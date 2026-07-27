Izkušeni taborniki razkrivajo: To opremo za kampiranje res potrebujete, marsikaj pa lahko brez skrbi pustite doma

Kampiranje je za mnoge sinonim za svobodo, stik z naravo in pobeg od vsakdanjega vrveža. Toda prav pri pakiranju se marsikdo znajde pred večno dilemo, kaj je res nujno vzeti s seboj in kaj le po nepotrebnem obteži nahrbtnik?

Dolgoletne izkušnje izkušenih popotnikov in ljubiteljev kampiranja kažejo, da za udobno noč pod zvezdami ne potrebujete gore opreme. Ključ do uspeha je premišljena izbira kakovostnih pripomočkov, ki bodo zdržali več let, ter opustitev številnih izdelkov, ki jih trgovine pogosto predstavljajo kot nepogrešljive.

Največ vložite v kakovosten spanec

Če obstaja kos opreme, pri katerem se ne splača varčevati, sta to spalna podloga in spalna vreča. Kakovosten spanec pomeni več energije za pohodništvo, kolesarjenje ali raziskovanje narave naslednji dan. Dobra napihljiva spalna podloga zagotavlja boljšo izolacijo pred hladnimi tlemi, zavzame malo prostora in je precej udobnejša od klasične penaste podloge. Prav tako je pomembna kakovostna spalna vreča, prilagojena letnemu času. Naravni puh še vedno velja za najboljše razmerje med toploto, težo in prostornino.

Majhen kuhalnik je boljša izbira

Veliki kamping kuhalniki so pogosto nepotrebni. Za večino pohodnikov in kampistov zadostuje lahek plinski gorilnik, ki v nekaj minutah zavre vodo za kavo, čaj, ovsene kosmiče ali liofilizirane obroke. Poleg tega zavzame bistveno manj prostora v nahrbtniku.

Se odpravljate na kampiranje? Preverite, katera oprema je res nepogrešljiva in katere pripomočke lahko brez slabe vesti pustite doma. Prihranili boste prostor, težo in denar.

Naglavna svetilka naj bo vedno v nahrbtniku

Ko se dan v gorah ali kampu prevesi v večer, postane naglavna svetilka eden najuporabnejših kosov opreme. Omogoča varno gibanje po kampu, postavljanje šotora v temi ali nočni obisk sanitarij, hkrati pa imate obe roki prosti. V primerjavi z običajno ročno svetilko je precej bolj praktična.

Stol? Le, če kampirate več dni

Zložljiv kamping stol je prijeten dodatek, ni pa nujna oprema. Če kampirate na urejenem kampu ali glasbenem festivalu, bo zagotovo povečal udobje. Za večdnevne pohode ali divje kampiranje pa predstavlja predvsem dodatno težo.

Dober nahrbtnik zdrži več kot desetletje

Kakovostnega pohodniškega nahrbtnika ni treba menjati vsako sezono. Če izberete model, ki se dobro prilega vašemu hrbtu, vam lahko služi več kot deset let. Pomembni so predvsem udobne naramnice, kakovosten bočni pas in dovolj žepov za organizacijo opreme.

Majhne razkošnosti polepšajo večer

Ko osnovno opremo spakirate premišljeno, ostane prostor tudi za kakšen manjši pripomoček, ki močno izboljša udobje.

Med takšne sodijo:

lahek napihljiv vzglavnik,

kakovostna skodelica za jutranjo kavo ali večerni čaj,

prenosna baterija za telefon,

kovinska steklenica za vodo.

Prav steklenica ima lahko še eno uporabno funkcijo. Če jo pred spanjem napolnite z vročo vodo in ovijete v oblačilo ali brisačo, postane odlična grelna blazinica za hladne noči.

Katere opreme sploh ne potrebujete?

Trgovine ponujajo številne pripomočke, ki jih predstavljajo kot nepogrešljive, v resnici pa jih večina kampistov brez težav pogreša.

Mednje sodijo:

kamping svetilke (naglavna svetilka jih pogosto povsem nadomesti),

posebni lončki za pripravo kave,

kamping grelniki vode,

veliki prenosni radii,

grelniki za šotore,

posebne palice za peko penic.

Večino teh pripomočkov lahko nadomestite s preprostimi rešitvami iz narave ali z opremo, ki jo že imate.

Manj opreme pomeni več užitka

Najpogostejša napaka začetnikov je pretežak nahrbtnik. Vsak dodaten kilogram se po nekaj urah hoje močno pozna. Izkušeni pohodniki zato svetujejo preprosto pravilo: kupujte kakovostno opremo, ki jo boste uporabljali več let, in se izognite impulzivnim nakupom pripomočkov, ki bodo po enem izletu ostali na polici.

S premišljeno izbrano opremo bo kampiranje prijetnejše, nahrbtnik lažji, bivanje v naravi pa veliko bolj sproščeno.