Je 20-letni svetovni prvak formule 1 največji mladi športni zvezdnik na svetu?

Med največjimi mladimi športnimi talenti na svetu so nogometni zvezdniki, dirkači, plavalci, teniški igralci in košarkarji. Na seznamu desetih najbolj izstopajočih športnikov, mlajših od 22 let, pa ne sme manjkati niti kolesarstvo. Med največjimi upi nove generacije je tudi Francoz Paul Seixas, ki smo ga uvrstili na tretje mesto.

Kimi Antonelli, mladi dirkač formule 1 je po nedeljski dirki v Ciudad de Méxicu postal svetovni prvak. Z uvrstitvijo na zmagovalni oder si je štiri dirke pred koncem sezone zagotovil neulovljivo prednost v skupnem seštevku.

Pri 20 letih je postal najmlajši svetovni prvak v 76-letni zgodovini tekmovanja. Prejšnji starostni rekord je držal Sebastian Vettel, ki je naslov osvojil pri 23 letih.

Mladi prvak je postal šele četrti dirkač v zgodovini, ki je svetovno prvenstvo osvojil že v svoji drugi sezoni. Pred njim so to uspeli Lewis Hamilton, Jacques Villeneuve in Juan Manuel Fangio.

Njegov uspeh ga je izstrelil med največje športne zvezdnike. V Italiji se je pridružil teniškemu zvezdniku Janniku Sinnerju, saj je postal prvi italijanski svetovni prvak formule 1 po Albertu Ascariju leta 1953.

Toda kako visoko se lahko uvrsti med največje mlade športne talente na svetu? V različnih športnih panogah namreč nastopa vse več izjemnih posameznikov, starih največ 21 let. Med njimi so že olimpijski in svetovni prvaki, rekorderji ter športniki, ki so kljub mladosti postali vodilni v svojih panogah.

Predstavljamo deset izjemnih mladih športnikov, pri čemer je na lestvici zastopana vsaka športna panoga samo z enim predstavnikom.

Deset največjih mladih športnih zvezdnikov

10. Vaibhav Sooryavanshi - kriket (15 let)

Na seznamu je tudi najmlajši športnik, komaj 15-letni indijski kriketaš Vaibhav Sooryavanshi. Velja za enega največjih talentov svoje države. V elitnem klubskem tekmovanju je debitiral pri 13 letih, pozornost pa pritegnil z izjemnim dosežkom: sto točk je dosegel v samo 45 žogah, kar je drugi najhitrejši takšen podvig v zgodovini tekmovanja.

Letos je pri 15 letih in 99 dneh prvič nastopil tudi za indijsko reprezentanco ter postal najmlajši igralec v zgodovini države. Julija je na mednarodni tekmi v različici kriketa T20 proti Zimbabveju dosegel 50 točk in postal najmlajši igralec, ki mu je to uspelo na mednarodni ravni. Njegov potencial je izjemen, vendar je treba njegov razvoj skrbno načrtovati in ga ne obremeniti prezgodaj s prevelikimi pričakovanji.

Vaibhav Sooryavanshi. FOTO: Anushree Fadnavis

9. Cooper Flagg - košarka (19 let)

Ameriški košarkar Cooper Flagg je blestel že v študentski konkurenci, kjer je odigral eno sezono. Leta 2025 je bil izbran kot prvi na naboru najmočnejše košarkarske lige na svetu NBA, v svoji prvi profesionalni sezoni pa je prejel priznanje za najboljšega novinca leta. Visok je 206 centimetrov in je že postal eden ključnih igralcev svojega moštva. Zaradi svojih sposobnosti v napadu in obrambi ga primerjajo tudi z nekdanjim odličnim košarkarjem Scottiejem Pippnom. Skupaj z drugimi mladimi zvezdniki predstavlja prihodnost svetovne košarke.

Cooper Flagg. FOTO: Jerome Miron

8. Gout Gout - atletika (18 let)

Avstralski sprinter Gout Gout, rojen v Queenslandu staršema iz Južnega Sudana, tekmuje v teku na 100 in 200 metrov. Nase je prvič opozoril leta 2023, ko je bil star komaj 15 let. Takrat je izboljšal avstralski rekord v teku na 200 metrov za mlajše od 18 let.

