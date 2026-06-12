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Imate slab krvni obtok? Te preproste vsakodnevne navade zaščitijo vaše srce in žile

Za boljši krvni obtok ni treba takoj v telovadnico.
Posebej pomembno pa je, da se izogibamo dolgotrajnemu sedenju. FOTO: Getty Images/istockphoto
Posebej pomembno pa je, da se izogibamo dolgotrajnemu sedenju. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 12. 6. 2026 | 10:00
5:02
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Slaba prekrvavitev vodi do resnih zdravstvenih težav. Dobra novica je, da lahko krvni obtok izboljšate z nekaj preprostimi spremembami življenjskega sloga.

Krvni obtok je eden najpomembnejših sistemov v našem telesu, čeprav mu pogosto ne posvečamo dovolj pozornosti. Kri namreč prenaša kisik in hranila do vseh organov, mišic in tkiv. Ko je pretok krvi moten, se lahko pojavijo številne zdravstvene težave, od utrujenosti in bolečin v nogah do srčnega infarkta, možganske kapi in drugih nevarnih zapletov.

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko zgodnje znake slabše prekrvavitve prepoznamo pravočasno in tako preprečimo resnejše posledice.

Zakaj je dober krvni obtok tako pomemben?

Naloga krvnega obtoka je oskrba telesa s kisikom in hranili ter odstranjevanje odpadnih snovi. Ko se v žilah začnejo nabirati maščobne obloge ali pride do zoženja arterij, je pretok krvi otežen.

Posledice so lahko zelo resne. Slabša prekrvavitev povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja, možgansko kap ter nastanek krvnih strdkov. Ti lahko povzročijo tudi pljučno embolijo ali druge življenjsko nevarne zaplete.

Med opozorilnimi znaki so:

  • bolečine v nogah med hojo,
  • mrzle roke in stopala,
  • otekanje nog,
  • občutek težkih nog,
  • hitrejša utrujenost,
  • počasnejše celjenje ran.

Če težave trajajo dlje časa, je priporočljiv posvet z zdravnikom.

Hoja je ena najboljših naravnih rešitev

Za boljši krvni obtok ni treba takoj v telovadnico. Ena najučinkovitejših dejavnosti je običajna hoja. Redna hoja spodbuja širjenje žil, izboljšuje delovanje srca in pomaga krvi, da se lažje vrača iz nog proti srcu. Koristni so tudi kolesarjenje, plavanje in druge aerobne aktivnosti. Že 20 do 30 minut gibanja večkrat tedensko lahko pomembno izboljša delovanje ožilja.

Posebej pomembno pa je, da se izogibamo dolgotrajnemu sedenju. Če večino dneva presedite v službi ali doma, si vsakih 30 do 60 minut vzemite nekaj minut za kratek sprehod ali raztezanje.

Hrana, ki pomaga žilam

Pomembno vlogo pri zdravju ožilja igra tudi prehrana.

Med najbolj priporočljivimi živili so:

  • zelena listnata zelenjava,
  • rdeča pesa,
  • citrusi,
  • jagodičevje,
  • polnozrnata žita,
  • stročnice,
  • oreščki,
  • oljčno olje.

Ta živila vsebujejo številne koristne snovi, ki pomagajo pri nastajanju dušikovega oksida. Gre za spojino, ki sprošča žilne stene in izboljšuje pretok krvi. Prav tako je pomembno, da zaužijemo dovolj tekočine. Dehidracija lahko povzroči gostejšo kri in dodatno obremenitev krvnega obtoka. Koristna izbira je tudi zeleni čaj, ki vsebuje antioksidante, povezane z boljšim delovanjem žil in manjšim vnetjem v telesu.

Majhni pripomočki z velikim učinkom

Pri ljudeh, ki veliko stojijo ali sedijo, so lahko koristne kompresijske nogavice. Te pomagajo pri vračanju krvi proti srcu, zmanjšujejo otekanje nog in blažijo občutek težkih nog.

Koristno je tudi občasno dvigniti noge nekoliko nad višino srca, saj tako zmanjšamo zastajanje krvi v spodnjih okončinah. Vedno več ljudi uporablja tudi pametne ure in druge nosljive naprave, ki spremljajo srčni utrip, nasičenost krvi s kisikom in druge zdravstvene kazalnike. Takšne meritve lahko pomagajo pri zgodnjem odkrivanju morebitnih težav z ožiljem.

Navade, ki škodujejo krvnemu obtoku

Za zdrave žile ni pomembno le, kaj počnemo, ampak tudi čemu se izogibamo.

Največjo škodo krvnemu obtoku povzročajo:

  • kajenje,
  • premalo gibanja,
  • pretirano uživanje alkohola,
  • prehrana z veliko soli,
  • prekomerna telesna teža,
  • kronični stres.

Dolgotrajna izpostavljenost tem dejavnikom lahko poškoduje žilne stene, pospeši nastajanje oblog in poveča tveganje za bolezni srca in ožilja.

Majhne spremembe, velike koristi

Dobra novica je, da lahko že majhne vsakodnevne spremembe prinesejo velike koristi za zdravje. Redna hoja, dovolj tekočine, uravnotežena prehrana in manj sedenja so med najpreprostejšimi načini za izboljšanje krvnega obtoka.

Ker je zdravje srca in ožilja še vedno med največjimi zdravstvenimi izzivi v Sloveniji, je skrb za dober krvni pretok ena najboljših naložb v dolgoročno zdravje in kakovost življenja.

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