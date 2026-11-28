Ali je alkohol lahko del zdravega življenjskega sloga? Znanstvene ugotovitve o vplivu alkohola na srce, krvni tlak, telesno težo in krvni sladkor razkrivajo, da tudi zmerno pitje ni brez tveganja.

Dolga leta je veljalo prepričanje, da lahko kozarec rdečega vina na dan koristi zdravju srca in celo podaljšuje življenje. Toda znanstveni dokazi teh koristi niso zanesljivo potrdili. Nasprotno, tudi manjše količine alkohola lahko negativno vplivajo na zdravje. Osnovno priporočilo zdravstvene stroke je jasno: če alkohola ne pijete, ga zaradi domnevnih koristi za zdravje ne začnite piti. Če ga uživate, količino čim bolj omejite.

Alkoholu bi se morali popolnoma izogibati nosečnice, ženske, ki načrtujejo nosečnost, mladoletniki, ljudje z določenimi zdravstvenimi težavami in tisti, ki jemljejo zdravila, katerih delovanje se lahko ob uživanju alkohola spremeni.

Kaj pomeni zmerno pitje alkohola?

Po nekaterih mednarodnih priporočilih zmerno uživanje alkohola pomeni največ eno do dve standardni alkoholni pijači na dan za moške in največ eno za ženske. Vendar teh količin ne smemo razumeti kot varnih ali priporočenih dnevnih odmerkov alkohola. Različne alkoholne pijače vsebujejo različne količine čistega alkohola. Pomembni sta tako količina zaužite pijače kot volumenski delež alkohola. Višja, ko je vsebnost alkohola, manjša količina pijače zadostuje za doseganje ene standardne alkoholne enote.

V Sloveniji ena standardna merica vsebuje približno 10 gramov čistega alkohola, kar ustreza približno:

2,5 decilitra piva s petodstotno vsebnostjo alkohola,

enemu decilitru vina z 12-odstotno vsebnostjo alkohola,

0,3 decilitra žgane pijače s 40-odstotno vsebnostjo alkohola.

Čezmerno uživanje alkohola povečuje tveganje za visok krvni tlak, možgansko kap, raka dojke in druge vrste raka, bolezni jeter, depresijo, samomorilnost, poškodbe, prometne nesreče in razvoj odvisnosti.

Kako alkohol vpliva na telo in zdravje?

Alkohol se hitro absorbira v krvni obtok in doseže številne organe. Vpliva na živčni sistem, predvsem na možgane, pa tudi na delovanje srca, ožilja in prebavil. Poleg tega lahko spremeni delovanje številnih zdravil. Tako epizodno čezmerno pitje alkohola, pri katerem posameznik v kratkem času zaužije več alkoholnih pijač, kot dolgotrajno čezmerno uživanje alkohola pomembno povečujeta tveganje za bolezni srca in ožilja. Med najpogostejšimi posledicami so visok krvni tlak, možganska kap, motnje srčnega ritma, srčno popuščanje in nenadna srčna smrt. Posebej pomembna je ugotovitev, da lahko pri nekaterih ljudeh že zmerno uživanje alkohola povzroči zvišanje krvnega tlaka.

Ali je rdeče vino res dobro za srce?

Številne raziskave so v preteklosti povezovale občasno ali zmerno pitje alkohola z boljšim zdravjem in manjšim tveganjem za prezgodnjo smrt. Posebno mesto je pri tem dobilo rdeče vino, za katero naj bi veljalo, da kozarec na dan koristi srcu. Vendar doslej nobena raziskava ni zanesljivo dokazala neposredne vzročno-posledične povezave med pitjem alkohola in boljšim zdravjem srca. Rdeče vino sicer vsebuje flavonoide, polifenole in druge antioksidante, ki lahko ugodno vplivajo na zdravje srca in ožilja. Toda enake ali podobne koristne snovi najdemo tudi v grozdju, borovnicah, soku iz rdečega grozdja in drugih živilih, ki ne vsebujejo alkohola.

Prav tako ni jasno, ali so ugodni zdravstveni rezultati nekaterih raziskav res posledica pitja vina ali drugih dejavnikov. Ljudje, ki zmerno uživajo vino, imajo morda bolj uravnoteženo prehrano, zaužijejo več sadja in zelenjave, so telesno dejavnejši in imajo nasploh bolj zdrave življenjske navade. Zdravstvena stroka zato ne priporoča pitja vina ali drugih alkoholnih pijač zaradi domnevnih koristi za zdravje. Za zdravo srce so veliko pomembnejši uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, kakovosten spanec, opustitev kajenja, vzdrževanje zdrave telesne teže ter uravnavanje holesterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka.

Je vsakodnevno pitje majhnih količin alkohola nevarno?

Čeprav nekatere raziskave kažejo, da zmerno uživanje alkohola morda ne povečuje tveganja za bolezni srca in možgansko kap ali ga celo zmanjšuje, celota znanstvenih dokazov ne potrjuje zdravstvenih koristi za splošno prebivalstvo. Pri nekaterih ljudeh lahko že ena ali dve alkoholni pijači na dan zvišata krvni tlak. Redno uživanje alkohola lahko poveča tudi tveganje za nastanek nekaterih vrst raka, motnje spanja in razvoj odvisnosti. Vsakodnevno pitje alkohola zato ni priporočljivo, četudi gre samo za kozarec vina ob kosilu ali večerji. Če opažate, da se količina zaužitega alkohola sčasoma povečuje, je smiselno razmisliti o zmanjšanju pitja. Z vidika zdravja velja preprosto pravilo: manj alkohola pomeni manjše tveganje.

