Imate napihnjen trebuh? Vzrok je lahko stres, ne hrana

Se vam zdi, da imate trebuh nenehno napihnjen, ne glede na to, kaj jeste? Zdravniki opozarjajo, da vzrok pogosto ni v prehrani, temveč v stresu. Prebavni sistem namreč ne reagira le na hrano, temveč tudi na stanje živčnega sistema.
Mnogi ljudje, ki se pogosto soočajo z napihnjenostjo, poskušajo težave odpraviti s spremembo prehrane. Iz jedilnika izločajo gluten, mlečne izdelke ali določene vrste zelenjave, pogosto posegajo tudi po zeliščnih čajih. Kljub temu neprijeten občutek napihnjenosti pogosto ne izgine.
Razlog tiči v dejstvu, da prebava ni odvisna zgolj od zaužite hrane, temveč tudi od delovanja živčnega sistema. V številnih primerih napihnjenost ni posledica posameznih živil, temveč stresa, ki vpliva na prebavni proces.
Dolgotrajen stres aktivira, simpatični živčni sistem, ki je odgovoren za odziv »boj ali beg«. Gre za mehanizem, ki se vključi, ko telo zazna nevarnost. V takšnem stanju se organizem osredotoči na preživetje, prebava pa postane drugotnega pomena:
Posledica je, da lahko že lahek obrok povzroči občutek teže in pritiska v trebuhu. Nepopolnoma prebavljena hrana v črevesju postane gojišče bakterij, ki proizvajajo pline, ti pa povzročajo napihnjenost in napetost.
Možgani in črevesje so tesno povezani preko vagusni živec. Ta komunikacija pomembno vpliva na prebavo. Ko smo pod stresom, v naglici ali zaskrbljeni, telo to stanje zazna kot nevarnost. Prebava se upočasni ali celo skoraj ustavi. Hrana dlje časa ostaja v želodcu, kjer lahko začne fermentirati, kar dodatno spodbuja nastajanje plinov.
Pogost, a spregledan vzrok napihnjenosti je tudi prehitro prehranjevanje. Takrat nezavedno pogoltnemo več zraka, pojav imenujemo aerofagija.
Ljudje pod stresom so k temu še posebej nagnjeni. Rezultat je lahko značilen vzorec:
Dolgotrajno izločanje živil iz prehrane v takih primerih pogosto ne prinese trajne rešitve, saj pravi vzrok ni v hrani, temveč v odzivu telesa na stres.
Eden najučinkovitejših načinov za izboljšanje prebave je umiritev živčnega sistema pred obrokom.
Poskusite naslednjo vajo:
Vajo ponovite trikrat pred jedjo. S tem aktivirate parasimpatični živčni sistem, ki telesu sporoča, da je varno in da se lahko prebava začne normalno.
Poleg dihanja je ključen tudi način prehranjevanja:
Pomembno je tudi okolje. Med obroki se izogibajte stresnim pogovorom, delu, spremljanju negativnih novic ali branju službenih sporočil. Mirno in sproščeno prehranjevanje lahko bistveno izboljša delovanje prebavnega sistema.