki tam odzvanjajo drugače, dih se umiri in tek dobi povsem nov pomen.

Ko se pot znova odpre v naravo, pa tekače nagradijo razgledi, ki jemljejo dih. Pogledi segajo proti Trnovskemu gozdu, Julijskim Alpam, Karavankam in vse do Snežnika.

Razdalje za vse, od najmlajših do izkušenih tekačev

Organizatorji ponujajo tri glavne razdalje - 50, 27 in 14 kilometrov, ki predstavljajo izziv tako za izkušene trail tekače kot rekreativce. Posebna pozornost je namenjena tudi najmlajšim: mali tekači se lahko preizkusijo na progah dolžine 2,5 kilometra ali 500 metrov.

Dogodek za vse: tudi pohodniki in navijači vabljeni

Hg TRAIL Idrija ni namenjen le tekačem. Organizatorji vabijo tudi pohodnike in navijače, ki lahko vzdušje doživijo ob progi ali z razglednih točk.

Za pohodnike so pripravili prav posebno kulinarično doživetje, z bonom lahko uživajo v pristnih Idrijskih žlikrofih in pijači, bodisi na startno-ciljnem prostoru bodisi v planinski koči na Hleviški planini, kjer se združita narava in domača kuhinja.

Nagrada na cilju: okus Idrije

Po naporu sledi zaslužena nagrada. V cilju tekače in obiskovalce pričakajo znameniti idrijski žlikrofi ter osvežilni napitek lokalne pivovarne.

Vabilo: prijave so že odprte

Trail tek postaja vse bolj priljubljen, saj ponuja stik z naravo, izziv in pobeg od vsakdanjega ritma. In prav to ponuja Idrija - prostor, kjer se prepletajo divjina, zgodovina in gibanje.

Hg TRAIL Idrija 2026 ni le športna prireditev, temveč zgodba, ki jo doživiš na lastnih nogah.