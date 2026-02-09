Ilia Malinin po 50 letih obudil prepovedani skok! Poglejte reakcijo Novaka Đokovića (VIDEO)

Na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d’Ampezzo je umetnostno drsanje doživelo enega najbolj odmevnih trenutkov zadnjih desetletij. Svetovni prvak Ilia Malinin je izvedel izjemno tvegan akrobatski element, salto nazaj (backflip), ki je bil na tekmovanjih prepovedan več kot 50 let.

Prav Malinin je bil ključni mož pri osvojitvi zlate medalje reprezentance Združenih držav Amerike, ki je v ekipnem tekmovanju za las premagala Japonsko.

Skok, ki je dvignil športni svet na noge

Malinin je na olimpijskem ledu izvedel salto nazaj na eni nogi, kar velja za enega tehnično najzahtevnejših in najnevarnejših elementov v umetnostnem drsanju. Njegov nastop je nemudoma postal glavna tema svetovnih športnih medijev.

Zadnjič je bil backflip na olimpijskih igrah viden leta 1998 v Naganu, ko ga je izvedla Francozinja Surya Bonaly. Takrat je bil element še prepovedan in je Bonalyjevi prinesel visoko kazen.

FOTO: Claudia Greco

Zakaj je bil backflip desetletja prepovedan?

Prepoved sega v leto 1977, potem ko je Američan Terry Kubicka leta 1976 prvič izvedel backflip na uradnem tekmovanju. Mednarodna drsalna zveza je element kmalu zatem uvrstila na seznam prepovedanih, saj so ga ocenili kot preveč nevarnega za zdravje in življenje drsalcev, predvsem zaradi zahtevnega pristanka na trdi ledeni podlagi.

Pravila so se spremenila šele leta 2024, ko je bila prepoved odpravljena. Malinin ni čakal dolgo, že na prvem velikem tekmovanju po spremembi pravil je tvegan element vključil v svoj program.

Odločilna vloga pri ekipni zmagi ZDA

Malinin je za svoj nastop prejel 200,03 točke, kar je omogočilo, da so ZDA nadoknadile zaostanek, ki je nastal zaradi slabše predstave njegove rojakinje Amber Glenn. Ameriška reprezentanca je bila v določenem trenutku celo za Japonsko, a je Malininov nastop tehtnico prevesil na ameriško stran.

V skupnem seštevku so ZDA zbrale 69 točk, kar je bila ena točka več od Japonske, s čimer so Američani ubranili zlato medaljo z olimpijskih iger v Pekingu 2022.

FOTO: Claudia Greco

Italijanski bron na domačem ledu

Bronasto medaljo je osvojila Italija, ki je kot gostiteljica izkoristila prednost domačega prizorišča. Ključno vlogo je imel Matteo Rizzo, ki je v prostem programu prikazal odličen nastop. Italijani so tekmovanje končali s 60 točkami.

Ilia Malinin je ameriški čudežni deček, ki premika meje umetnostnega drsanja Ilia Malinin, rojen 2. decembra 2004, je eden najuspešnejših in najvplivnejših umetnostnih drsalcev sodobnega časa. Ameriški reprezentant je kljub mladosti že zgradil izjemno bogato tekmovalno kariero ter s tehničnimi presežki bistveno zaznamoval razvoj tega športa. Na zimskih olimpijskih igrah leta 2026 je z reprezentanco Združenih držav Amerike osvojil zlato medaljo v ekipnem tekmovanju, s čimer je potrdil status enega ključnih nosilcev ameriškega umetnostnega drsanja. Dvakratni svetovni prvak in serijski zmagovalec Malinin je dvakratni svetovni prvak (2024, 2025) in trikratni zmagovalec finala Grand Prixa (2023, 2024, 2025). Skupno ima kar sedem zlatih medalj s tekem Grand Prix, štiri zlate medalje iz serije Challenger Series ter štiri zaporedne naslove državnega prvaka ZDA v obdobju od leta 2023 do 2026. Že v mladinskih kategorijah je opozoril nase kot izjemen talent. Leta 2022 je postal svetovni mladinski prvak, ob tem pa je osvojil tudi dve zlati medalji na tekmah Junior Grand Prixa. Svetovni rekordi in zgodovinski tehnični mejnik Malinin je lastnik aktualnih mladinskih svetovnih rekordov v kratkem programu, prostem programu in skupnem seštevku, hkrati pa drži tudi svetovni rekord v prostem programu v članski konkurenci. Posebno mesto v zgodovini umetnostnega drsanja mu zagotavlja dejstvo, da je prvi in za zdaj edini drsalec, ki mu je na mednarodnem tekmovanju uspelo popolnoma doskočiti štirikratni aksel (quadruple Axel). Ta izjemni tehnični dosežek mu je prvič uspel leta 2022 na tekmovanju CS U.S. International Classic, od takrat pa je element večkrat ponovil tudi na drugih velikih tekmah. »Quad God« in preboj v svetovno javnost Septembra 2022 je bil Malinin uvrščen na prestižno lestvico Time 100 Next, ki jo vsako leto objavi revija Time in predstavlja mlade posameznike, ki po mnenju uredništva oblikujejo prihodnost na globalni ravni. Na svetovnem prvenstvu v umetnostnem drsanju leta 2023 mu je japonska televizijska hiša Fuji TV podarila pokrivalo z vzdevkom »Quad God« (bog štirikratnih skokov), ki ga je Malinin kasneje nosil tudi na medijskih nastopih in fotografiranjih. Vzdevek se je hitro prijel in postal sinonim za njegovo tehnično izjemnost. Obraz nove ere umetnostnega drsanja Z olimpijskim zlatom leta 2026, svetovnimi naslovi in neprekosljivo tehnično zahtevnimi skoki Ilia Malinin velja za enega osrednjih obrazov nove generacije umetnostnega drsanja. Njegovi nastopi niso le tekmovalni dosežki, temveč tudi jasen pokazatelj, kam se šport razvija – v smer še večje zahtevnosti, drznosti in atletske popolnosti. Za ljubitelje umetnostnega drsanja po svetu, tudi v Sloveniji, je Malinin simbol prihodnosti tega športa in dokaz, da se meje mogočega na ledu še zdaleč niso ustavile.

Nova meja umetnostnega drsanja

Malininova izvedba prepovedanega elementa odpira novo poglavje v razvoju umetnostnega drsanja. Po eni strani gre za izjemen tehnični napredek in spektakel, po drugi pa za vprašanje varnosti, ki bo v prihodnje gotovo predmet razprav znotraj športne stroke.

Za zdaj pa je jasno: olimpijski led je po pol stoletja znova videl skok, ki premika meje mogočega in spreminja podobo sodobnega umetnostnega drsanja.