Imate napihnjen trebuh? Vzrok je lahko stres, ne hrana

Se vam zdi, da imate trebuh nenehno napihnjen, ne glede na to, kaj jeste? Zdravniki opozarjajo, da vzrok pogosto ni v prehrani, temveč v stresu. Prebavni sistem namreč ne reagira le na hrano, temveč tudi na stanje živčnega sistema.

Napihnjenost kljub spremembam v prehrani

Mnogi ljudje, ki se pogosto soočajo z napihnjenostjo, poskušajo težave odpraviti s spremembo prehrane. Iz jedilnika izločajo gluten, mlečne izdelke ali določene vrste zelenjave, pogosto posegajo tudi po zeliščnih čajih. Kljub temu neprijeten občutek napihnjenosti pogosto ne izgine.

Razlog tiči v dejstvu, da prebava ni odvisna zgolj od zaužite hrane, temveč tudi od delovanja živčnega sistema. V številnih primerih napihnjenost ni posledica posameznih živil, temveč stresa, ki vpliva na prebavni proces.

Kako stres vpliva na prebavo?

Dolgotrajen stres aktivira, simpatični živčni sistem, ki je odgovoren za odziv »boj ali beg«. Gre za mehanizem, ki se vključi, ko telo zazna nevarnost. V takšnem stanju se organizem osredotoči na preživetje, prebava pa postane drugotnega pomena:

pretok krvi se preusmeri iz prebavil v mišice

želodec zmanjša izločanje prebavnih encimov in želodčne kisline

razgradnja hrane postane počasnejša in manj učinkovita

Posledica je, da lahko že lahek obrok povzroči občutek teže in pritiska v trebuhu. Nepopolnoma prebavljena hrana v črevesju postane gojišče bakterij, ki proizvajajo pline, ti pa povzročajo napihnjenost in napetost.

Močna povezava med možgani in črevesjem

Možgani in črevesje so tesno povezani preko vagusni živec. Ta komunikacija pomembno vpliva na prebavo. Ko smo pod stresom, v naglici ali zaskrbljeni, telo to stanje zazna kot nevarnost. Prebava se upočasni ali celo skoraj ustavi. Hrana dlje časa ostaja v želodcu, kjer lahko začne fermentirati, kar dodatno spodbuja nastajanje plinov.

Raziskave kažejo, da kronični stres:

upočasni delovanje črevesja

poveča občutljivost na pline

povzroča občutek napihnjenosti tudi po manjših obrokih

Hitro prehranjevanje težavo še poslabša

Pogost, a spregledan vzrok napihnjenosti je tudi prehitro prehranjevanje. Takrat nezavedno pogoltnemo več zraka, pojav imenujemo aerofagija.

Ljudje pod stresom so k temu še posebej nagnjeni. Rezultat je lahko značilen vzorec:

zjutraj je trebuh raven

čez dan napihnjenost narašča

zvečer postane trebuh trd in napet

Dolgotrajno izločanje živil iz prehrane v takih primerih pogosto ne prinese trajne rešitve, saj pravi vzrok ni v hrani, temveč v odzivu telesa na stres.

Preprosta dihalna tehnika za boljšo prebavo

Eden najučinkovitejših načinov za izboljšanje prebave je umiritev živčnega sistema pred obrokom.

Poskusite naslednjo vajo:

počasi vdihnite skozi nos in štejte do štiri

za kratek trenutek zadržite dih

nato počasi izdihnite

Vajo ponovite trikrat pred jedjo. S tem aktivirate parasimpatični živčni sistem, ki telesu sporoča, da je varno in da se lahko prebava začne normalno.

Jejte počasneje in brez stresa

Poleg dihanja je ključen tudi način prehranjevanja:

jejte počasi in zavestno

po vsakem grižljaju odložite pribor

hrano temeljito prežvečite, da postane skoraj tekoča

Pomembno je tudi okolje. Med obroki se izogibajte stresnim pogovorom, delu, spremljanju negativnih novic ali branju službenih sporočil. Mirno in sproščeno prehranjevanje lahko bistveno izboljša delovanje prebavnega sistema.