Primerjave z najhitrejšim sprinterjem vseh časov Usainom Boltom so se pojavile skoraj takoj. Še posebej odmeven je bil njegov letošnji tek v Sydneyju, ko je 200 metrov pretekel v 19,67 sekunde in postavil svetovni rekord za mlajše od 20 let. Dosežek je še toliko bolj izjemen, ker je bil pri enaki starosti hitrejši od Bolta. Kljub temu na 100 metrov še ni presegel meje desetih sekund.

Gout Gout. FOTO: Ntb

7. Quan Hongchan - skoki v vodo (19 let)

Kitajska skakalka v vodo Quan Hongchan je že pri 14 letih osvojila olimpijsko zlato v skokih z desetmetrskega stolpa. Na olimpijskih igrah v Tokiu je izboljšala dotedanji rekord tekmovanja, nato pa zlato medaljo v isti disciplini osvojila še pri 17 letih v Parizu. Dodala je tudi zlato medaljo v sinhroniziranih skokih. V zbirki ima že pet naslovov svetovne prvakinje, večkrat pa je za svoje nastope prejela najvišjo možno oceno. Njen razvoj so v zadnjih letih nekoliko upočasnile poškodbe golenice in gležnja, dodatno pa je morala prilagoditi tehniko tudi zaradi deset centimetrov hitre rasti.

Hongchan Quan. FOTO: Lisa Leutner

6. Alysa Liu - umetnostno drsanje (21 let)

Ameriška umetnostna drsalka Alysa Liu je nase opozorila že kot mladinka. Pri 13 letih je postala najmlajša ameriška državna prvakinja v ženski konkurenci. Leta 2022 je presenetljivo končala športno kariero, vendar se je dve leti pozneje vrnila na tekmovanja. Leta 2025 je osvojila naslov svetovne prvakinje, uspeh pa ponovila tudi na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Tam je poleg posamičnega zlata osvojila še ekipno zlato medaljo.

Posebej odmevno je bilo dejstvo, da je postala prva zmagovalka posamične ženske konkurence, ki je na istih olimpijskih igrah osvojila dve zlati medalji. V sezoni 2026/27 si je vzela tekmovalni premor.

Alysa Liu. FOTO: Amanda Perobelli

5. Luke Littler - pikado (19 let)

Angleški igralec pikada Luke Littler je svetovno javnost navdušil konec leta 2023, ko se je pri komaj 16 letih prebil vse do finala svetovnega prvenstva. Čeprav je takrat izgubil odločilni dvoboj proti Luku Humphriesu, je postal ena največjih senzacij tega športa. V naslednjih dveh letih je naredil še korak naprej in postal najmlajši svetovni prvak v zgodovini pikada. Do zdaj je osvojil 14 velikih naslovov v profesionalnem pikadu, kar ga že uvršča na tretje mesto večne lestvice po številu takšnih lovorik. Njegova priljubljenost je presegla tudi športne okvire.

Luke Littler. FOTO: Peter Cziborra

4. Mirra Andreeva - tenis (19 let)

Ruska teniška igralka Mirra Andreeva je nase opozorila leta 2023, ko se je pri 16 letih, kot kvalifikantka prebila v četrti krog Wimbledona. Sezono je končala med najboljšimi 50 igralkami sveta. Leto pozneje je v Romuniji osvojila prvi turnirski naslov, njen največji uspeh pa je prišel letos v Parizu, kjer je zmagala na odprtem prvenstvu Francije. S tem je postala najmlajša zmagovalka Roland-Garrosa po Monici Seles leta 1992. Trenutno zaseda tretje mesto na svetovni lestvici.

Mirra Andreeva. FOTO: Maxim Shemetov

3. Paul Seixas - kolesarstvo (20 let)

Francoski kolesar Paul Seixas je eden največjih talentov nove generacije cestnega kolesarstva. Pri komaj 20 letih se je že uveljavil med najboljšimi profesionalnimi kolesarji na svetu in dosegel uspehe, o katerih večina tekmovalcev lahko samo sanja. Leto 2026 je bilo zanj prelomno. Osvojil je dirko po Baskiji in Valonsko puščico, na klasikah Strade Bianche in Liege–Bastogne–Liege pa končal na drugem mestu.

