Jajčniki po menopavzi niso neaktivni. Nova raziskava razkriva, kaj se dogaja v telesu žensk

Menopavza ne pomeni, da jajčniki prenehajo delovati v vseh pogledih. Nova raziskava je pokazala, da se njihovo tkivo spreminja tudi desetletja po koncu reproduktivnega obdobja. Znanstveniki so zaznali naraščanje vnetnih procesov, spremembe v zgradbi tkiva in drugačno izražanje beljakovin, kar bi lahko pomagalo bolje razumeti vpliv menopavze na zdravje žensk.

Jajčnike po menopavzi pogosto razumemo kot organe, ki so končali svojo nalogo in postali neaktivni. Toda ugotovitve nove raziskave kažejo, da je takšna predstava preveč poenostavljena. Čeprav jajčniki po menopavzi ne sproščajo več jajčec in se njihova hormonska dejavnost bistveno spremeni, v tkivu še vedno potekajo biološki procesi.

Raziskovalci so analizirali jajčnično tkivo 28 žensk, starih od 50 do 75 let, ki so že prešle menopavzo. Ugotovitve so objavili v znanstveni reviji Aging Cell.

Analiza je pokazala, da se tkivo jajčnikov spreminja tudi v poznejših življenjskih obdobjih. Z naraščanjem starosti se je povečevala prisotnost znakov vnetja, spreminjala se je zgradba tkiva, raziskovalci pa so zaznali tudi merljive spremembe v vzorcih beljakovin. To nakazuje, da jajčniki po koncu reproduktivnega obdobja niso zgolj neaktivni organi, temveč lahko še naprej sodelujejo v procesih, ki vplivajo na delovanje telesa.

Jajčniki bi lahko vplivali tudi na imunski sistem

Ugotovitve podpirajo vse bolj uveljavljeno raziskovalno vprašanje, kakšno vlogo imajo jajčniki po menopavzi. Namesto da bi jih obravnavali zgolj kot organe, povezane z razmnoževanjem, bi jih bilo morda treba podrobneje preučiti tudi z vidika njihovega vpliva na imunski sistem. Spremembe v tkivu in beljakovinah bi lahko pomenile, da jajčniki tudi po menopavzi oddajajo biološke signale, ki vplivajo na druge dele telesa.

To je pomembno predvsem zato, ker menopavza sovpada s spremembami v številnih telesnih sistemih. Med drugim se lahko poveča tveganje za srčno-žilne bolezni, pospeši izgubljanje kostne mase in spremenijo nekateri procesi, povezani z delovanjem možganov. Če jajčniki tudi po menopavzi sodelujejo pri uravnavanju določenih bioloških procesov, bi lahko njihovo staranje pomagalo pojasniti del teh sprememb. Vendar raziskava še ne dokazuje neposredne vzročne povezave.

Znanstveniki so zaznali tudi beljakovine, povezane z rakom jajčnikov

Posebno pozornost so raziskovalci namenili beljakovinam, ki so jih predhodne študije že povezale z rakom jajčnikov. V analiziranem tkivu so bile nekatere od njih prisotne v večjih količinah, zlasti pri ženskah v šestdesetih letih. Pomembno je poudariti, da nobeden od analiziranih vzorcev ni kazal rakavih ali predrakavih sprememb. Zaznane beljakovine same po sebi torej niso pomenile, da so imele udeleženke raka. Kljub temu so rezultati odprli pomembno vprašanje o povezavi med staranjem jajčnikov, vnetjem in razvojem rakavih bolezni.

Dolgotrajno vnetje in brazgotinjenje tkiva oziroma fibroza lahko ustvarita okolje, ki v nekaterih okoliščinah podpira razvoj in rast rakavih celic. Hkrati se pojavnost raka jajčnikov s starostjo povečuje, zato raziskovalci želijo bolje razumeti, ali so spremembe v starajočem se jajčničnem tkivu pri tem kakor koli pomembne.

Za zdaj ni mogoče sklepati, da so zaznane spremembe neposreden vzrok raka ali da bi lahko na njihovi podlagi napovedovali, pri katerih ženskah se bo bolezen razvila.

Zakaj so te ugotovitve pomembne za zdravje žensk?

Menopavza je pomembno življenjsko obdobje, v katerem se spreminjata hormonsko ravnovesje in delovanje številnih telesnih sistemov. Doslej so raziskave pogosto poudarjale predvsem upad reproduktivne in hormonske dejavnosti jajčnikov, manj pozornosti pa so namenjale njihovemu poznejšemu biološkemu delovanju. Nova spoznanja kažejo, da bi bilo treba podrobneje raziskati, kako se jajčniki starajo in ali njihove spremembe vplivajo tudi na zdravje drugih organov.

Raziskovalci zdaj preučujejo možnosti za ohranjanje zdravja jajčniškega tkiva, namesto da bi jajčnike po koncu reproduktivnega obdobja obravnavali kot organe brez pomembnejše funkcije. Eden od ciljev prihodnjih raziskav je tudi odgovoriti na vprašanje, ali ima preventivna kirurška odstranitev sicer zdravih jajčnikov v nekaterih okoliščinah dolgoročne posledice, ki jih je treba natančneje ovrednotiti.

Za spremembe v zdravljenju je še prezgodaj

Kljub zanimivim rezultatom raziskovalci za zdaj ne priporočajo sprememb v zdravstveni obravnavi žensk po menopavzi. Študija je zajela le 28 žensk, zato njenih ugotovitev ni mogoče samodejno posplošiti na vse ženske. Prav tako še ni jasno, ali so zaznane spremembe v starajočem se jajčniškem tkivu za dolgoročno zdravje koristne, škodljive ali pa gre za kombinacijo obojega. Potrebne bodo dodatne raziskave, ki bodo pokazale, kako se spremembe v jajčnikih povezujejo z vnetnimi procesi, staranjem drugih organov in tveganjem za bolezni.

Glavno sporočilo raziskave je, da menopavza ne pomeni konca vseh bioloških dejavnosti jajčnikov. Boljše razumevanje njihove vloge po koncu reproduktivnega obdobja bi lahko v prihodnosti prispevalo k natančnejšemu razumevanju staranja in izboljšanju zdravstvene obravnave žensk.