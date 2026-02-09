  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠOK NA OLIMPIJSKEM LEDU

Ilia Malinin po 50 letih obudil prepovedani skok! Poglejte reakcijo Novaka Đokovića (VIDEO)

Prav Malinin je bil ključni mož pri osvojitvi zlate medalje reprezentance Združenih držav Amerike.
Tega svet ni videl 50 let! FOTO: Maxbet Twitter

Tega svet ni videl 50 let! FOTO: Maxbet Twitter

FOTO: Claudia Greco 

FOTO: Claudia Greco 

FOTO: Claudia Greco 

FOTO: Claudia Greco 

Tega svet ni videl 50 let! FOTO: Maxbet Twitter
FOTO: Claudia Greco 
FOTO: Claudia Greco 
Miroslav Cvjetičanin
 9. 2. 2026 | 10:39
6:11
A+A-

Na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d’Ampezzo je umetnostno drsanje doživelo enega najbolj odmevnih trenutkov zadnjih desetletij. Svetovni prvak Ilia Malinin je izvedel izjemno tvegan akrobatski element, salto nazaj (backflip), ki je bil na tekmovanjih prepovedan več kot 50 let.

Prav Malinin je bil ključni mož pri osvojitvi zlate medalje reprezentance Združenih držav Amerike, ki je v ekipnem tekmovanju za las premagala Japonsko.

Skok, ki je dvignil športni svet na noge

Malinin je na olimpijskem ledu izvedel salto nazaj na eni nogi, kar velja za enega tehnično najzahtevnejših in najnevarnejših elementov v umetnostnem drsanju. Njegov nastop je nemudoma postal glavna tema svetovnih športnih medijev.

Zadnjič je bil backflip na olimpijskih igrah viden leta 1998 v Naganu, ko ga je izvedla Francozinja Surya Bonaly. Takrat je bil element še prepovedan in je Bonalyjevi prinesel visoko kazen.

FOTO: Claudia Greco 
FOTO: Claudia Greco 

Zakaj je bil backflip desetletja prepovedan?

Prepoved sega v leto 1977, potem ko je Američan Terry Kubicka leta 1976 prvič izvedel backflip na uradnem tekmovanju. Mednarodna drsalna zveza je element kmalu zatem uvrstila na seznam prepovedanih, saj so ga ocenili kot preveč nevarnega za zdravje in življenje drsalcev, predvsem zaradi zahtevnega pristanka na trdi ledeni podlagi.

Pravila so se spremenila šele leta 2024, ko je bila prepoved odpravljena. Malinin ni čakal dolgo, že na prvem velikem tekmovanju po spremembi pravil je tvegan element vključil v svoj program.

Odločilna vloga pri ekipni zmagi ZDA

Malinin je za svoj nastop prejel 200,03 točke, kar je omogočilo, da so ZDA nadoknadile zaostanek, ki je nastal zaradi slabše predstave njegove rojakinje Amber Glenn. Ameriška reprezentanca je bila v določenem trenutku celo za Japonsko, a je Malininov nastop tehtnico prevesil na ameriško stran.

V skupnem seštevku so ZDA zbrale 69 točk, kar je bila ena točka več od Japonske, s čimer so Američani ubranili zlato medaljo z olimpijskih iger v Pekingu 2022.

FOTO: Claudia Greco 
FOTO: Claudia Greco 

Reakcija Novaka Đokovića in njegove žene

Italijanski bron na domačem ledu

Bronasto medaljo je osvojila Italija, ki je kot gostiteljica izkoristila prednost domačega prizorišča. Ključno vlogo je imel Matteo Rizzo, ki je v prostem programu prikazal odličen nastop. Italijani so tekmovanje končali s 60 točkami.

Ilia Malinin je ameriški čudežni deček, ki premika meje umetnostnega drsanja

Ilia Malinin, rojen 2. decembra 2004, je eden najuspešnejših in najvplivnejših umetnostnih drsalcev sodobnega časa. Ameriški reprezentant je kljub mladosti že zgradil izjemno bogato tekmovalno kariero ter s tehničnimi presežki bistveno zaznamoval razvoj tega športa.

Na zimskih olimpijskih igrah leta 2026 je z reprezentanco Združenih držav Amerike osvojil zlato medaljo v ekipnem tekmovanju, s čimer je potrdil status enega ključnih nosilcev ameriškega umetnostnega drsanja.

Dvakratni svetovni prvak in serijski zmagovalec

Malinin je dvakratni svetovni prvak (2024, 2025) in trikratni zmagovalec finala Grand Prixa (2023, 2024, 2025). Skupno ima kar sedem zlatih medalj s tekem Grand Prix, štiri zlate medalje iz serije Challenger Series ter štiri zaporedne naslove državnega prvaka ZDA v obdobju od leta 2023 do 2026.

