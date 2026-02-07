  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZIMSKA OLIMPIJADA

Ilka Štuhec razkrila olimpijsko tetovažo

Olimpijski oder za Ilko ostaja poseben izziv.
Ilka Štuhec se je v karieri že večkrat dokazala na največjih tekmovanjih, olimpijski oder pa zanjo ostaja poseben izziv. FOTO: Leonhard Foeger
Ilka Štuhec se je v karieri že večkrat dokazala na največjih tekmovanjih, olimpijski oder pa zanjo ostaja poseben izziv. FOTO: Leonhard Foeger
Miroslav Cvjetičanin
 7. 2. 2026 | 06:25
A+A-

Čeprav v svoji bogati zbirki vrhunskih dosežkov še nima olimpijske medalje, ima slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec nekaj drugega, povsem edinstvenega olimpijskega. Na rami nosi tetovažo oljčne vejice, enega najmočnejših simbolov olimpijskega gibanja.

Poseben spomin sega pred skoraj štirimi leti, ko se je po koncu tekmovalne sezone odpravila na dopust v Grčijo. Prav tam, v deželi antičnih olimpijskih iger in rojstnem kraju prvih olimpijskih iger moderne dobe, se je odločila za trajen spomin na olimpijsko idejo.

Oljčna vejica kot simbol olimpijskega duha

Oljčna vejica ima v olimpijski zgodovini poseben pomen, v antični Grčiji so z njo kronali zmagovalce iger, simbolizirala pa je mir, čast in športno odličnost. Tetovaža na rami Ilke Štuhec tako ni le estetski dodatek, temveč osebni simbol povezanosti z olimpijskimi vrednotami.

Čeprav slovenska smučarka pred olimpijskimi nastopi ne poudarja pritiska in se izogiba velikim besedam, prav ta droben, a pomenljiv detajl kaže, da olimpijske igre zanjo niso zgolj še ena tekma. Gre za posebno preizkušnjo, ki presega vsakodnevno tekmovalno rutino.

Olimpijske igre kot nekaj več

Ilka Štuhec se je v karieri že večkrat dokazala na največjih tekmovanjih, olimpijski oder pa zanjo ostaja poseben izziv. Tetovaža z oljčno vejico tako tiho, a zgovorno sporoča spoštovanje do olimpijske tradicije in pomena, ki ga imajo igre za vrhunske športnike.

Ilkina nova tetovaža. FOTO: Ilka Štuhec Delo
Ilkina nova tetovaža. FOTO: Ilka Štuhec Delo

Več iz teme

olimpijske igreIlka Štuhecalpsko smučanjeMilano Cortina 2026
ZADNJE NOVICE
06:10
Premium
Novice  |  Slovenija
SPOLNI NAPAD

Mladoletnik v Mariboru zlorabil osemletno sestrično, dobil leto zapora

Fanta, ki je medtem postal polnoleten, je sodišče obsodilo na zapor. Žrtev zahteva 50.000 evrov odškodnine.
Jure Predanič7. 2. 2026 | 06:10
06:06
Lifestyle  |  Polet
POSKUSIMO

Samo 5 minut gibanja na dan? Ali to res, kaj pomaga

Zakaj že malo gibanja pogosto pomeni veliko več, kot si mislimo.
Miroslav Cvjetičanin7. 2. 2026 | 06:06
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
TENIŠKI AS

Žiga Šeško: čudovit mladenič, ki je pri 17 letih osvojil Melbourne (Suzy)

Včasih se zgodovina ne zgodi z glasnim truščem, temveč jo lahko spiše miren pogled mladeniča, ki je na enega največjih teniških prizorišč prišel po tisto, kar mu pripada.
7. 2. 2026 | 06:00
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINSKI SPORI

Škandal v družini Gordona Ramsayja: kuhar razkril podrobnosti spora

Potem ko na poroki hčerke slavnega kuharja ni bilo družine ženina, je Gordon Ramsay pojasnil, kaj je v ozadju.
7. 2. 2026 | 06:00
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
KAVAŠKI KLAN

Policijska drama v Stožicah: ugrabljen zaradi ukradenih kalašnikovk in kokaina

Dejanu Toriću sredi Slovenije ukradli 30 kalašnikovk, 300.000 evrov in 2 kg kokaina. Zaradi tega naj bi ugrabili Domžalčana Luko G., ga v gozdu zvezali ter mu pretili s smrtjo.
Boštjan Celec7. 2. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Tri evre, ker me paziš

Brigati se zase pomeni spoštovati meje, brezbrižnost pa pomeni, da meja med dobrim in zlim izgine, in zato ne vtikati se še zdaleč ni isto kot ne čutiti
Primož Kališnik7. 2. 2026 | 02:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki