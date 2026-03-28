NA TO NISTE POMISLILI

Imate napihnjen trebuh? Vzrok je lahko stres, ne hrana

Razlog tiči v dejstvu, da prebava ni odvisna zgolj od zaužite hrane, temveč tudi od delovanja živčnega sistema
Med obroki se izogibajte stresnim pogovorom, delu, spremljanju negativnih novic ali branju službenih sporočil. FOTO: Getty Images/istockphoto
Med obroki se izogibajte stresnim pogovorom, delu, spremljanju negativnih novic ali branju službenih sporočil. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 28. 3. 2026 | 17:00
Se vam zdi, da imate trebuh nenehno napihnjen, ne glede na to, kaj jeste? Zdravniki opozarjajo, da vzrok pogosto ni v prehrani, temveč v stresu. Prebavni sistem namreč ne reagira le na hrano, temveč tudi na stanje živčnega sistema.

Napihnjenost kljub spremembam v prehrani

Mnogi ljudje, ki se pogosto soočajo z napihnjenostjo, poskušajo težave odpraviti s spremembo prehrane. Iz jedilnika izločajo gluten, mlečne izdelke ali določene vrste zelenjave, pogosto posegajo tudi po zeliščnih čajih. Kljub temu neprijeten občutek napihnjenosti pogosto ne izgine.

Razlog tiči v dejstvu, da prebava ni odvisna zgolj od zaužite hrane, temveč tudi od delovanja živčnega sistema. V številnih primerih napihnjenost ni posledica posameznih živil, temveč stresa, ki vpliva na prebavni proces.

Kako stres vpliva na prebavo?

Dolgotrajen stres aktivira, simpatični živčni sistem, ki je odgovoren za odziv »boj ali beg«. Gre za mehanizem, ki se vključi, ko telo zazna nevarnost. V takšnem stanju se organizem osredotoči na preživetje, prebava pa postane drugotnega pomena:

  • pretok krvi se preusmeri iz prebavil v mišice
  • želodec zmanjša izločanje prebavnih encimov in želodčne kisline
  • razgradnja hrane postane počasnejša in manj učinkovita

Posledica je, da lahko že lahek obrok povzroči občutek teže in pritiska v trebuhu. Nepopolnoma prebavljena hrana v črevesju postane gojišče bakterij, ki proizvajajo pline, ti pa povzročajo napihnjenost in napetost.

Močna povezava med možgani in črevesjem

Možgani in črevesje so tesno povezani preko vagusni živec. Ta komunikacija pomembno vpliva na prebavo. Ko smo pod stresom, v naglici ali zaskrbljeni, telo to stanje zazna kot nevarnost. Prebava se upočasni ali celo skoraj ustavi. Hrana dlje časa ostaja v želodcu, kjer lahko začne fermentirati, kar dodatno spodbuja nastajanje plinov.

Raziskave kažejo, da kronični stres:

  • upočasni delovanje črevesja
  • poveča občutljivost na pline
  • povzroča občutek napihnjenosti tudi po manjših obrokih

Hitro prehranjevanje težavo še poslabša

Pogost, a spregledan vzrok napihnjenosti je tudi prehitro prehranjevanje. Takrat nezavedno pogoltnemo več zraka, pojav imenujemo aerofagija.

Ljudje pod stresom so k temu še posebej nagnjeni. Rezultat je lahko značilen vzorec:

  • zjutraj je trebuh raven
  • čez dan napihnjenost narašča
  • zvečer postane trebuh trd in napet

Dolgotrajno izločanje živil iz prehrane v takih primerih pogosto ne prinese trajne rešitve, saj pravi vzrok ni v hrani, temveč v odzivu telesa na stres.

Preprosta dihalna tehnika za boljšo prebavo

Eden najučinkovitejših načinov za izboljšanje prebave je umiritev živčnega sistema pred obrokom.

Poskusite naslednjo vajo:

  • počasi vdihnite skozi nos in štejte do štiri
  • za kratek trenutek zadržite dih
  • nato počasi izdihnite

Vajo ponovite trikrat pred jedjo. S tem aktivirate parasimpatični živčni sistem, ki telesu sporoča, da je varno in da se lahko prebava začne normalno.

Jejte počasneje in brez stresa

Poleg dihanja je ključen tudi način prehranjevanja:

  • jejte počasi in zavestno
  • po vsakem grižljaju odložite pribor
  • hrano temeljito prežvečite, da postane skoraj tekoča

Pomembno je tudi okolje. Med obroki se izogibajte stresnim pogovorom, delu, spremljanju negativnih novic ali branju službenih sporočil. Mirno in sproščeno prehranjevanje lahko bistveno izboljša delovanje prebavnega sistema.

 

Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
