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BOLJŠA VODA

Je alkalna voda res boljša od navadne? To morate vedeti, preden jo začnete piti

Pri uživanju alkalne vode obstajajo tudi določeni pomisleki glede varnosti, zlasti kadar je njen pH zelo visok, nad približno 9,8.
Ali alkalna voda res nevtralizira kislost v telesu? FOTO: Getty Images
Ali alkalna voda res nevtralizira kislost v telesu? FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 31. 8. 2026 | 11:00
4:37
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Alkalna voda je v zadnjih letih postala priljubljena kot domnevno bolj zdrava alternativa navadni vodi. Zagovorniki ji pripisujejo številne koristi, od nevtralizacije kislin v telesu do zaščite kosti in zmanjšanja težav z refluksom. Toda ali je alkalna voda res boljša od običajne pitne vode? Znanstveni dokazi za številne od teh trditev za zdaj niso dovolj prepričljivi.

Za večino ljudi alkalna voda ni nič boljša od navadne pitne vode. Čeprav ima zaradi višje vrednosti pH drugačne kemijske lastnosti, trenutno ni dovolj dokazov, da bi njeno redno uživanje pri zdravih ljudeh prinašalo pomembne dolgoročne zdravstvene koristi.

Kaj sploh je alkalna voda?

Alkalna voda ima višji pH kot običajna voda iz pipe. Pri nekaterih ustekleničenih različicah so vodi dodani minerali, kot sta kalcij in magnezij, ki prispevajo k višji alkalnosti. Lestvica pH meri, kako kisla ali bazična je neka snov. Razpon sega od 0 do 14. Vrednost pH 7 je nevtralna, vrednosti nad 7 pomenijo bazično oziroma alkalno okolje, vrednosti pod 7 pa kislo okolje. Prav zaradi višjega pH zagovorniki alkalne vode trdijo, da lahko pomaga nevtralizirati kisline v telesu.

Ali alkalna voda res nevtralizira kislost v telesu?

To je ena najpogostejših trditev o alkalni vodi, vendar je treba pri njej biti previden. Nekateri menijo, da lahko alkalna voda pomaga preprečevati različne bolezni, med drugim raka in možgansko kap. Vendar za takšne trditve trenutno ni dovolj kakovostnih znanstvenih dokazov. Človeško telo ima zelo natančne mehanizme za uravnavanje kislinsko-bazičnega ravnovesja. Zato pitje vode z višjim pH ne pomeni, da bo ta preprosto »alkalizirala« celotno telo.

Lahko alkalna voda pomaga kostem?

Nekatere raziskave nakazujejo, da bi lahko alkalna voda vplivala na upočasnitev izgube kostne mase. Vendar še ni jasno, ali je morebitni učinek povezan z alkalnostjo vode ali predvsem z dodatnim kalcijem, ki ga vsebujejo nekatere vrste alkalne vode. Za zdaj ni dovolj dokazov, da bi lahko zanesljivo trdili, da alkalna voda dolgoročno izboljšuje trdnost kosti. Potrebne so dodatne raziskave, ki bi pokazale, ali ima alkalna voda samostojen učinek na zdravje in gostoto kosti ter ali se morebitne koristi ohranijo tudi pri dolgotrajnem uživanju.

Alkalna voda in zgaga oziroma refluks

Nekatere raziskave nakazujejo tudi možnost, da bi lahko alkalna voda skupaj s prehrano, ki temelji predvsem na rastlinskih živilih in je podobna sredozemskemu načinu prehranjevanja, pomagala ublažiti simptome kislega refluksa. Toda tudi na tem področju za zdaj ni dovolj raziskav, da bi lahko zanesljivo potrdili, da je alkalna voda učinkovita metoda za preprečevanje ali zdravljenje refluksa.

Ali je alkalna voda lahko nevarna?

Pri uživanju alkalne vode obstajajo tudi določeni pomisleki glede varnosti, zlasti kadar je njen pH zelo visok, nad približno 9,8. Ena od možnih težav je povečanje ravni kalija v krvi oziroma hiperkaliemija. Gre za stanje, pri katerem je koncentracija kalija v krvi previsoka, in lahko predstavlja resno tveganje za zdravje. Posebej previdni morajo biti ljudje z boleznimi ledvic, saj imajo lahko težave z uravnavanjem ravni kalija v telesu.

Je torej alkalna voda boljša od navadne?

Za večino zdravih ljudi ni dokazov, da bi bila alkalna voda bistveno bolj zdrava od navadne pitne vode. Čeprav lahko vsebuje koristne minerale, kot sta kalcij in magnezij, to samo po sebi še ne pomeni, da je zaradi višjega pH boljša izbira. Za zdaj tudi ni dovolj dokazov, da bi alkalna voda preprečevala raka, možgansko kap ali druge resne bolezni. Najpomembnejše je, da človek zaužije dovolj varne pitne vode. Pri večini ljudi bo za zadostno hidracijo povsem primerna običajna pitna voda.

Alkalna voda torej ni čudežna pijača. Nekatere raziskave nakazujejo mogoče koristi za kosti ali pri težavah z refluksom, vendar so dokazi še vedno omejeni. Pri zelo alkalni vodi pa je potrebna dodatna previdnost, predvsem pri ljudeh z boleznimi ledvic.

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