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Je bolj zdravo spati z odprtim oknom? Strokovnjaki opozarjajo na pomemben dejavnik

Svež zrak je za kakovosten spanec pomemben, vendar odprto okno ni v vseh okoliščinah najboljša rešitev.
Čeprav se zdi, da odprto okno avtomatično pomeni boljši zrak, to ne drži vedno. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Čeprav se zdi, da odprto okno avtomatično pomeni boljši zrak, to ne drži vedno. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Miroslav Cvjetičanin
 1. 9. 2026 | 07:51
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Spanje z odprtim oknom je lahko dobro za kakovost spanja, vendar ni vedno najboljša izbira. Svež zrak lahko izboljša kakovost zraka v spalnici in zmanjša količino ogljikovega dioksida, toda pri alergijah, onesnaženem zraku in neustrezni temperaturi lahko odprto okno povzroči tudi težave.

Poleti marsikdo začne razmišljati, da bi ponoči spal z odprtim oknom. Toda ali je spanje ob odprtem oknu res bolj zdravo? Strokovnjaki opozarjajo, da je odgovor odvisen predvsem od kakovosti zunanjega zraka, temperature, vlažnosti in zdravstvenega stanja posameznika.

Odprto okno lahko izboljša kakovost zraka v spalnici

Ena od glavnih prednosti odprtega okna je boljše prezračevanje prostora. Med spanjem v zaprti spalnici namreč postopoma narašča koncentracija ogljikovega dioksida (CO₂), ki ga izdihujemo. Povišana raven CO₂ je lahko znak, da v prostoru ni dovolj izmenjave zraka. Hkrati se lahko v slabo prezračevanem prostoru kopičijo tudi drugi onesnaževalci.

Raziskave so pokazale, da se lahko ob zaprtem oknu in zaprtih vratih spalnice koncentracija CO₂ ponoči občutno poveča. Če je okno odprto, je lahko porast precej manjši, kar lahko ugodno vpliva tudi na kakovost spanja. Ljudje, ki spijo v bolje prezračenih spalnicah in so zato izpostavljeni nižjim koncentracijam CO₂, so v raziskavah pogosteje poročali o kakovostnejšem spanju. Naslednji dan so bili lahko tudi manj zaspani in bolj zbrani.

Svež zrak ni vedno boljša izbira

Čeprav se zdi, da odprto okno avtomatično pomeni boljši zrak, to ne drži vedno. Pomembna je predvsem kakovost zunanjega zraka. Previdnost je potrebna zlasti pri ljudeh, ki živijo ob prometnih cestah, avtocestah ali na območjih z večjo onesnaženostjo zraka. Z odpiranjem okna lahko namreč v spalnico vstopijo delci in drugi onesnaževalci iz okolja. Posebej pozorni naj bodo ljudje, ki imajo težave z alergijami ali dihali. V času cvetenja lahko skozi odprto okno v spalnico vstopijo tudi cvetni prah in drugi alergeni, kar lahko povzroči zamašen nos, kihanje, kašelj ali druge neprijetne simptome.

Tudi temperatura in vlaga sta pomembni

Na kakovost spanja ne vpliva samo svež zrak, ampak tudi temperatura v spalnici. Odprto okno lahko prostor ponoči preveč ohladi ali, nasprotno, v toplejšem delu leta vanj spusti vroč in vlažen zrak. Poleti lahko skozi odprto okno v spalnico pridejo tudi komarji in druge žuželke, zato je v takšnih primerih smiselna uporaba komarnika. Pomembno je tudi, da odprto okno ne pomeni nujno najboljšega prezračevanja. Če je mogoče, je za učinkovitejšo izmenjavo zraka koristno odpreti tudi vrata spalnice, saj se tako zrak lažje pretaka po prostoru.

Kako ugotoviti, ali vam spanje z odprtim oknom ustreza?

Najbolj preprost način je, da opazujete, kako se počutite naslednje jutro. Če se zbudite spočiti, brez zamašenega nosu, glavobola ali drugih težav, je lahko odprto okno za vas dobra izbira. Če pa se zjutraj zbujate z občutkom utrujenosti, zamašenim nosom, draženjem v grlu ali drugimi težavami, je smiselno preveriti, ali je vzrok lahko v zraku, ki ponoči prihaja v spalnico. V primeru zunanjega onesnaženja je lahko koristno tudi čiščenje zraka v prostoru z ustreznim čistilnikom zraka.

Kakšna naj bo spalnica za kakovosten spanec?

Odprto okno je samo eden od dejavnikov, ki vplivajo na kakovost spanja. Strokovnjaki poudarjajo, da mora biti spalnica predvsem temna, hladna oziroma prijetno sveža in tiha. Pred spanjem se je priporočljivo izogibati elektronskim napravam in močni svetlobi. Pomaga lahko tudi umirjena večerna rutina, s katero telesu in možganom sporočimo, da je čas za počitek.

Torej - odpreti okno ali ne?

Če je zunaj čist zrak, temperatura prijetna in nimate težav z alergijami, lahko spanje z odprtim oknom izboljša prezračevanje spalnice in pripomore h kakovostnejšemu spancu. Če pa živite ob prometni cesti, je zunaj veliko cvetnega prahu ali je zrak onesnažen, je lahko bolje okno pred spanjem zapreti in spalnico dobro prezračiti prej.

Ključno je torej ravnovesje: svež zrak je za kakovosten spanec pomemben, vendar odprto okno ni v vseh okoliščinah najboljša rešitev.

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