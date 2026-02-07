Ilka Štuhec razkrila olimpijsko tetovažo

Čeprav v svoji bogati zbirki vrhunskih dosežkov še nima olimpijske medalje, ima slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec nekaj drugega, povsem edinstvenega olimpijskega. Na rami nosi tetovažo oljčne vejice, enega najmočnejših simbolov olimpijskega gibanja.

Poseben spomin sega pred skoraj štirimi leti, ko se je po koncu tekmovalne sezone odpravila na dopust v Grčijo. Prav tam, v deželi antičnih olimpijskih iger in rojstnem kraju prvih olimpijskih iger moderne dobe, se je odločila za trajen spomin na olimpijsko idejo.

Oljčna vejica kot simbol olimpijskega duha

Oljčna vejica ima v olimpijski zgodovini poseben pomen, v antični Grčiji so z njo kronali zmagovalce iger, simbolizirala pa je mir, čast in športno odličnost. Tetovaža na rami Ilke Štuhec tako ni le estetski dodatek, temveč osebni simbol povezanosti z olimpijskimi vrednotami.

Čeprav slovenska smučarka pred olimpijskimi nastopi ne poudarja pritiska in se izogiba velikim besedam, prav ta droben, a pomenljiv detajl kaže, da olimpijske igre zanjo niso zgolj še ena tekma. Gre za posebno preizkušnjo, ki presega vsakodnevno tekmovalno rutino.

Olimpijske igre kot nekaj več

Ilka Štuhec se je v karieri že večkrat dokazala na največjih tekmovanjih, olimpijski oder pa zanjo ostaja poseben izziv. Tetovaža z oljčno vejico tako tiho, a zgovorno sporoča spoštovanje do olimpijske tradicije in pomena, ki ga imajo igre za vrhunske športnike.