Njegov največji uspeh je prišel oktobra, ko je zmagal na dirki po Lombardiji, enem od petih kolesarskih spomenikov. S tem je postal najmlajši zmagovalec te prestižne dirke po letu 1905. Odlično se je odrezal tudi na dirki po Franciji, ki jo je končal na četrtem mestu. Seixas je s tem dokazal, da lahko tekmuje z najboljšimi tako na enodnevnih klasikah kot na etapnih dirkah. Kolesarska javnost v njem vidi enega največjih talentov prihodnosti, njegova vsestranskost pa nakazuje, da bi lahko v prihodnjih letih posegal tudi po največjih uspehih na tritedenskih dirkah.

Paul Seixas. FOTO: Marco Bertorello

2. Lamine Yamal - nogomet (19 let)

Španski nogometni zvezdnik Lamine Yamal, ki velja za enega največjih talentov svoje generacije. Čeprav je nedavno ostal brez zlate žoge, je svojo že tako izjemno zbirko uspehov poleti dopolnil z naslovom svetovnega prvaka s špansko reprezentanco. Na svetovnem prvenstvu sicer ni ves čas dosegal svoje najboljše ravni, vendar je v polfinalu proti Franciji pokazal izjemno kakovost in potrdil, da spada med najboljše krilne napadalce na svetu.

Yamal je eden največjih upov svetovnega nogometa. Po osvojenih evropskem in svetovnem naslovu z reprezentanco si želi uspehov tudi na klubskem prizorišču. Med njegovimi največjimi cilji sta zmaga v ligi prvakov z Barcelono in osvojitev zlate žoge.

Lamine Yamal. FOTO: Albert Gea

1. Kimi Antonelli - formula 1 (20 let)

Na vrhu seznama je Kimi Antonelli je že v kartingu pokazal izjemen talent, zato so ga številni strokovnjaki označili za dirkača, ki se pojavi enkrat na generacijo. Pri 17 letih je izvedel, da bo v sezoni 2025 v elitnem avtomobilskem prvenstvu zamenjal Lewisa Hamiltona pri Mercedesu. Čeprav je bila njegova prva sezona zahtevna, je leta 2026 osvojil naslov svetovnega prvaka. V 19 dirkah je dosegel devet zmag in 16 uvrstitev na zmagovalni oder ter premagal izkušenega moštvenega kolega Georgea Russlla.

Poleg izjemne hitrosti ga odlikujeta zrelost in priljubljenost med navijači. Zaradi kombinacije športnih dosežkov in prepoznavnosti je postal eden najbolj zanimivih mladih obrazov svetovnega športa.

Kimi Antonelli. FOTO: Carl De Souza

Še nekaj mladih športnikov, ki si zaslužijo omembo

Na seznamu desetih najboljših ni prostora za vse izjemne mlade športnike. Med tistimi, ki so ostali tik pod črto, so tudi:

Sky Brown (19 let) - deskanje na rolki: pri 13 letih je osvojila bronasto olimpijsko medaljo v Tokiu, uspeh pa ponovila tudi v Parizu. V zbirki ima še dve zlati medalji s svetovnih prvenstev.

Macklin Celebrini (20 let) - hokej na ledu: eden najmlajših kanadskih hokejistov na zimskih olimpijskih igrah. Je kapetan svojega moštva, na naboru leta 2024 pa je bil izbran kot prvi.

Pau Cubarsí (19 let) - nogomet: mladi španski osrednji branilec je izstopal na poti reprezentance do naslova svetovnega prvaka in prejel priznanje za najboljšega mladega igralca prvenstva.

Victor Wembanyama (22 let) - košarka: eden največjih mladih košarkarskih zvezdnikov na svetu, ki pa je zaradi starostne omejitve izpadel s seznama športnikov, starih največ 21 let.