Kako alkohol vpliva na krvni sladkor in sladkorno bolezen?

Ljudje s sladkorno boleznijo se morajo o uživanju alkohola posvetovati z zdravnikom ali kliničnim dietetikom. Čeprav zmerno pitje pri nekaterih posameznikih nima izrazitega vpliva na dolgoročno uravnavanje krvnega sladkorja, alkohol ni brez tveganja. Čezmerno uživanje alkohola lahko zviša raven glukoze v krvi in vrednost glikiranega hemoglobina (HbA1c), ki kaže povprečno raven krvnega sladkorja v zadnjih dveh do treh mesecih. Poveča lahko tudi tveganje za visok krvni tlak. Po drugi strani lahko alkohol povzroči nevaren padec krvnega sladkorja oziroma hipoglikemijo, zlasti pri ljudeh, ki uporabljajo inzulin ali določena zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, kot so sulfonilsečnine. Nezdravljena hipoglikemija je lahko življenjsko nevarna. Pojavi se lahko tudi več ur po zaužitju alkohola.

Če zdravnik presodi, da je občasno uživanje alkohola sprejemljivo, je pomembno, da posameznik ob pitju zaužije tudi obrok ali prigrizek, s čimer lahko zmanjša tveganje za pretiran padec krvnega sladkorja.

Koliko kalorij vsebuje alkohol?

Alkohol je pogosto spregledan vir dodatnih kalorij. En gram čistega alkohola vsebuje sedem kilokalorij, kar je skoraj dvakrat toliko kot gram beljakovin ali ogljikovih hidratov.

Dodatne kalorije vsebujejo tudi sestavine, ki jih dodajamo alkoholnim pijačam, denimo sladke gazirane pijače, sadni sokovi, smetana, sladkorni sirupi in likerji.

Energijske vrednosti so odvisne od vsebnosti alkohola, sladkorja in drugih sestavin.

Redno uživanje alkoholnih pijač lahko občutno poveča dnevni energijski vnos, ne da bi se tega sploh zavedali. Kdor želi shujšati ali vzdrževati zdravo telesno težo, mora upoštevati tudi kalorije, ki jih zaužije s pijačo.

Alkohol med nosečnostjo in dojenjem

Nosečnice alkohola ne bi smele uživati v nobeni količini. Alkohol lahko resno škoduje razvoju ploda, povzroči prirojene nepravilnosti in motnje, povezane s fetalnim alkoholnim spektrom, vključno s fetalnim alkoholnim sindromom. Varna količina alkohola med nosečnostjo ni znana. Previdnost je potrebna tudi med dojenjem, saj alkohol prehaja v materino mleko. Nekatere raziskave nakazujejo povezavo med izpostavljenostjo alkoholu prek materinega mleka in slabšim razvojem določenih miselnih sposobnosti otroka v poznejših letih. Najvarnejša izbira med dojenjem je zato izogibanje alkoholu.

Alkohol in zdravila so lahko nevarna kombinacija

Ljudje, ki redno jemljejo acetilsalicilno kislino, imajo povečano tveganje za krvavitve. Uživanje alkohola lahko to tveganje še dodatno poveča, predvsem pri krvavitvah iz prebavil. Posebna previdnost je potrebna tudi pri jemanju zdravil za redčenje krvi, zniževanje krvnega tlaka, zdravljenje sladkorne bolezni, pomirjeval, uspaval in nekaterih protibolečinskih zdravil. Alkohol lahko okrepi neželene učinke zdravil, spremeni njihovo delovanje ali povzroči nevarne zdravstvene zaplete. Pred uživanjem alkohola ob jemanju zdravil na recept ali zdravil brez recepta se je zato priporočljivo posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

Alkohol sprošča, vendar ne odpravlja stresa

Mnogi ljudje po napornem delovnem dnevu posežejo po kozarcu vina ali piva, saj imajo občutek, da jih alkohol sprosti in jim pomaga pozabiti na vsakodnevne skrbi. Toda učinek alkohola je kratkotrajen. Redno pitje zaradi obvladovanja stresa lahko dolgoročno poslabša duševno počutje, kakovost spanja in poveča tveganje za razvoj odvisnosti. Obstajajo številni bolj zdravi in učinkoviti načini obvladovanja stresa. Redna telesna dejavnost, druženje s prijatelji, kakovosten spanec, uravnotežena prehrana in preživljanje časa v naravi lahko pomembno prispevajo k boljšemu počutju. Pomagajo lahko tudi meditacija, joga, vaje globokega dihanja in druge sprostitvene tehnike. Že 15 minut vsakodnevnega sprehoda v naravi ali dejavnosti, ki nas veseli, lahko ugodno vpliva na duševno zdravje.

Ali je alkohol sploh lahko del zdravega življenjskega sloga?

Alkohol ni nujna sestavina zdravega življenjskega sloga in ne obstaja količina, pri kateri bi lahko zagotovili popolno odsotnost zdravstvenega tveganja. Če se posameznik odloči za uživanje alkoholnih pijač, naj jih uživa čim manj in čim redkeje ter se zaveda morebitnih posledic za zdravje. Zaradi domnevnih koristi za srce, ožilje ali dolgoživost ni nobenega utemeljenega razloga, da bi začeli piti alkohol. Za dolgo, zdravo in kakovostno življenje lahko veliko več naredimo z rednim gibanjem, zdravo prehrano, kakovostnim spanjem, vzdrževanjem primerne telesne teže in dobrimi medosebnimi odnosi.

Najbolj zdrava količina alkohola je tista, ki je ne zaužijemo.