Že v mladinskih kategorijah je opozoril nase kot izjemen talent. Leta 2022 je postal svetovni mladinski prvak, ob tem pa je osvojil tudi dve zlati medalji na tekmah Junior Grand Prixa.

Svetovni rekordi in zgodovinski tehnični mejnik

Malinin je lastnik aktualnih mladinskih svetovnih rekordov v kratkem programu, prostem programu in skupnem seštevku, hkrati pa drži tudi svetovni rekord v prostem programu v članski konkurenci.

Posebno mesto v zgodovini umetnostnega drsanja mu zagotavlja dejstvo, da je prvi in za zdaj edini drsalec, ki mu je na mednarodnem tekmovanju uspelo popolnoma doskočiti štirikratni aksel (quadruple Axel). Ta izjemni tehnični dosežek mu je prvič uspel leta 2022 na tekmovanju CS U.S. International Classic, od takrat pa je element večkrat ponovil tudi na drugih velikih tekmah.

»Quad God« in preboj v svetovno javnost

Septembra 2022 je bil Malinin uvrščen na prestižno lestvico Time 100 Next, ki jo vsako leto objavi revija Time in predstavlja mlade posameznike, ki po mnenju uredništva oblikujejo prihodnost na globalni ravni.

Na svetovnem prvenstvu v umetnostnem drsanju leta 2023 mu je japonska televizijska hiša Fuji TV podarila pokrivalo z vzdevkom »Quad God« (bog štirikratnih skokov), ki ga je Malinin kasneje nosil tudi na medijskih nastopih in fotografiranjih. Vzdevek se je hitro prijel in postal sinonim za njegovo tehnično izjemnost.

Obraz nove ere umetnostnega drsanja

Z olimpijskim zlatom leta 2026, svetovnimi naslovi in neprekosljivo tehnično zahtevnimi skoki Ilia Malinin velja za enega osrednjih obrazov nove generacije umetnostnega drsanja. Njegovi nastopi niso le tekmovalni dosežki, temveč tudi jasen pokazatelj, kam se šport razvija – v smer še večje zahtevnosti, drznosti in atletske popolnosti.

Za ljubitelje umetnostnega drsanja po svetu, tudi v Sloveniji, je Malinin simbol prihodnosti tega športa in dokaz, da se meje mogočega na ledu še zdaleč niso ustavile.

Nova meja umetnostnega drsanja

Malininova izvedba prepovedanega elementa odpira novo poglavje v razvoju umetnostnega drsanja. Po eni strani gre za izjemen tehnični napredek in spektakel, po drugi pa za vprašanje varnosti, ki bo v prihodnje gotovo predmet razprav znotraj športne stroke.

Za zdaj pa je jasno: olimpijski led je po pol stoletja znova videl skok, ki premika meje mogočega in spreminja podobo sodobnega umetnostnega drsanja.

Več iz teme

olimpijske igreumetnostno drsanjezimske olimpijske igre 2026
ZADNJE NOVICE
10:55
Šport  |  Odmevi
ANATOMIJA POŠKODBE

Zdravnik analiziral hud padec Lindsey Vonn in razdelil javnost: »Je ona samo obsedena s slavo?« (VIDEO)

Na Instagramu mu sledi približno 190 tisoč ljudi.
9. 2. 2026 | 10:55
10:45
Novice  |  Svet
DUBROVNIK

Orožje, grožnje in alkohol za samostanskimi zidovi

Frančiškan je zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu. Policistom izročil zračno puško.
9. 2. 2026 | 10:45
10:39
Video
Lifestyle  |  Polet
ŠOK NA OLIMPIJSKEM LEDU

Ilia Malinin po 50 letih obudil prepovedani skok! Poglejte reakcijo Novaka Đokovića (VIDEO)

Prav Malinin je bil ključni mož pri osvojitvi zlate medalje reprezentance Združenih držav Amerike.
Miroslav Cvjetičanin9. 2. 2026 | 10:39
10:25
Bulvar  |  Suzy
POČITNICE

Sproščena Helena Blagne: Oddih na rajskih otokih (Suzy)

Ni ga lepšega kot presekati turobne februarske dni z oddihom nekje na toplem.
9. 2. 2026 | 10:25
10:12
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNI

Koliko gibanja v resnici potrebujete, če večino dneva sedite

Sodobne smernice se vse bolj nagibajo k celostnemu pogledu na gibanje v 24 urah dneva.
Miroslav Cvjetičanin9. 2. 2026 | 10:12
10:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Oče v Avstriji ubil hčerko, trupli sta več tednov ležali v stanovanju

Oče v Avstriji ubil hčerko, trupli sta več tednov ležali neodkriti.
9. 2. 2026 | 10:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki